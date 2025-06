Cómo afecta a la Argentina el conflicto de Medio Oriente: por ahora hay límites para no afectar el abastecimiento de petróleo

Fuego en una refinería iraní alcanzada por un misil israelí. El mayor riesgo petrolero es un bloqueo al Estrecho de Ormuz (Credit Image: � Sepahnews via ZUMA Press Wire)

El creciente conflicto bélico entre Israel e Irán, sigue haciendo subir los precios del petróleo. En el after Market de anoche, el Brent, el crudo de referencia para la Argentina aumentaba 1,30% a USD 75,25 por barril. A partir de ese momento comenzó a recortar los valores y subía tan solo 0,59% a 74,66 dólaes. El gas natural aumentaba 2,67 por ciento.

Hay demasiada volatilidad por el cambio de humor de los inversores tras nuevos análisis sobre el futuro del conflicto. El movimiento es un aumento puntual de los precios futuros que puede significar más e inesperadas divisas para la Argentina, pero no se puede hacer una apuesta a que el crudo se mantendrá en esos niveles. De las decisiones políticas, especialmente de Estados Unidos, depende el futuro.

El feriado de hoy no es un velo para el mercado local, ya que operarán los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las bolsas de Nueva York- y pueden ser un adelanto de si la exitosa licitación del BONTE 2030 donde el país se hizo de USD 500 millones a cambio de un bono en pesos puede influir tanto como el enfrentamiento en Medio Oriente. Las acciones de Pampa e YPF y de Transportadora Gas del Sur, entre otros, concentrarán la atención de los inversores locales.

Reservas vía endeudamiento

Otro dato que podría jugar a favor es que el país emprendió el procedimiento de acumular reservas a través del endeudamiento y tiene los dólares para cubrir los próximos vencimientos.

Bausili y Caputo: el BCRA y Economía decidieron empezar a acumular reservas, vía colocación de bonos

El Maíz y el trigo subieron el viernes por el conflicto. La soja también lo hizo, pero su futuro es más auspicioso porque tiene el impulso adicional de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, qué elevó los mandatos para la utilización de Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO), el biodiesel.

Las refinería de petróleo se están adecuando a las nuevas normas y van a elaborar biodiesel con aceite de soja.

Por otro lado, las Bolsas de Nueva York anoche estaban en leve alza, pero no es una señal válida porque minuto a minuto perdían lo que iban subiendo y luego se recuperaban. Es probable que hoy abran en rojo.

Oro y oro negro

El oro, el refugio en épocas de crisis también estaba en leve alza y cotizaba a USD 3.460 un precio récord.

Matías Togni, analista de la consultora en petróleo NextBarrel señaló anoche que “mientras el mercado analiza la situación en medio oriente, luego de la reacción inicial, el precio del petróleo se estabiliza sobre los $75 dólares por barril (Brent) ya que la incertidumbre sigue reinando. Durante el fin de semana diversos ataques a infraestructura relacionada con el petróleo agregó una nueva instancia, que en anteriores ataques era una línea que no estaban dispuestos a cruzar. Sin embargo, la preocupación mayor sigue siendo el tránsito sobre el estrecho de Ormuz donde Irán tiene total control. Por ahora, los buques petroleros siguen transitando y cargando en la zona normalmente, pero esta situación puede cambiar si Irán decide regionalizar el conflicto y arrastrar a los demás países productores.

Por el estrecho de Ormuz, que controla Irán, pasan 20 millones de barriles diarios de petróleo. Los íconos amarillos representan buques vacíos y los verdes, buques cargados

El estrecho es una arteria vital en el comercio del petróleo ya que por esta pequeña franja pasan 20 millones de barriles diarios, casi un 20% del comercio mundial. Aunque improbable, una disrupción en el transito marítimo involucraría a Estados Unidos en el conflicto y eso es algo que Irán no quisiera”. Sobre los precios, agregó que “los efectos inmediatos se están sintiendo en el gasoil y el GNL (Gas Natural Licuado) donde la región tiene mayor relevancia.

Se espera que durante la semana la volatilidad persista, pero por ahora es una sobre-reacción por parte del mercado financiero más que de la industria”. Irán es el tercer productor del mundo e Israel sabe qué límites no puede sobrepasar para no irritar al mundo. De hecho, los ataques de ayer fueron sobre instalaciones de gas y de petróleo de abastecimiento interno y no afectan a las exportaciones.

El estratégico estrecho de Ormuz nunca fue bloqueado y, por ahora, opera con normalidad.