Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en junio 2025

Los haberes mínimos con bono alcanzan los $374.723,93 en junio, según el cronograma oficial (Reuters)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a junio de 2025. El calendario contempla las fechas en que los titulares de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares, Asignaciones de Pago Único y el Seguro de Desempleo cobrarán sus prestaciones.

En el sexto mes del año, los haberes aumentaron un 2,78% de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. Además, el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 367/2025 el pago de un bono extraordinario de $70.000, que se aplicará en su totalidad a quienes perciban el haber mínimo y en forma proporcional a quienes tengan ingresos por debajo del nuevo tope establecido.

Montos actualizados con aumentos y bono extraordinario

A partir de junio, la jubilación mínima se fijó en $304.723,93 en términos brutos. Después de descuentos, el ingreso neto se ubica en $295.582. Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000, los jubilados con el haber más bajo cobrarán $374.723,93 brutos, lo que equivale a $365.582 de bolsillo.

Por otro lado, la jubilación máxima se incrementó a $2.050.503,62 en valores brutos. El ingreso neto, luego del descuento del PAMI y otros conceptos, asciende a $1.936.615.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que no requiere aportes previsionales, aumentó a $243.779,14. Para quienes acceden también al bono extraordinario, el monto total a percibir en junio es de $313.779,14.

ANSES

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), también rige el bono de $70.000. La medida alcanza a beneficiarios por invalidez, vejez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables. En estos casos, el bono se abona íntegro si el haber está por debajo del mínimo, o como complemento hasta alcanzar el tope general de $374.723,93.

Según lo dispuesto, el bono extraordinario tiene carácter no remunerativo, no está sujeto a descuentos y no se computa para el cálculo de otros conceptos. El decreto también aclara que en pensiones con varios copartícipes se considerará un único titular para su aplicación.

Aumentos en asignaciones universales y familiares

El aumento del 2,78% también se trasladó a las asignaciones familiares y universales que paga el Estado nacional. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó en $109.498 para menores de 18 años, y en $356.545 en casos de discapacidad. En las zonas incluidas en el régimen diferencial, estos valores ascienden a $142.348 y $463.509, respectivamente.

La Asignación por Embarazo para Protección Social también se ajustó: los nuevos montos son $109.498 en todo el país, salvo en la zona 1, donde se eleva a $142.348. La Ayuda Escolar Anual, por su parte, se actualizó a $63.820, y a $381.597 para hijos con discapacidad, independientemente de la zona.

En cuanto a las Asignaciones Familiares para trabajadores formales, el valor varía en función del ingreso familiar. En junio 2025 se establecieron cuatro rangos: $54.752, $36.932, $22.335 y $11.523. El tope individual de ingresos para acceder a estas asignaciones se fijó en $2.244.686. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera ese monto, el beneficio queda anulado, aunque el ingreso total no exceda el límite general.

El bono extraordinario de $70.000 fue confirmado por decreto y alcanza a jubilaciones mínimas y pensiones no contributivas (Facebook)

Jubilaciones y pensiones: calendario de pagos según terminación del DNI

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobrarán según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0: 9 de junio

DNI terminados en 1: 10 de junio

DNI terminados en 2: 11 de junio

DNI terminados en 3: 12 de junio

DNI terminados en 4: 13 de junio

DNI terminados en 5: 17 de junio

DNI terminados en 6: 18 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 23 de junio

Para quienes superan el haber mínimo, el cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 25 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 26 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 27 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 30 de junio

AUH, AUE y Asignaciones Familiares: cronograma completo

Los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo siguen este esquema:

DNI terminados en 0: 9 de junio

DNI terminados en 1: 10 de junio

DNI terminados en 2: 11 de junio

DNI terminados en 3: 12 de junio

DNI terminados en 4: 13 de junio

DNI terminados en 5: 17 de junio

DNI terminados en 6: 18 de junio

DNI terminados en 7: 19 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

La Asignación por Embarazo se distribuye según el siguiente calendario:

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 13 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 23 de junio

DNI terminados en 8: 24 de junio

DNI terminados en 9: 25 de junio

Para la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 13 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Asignaciones de Pago Único y Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) tienen estas fechas:

Primera quincena : del 10 de junio al 14 de julio

Segunda quincena: del 24 de junio al 14 de julio

El pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) seguirá el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 10 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 11 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 12 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 13 de junio

Las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán entre el 9 de junio y el 14 de julio, sin importar la terminación del documento.

Seguro de Desempleo: Plan 1 y Plan 2

El Seguro por Desempleo Plan 1 se paga en estas fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 25 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 26 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 30 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 1 de julio

Para el Plan 2, correspondiente a mayo, el período de pago se extiende del 4 al 11 de junio, sin diferenciar por terminación de DNI.