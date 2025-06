EEUU sigue complicando al mundo y a la Argentina, que tiene otro frente abierto: las elecciones de medio término

Trump, en el acto en Pensilvania en que anunció la duplicación de aranceles al acero y al aluminio AP Foto/Julia Demaree Nikhinson

La semana vuelve a abrirse con promesa de volatilidad, por la confrontación de EEUU con China y la Unión Europea y nuevo aumento de aranceles. En la Argentina, las consultoras coinciden en la importancia de que el BCRA sume reservas netas

Los fines de semana, Donald Trump angustia a los inversores, que esperan el lunes llenos de dudas. El presidente de EEUU anunció que va a aumentar los aranceles del acero a 50%, impondrá más restricciones tecnológicas a China por haber violado sus acuerdos y aumentará la venta de armas a Taiwán. La respuesta de los chinos, cuanto menos, fue inquietante: el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, advirtió al secretario de Estado, Antony Blinken, que no cruce las “líneas rojas” de la potencia asiática.

Guerra comercial

La guerra comercial entró así en un terreno amenazante. Los inversores dudan, pero ahora descreen que Trump vaya a fondo, como sucedió en otras ocasiones. El mercado lo bautizó TACO (Trump Always Chicken Out), porque se van acostumbrando a que vaya atrás en sus decisiones. Eso le valió además de la desconfianza de los inversores, la suba del riesgo de la deuda norteamericana y la reducción del rating de los bonos del Tesoro. Los mercados hablan por sí mismos. En lo que va del año, el S&P 500 subió solo 0,6%; el Dow Jones perdió 0,6% y el Nasdaq aumentó 1,5 por ciento.

La contracara es la Unión Europea, que Trump eligió para confrontar. Las Bolsas del continente, hasta fin de mayo, son las más exitosas del mundo. El DAX de Alemania aumentó 30% y el euro se revaluó casi 10% contra el dólar.

Por eso esta semana, los inversores aguardan datos sobre el informe de empleo de mayo, las cifras sobre vacantes y salarios y la actividad manufacturera y de servicios, para ver el rumbo de la economía. Además, habrá que ver como incide en el precio del petróleo la decisión de la OPEP de aumentar la oferta que haría bajar los precios y retrasaría los planes de convertir a EEUU en un mayor productor para no depender del exterior. Los costos norteamericanos impiden que exploten su petróleo de esquisto cuando el crudo está por debajo de los USD 70, como sucede ahora.

Impacto local

Ese escenario inquieta a la Argentina, que tiene en la energía una fuente de divisas. Otro obstáculo para los inversores locales son las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las nacionales de medio término.

Según FMyA, la consultora de Fernando Marull, en la última semana de mayo la inflación siguió tranquila (+0.5%) y mayo terminaría centre 1,9 y 2 por ciento. “El dólar siguió levemente por debajo del punto medio de la banda; reflejando un mercado cambiario “equilibrado”, aun con la mayor oferta del campo (mayo: USD 3.500 millones), reflejando una demanda que sigue firme. El Banco Central sigue sin comprar reservas, pero, como veníamos anticipando, al Tesoro se le abrió la ventana internacional y colocó USD 1.000 millones a 5 años (con opción a rescate en 2027) a 29.5% en pesos. La tasa de 29.5% descuenta que en los próximos 2 años el dólar sería similar a la inflación. Descuenta una inflación a 2 años cercana al 20% anual; alta para un escenario optimista (REM proyecta 10% en 2027). Si hay más apetito internacional, el Tesoro colocará más para acumular reservas. Aun le faltan USD 3.300 millones para cumplir la meta de junio. Igual siguen las chances de pedir un waiver (autorización para no cumplir la meta). El BCRA sigue activo en la venta de futuro (puede vender y comprar según el acuerdo con el FMI), dando incentivos a liquidar”, dijo en su informe la consultora.

El FMI podría dispensar la meta de reservas de junio, pero la necesidad de sumar dólares sigue ahí REUTERS/Benoit Tessier

FMyA recordó también que subió la confianza en el Gobierno, según los índices de la Universidad Torcuato Di Tella y con 49% iguala al alcanzado por Macri en 2017 en la antesala de las elecciones de medio término”.

En tanto F2, la consultora de Andrés Reschini, hizo hincapié en que el indicador favorito de la Reserva Federal (FED) para medir el nivel de precios, el PCE, no arrojó sorpresas para la lectura de abril y la medición interanual cayó al 2,14%, la segunda más baja desde febrero de 2021. “Pero -advirtió- la inflación CORE (sin alimentos ni energía) se incrementó por segundo mes consecutivo lo que podría indicar cierta persistencia. Sumado a ello, la FED se mantiene cautelosa ante los riesgos propios de la guerra comercial y, si bien no se ha visto una estampida inflacionaria, las tasas de referencia se mantienen en torno al 4.3% hasta que aclare”.

Balance cambiario

F2 destacó otro dato que encendió alertas. “El BCRA publicó el balance cambiario de abril, donde el 14 se modificó el esquema cambiario. Los sectores extractivos y alimentos mejoraron el aporte al balance cambiario, pero no fue un mes en el que hayan sobresalido. En cambio, se destacó el negativo de Personas Humanas (en el balance por sector) porque el saldo fue de -USD 3.100 millones, el peor desde octubre de 2019, mes a partir del cual el Gobierno de Mauricio Macri endureció el cepo cambiario hasta USD 200 por mes para atesoramiento y gastos en el exterior. Asimismo, el BCRA informó que las personas compraron billetes por USD 2.048 millones. Este fue el principal motivo por el cual el saldo neto del balance es negativo”, destacó la consultora.

El informe agrega que en la semana el tipo de cambio de referencia subió 5% y agrega: “hemos visto, además, que es una de las monedas que más se ha debilitado contra el dólar en el mundo. Los pagos de deuda en moneda extranjera de las provincias pudieron haber estado influyendo, pero teniendo en cuenta el comportamiento de Bonares y Globales, puede que haya habido cierta decepción por la tasa de corte de los Bonte 2030”.

Porque sube o porque baja, o porque el BCRA no compra, el dólar sigue siendo clave en el escenario local FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El informe coincide en que los dólares futuros “en la semana acompañaron al comportamiento del tipo de cambio oficial, pero se notaron nuevamente altos incrementos en el interés abierto (IA) de diciembre lo que estaría sugiriendo presencia oficial ayudando a que la curva de implícitas se sostenga por debajo de la curva pesos. Así las cosas, el contrato que vence a fin de año terminó con un IA de nada menos que 1.130 millones, siendo la segunda detrás de junio, algo inusual”.

Para la consultora EconViews que dirige Miguel Kiguel, la emisión del Bonte 2030 “fue una buena jugada: le permite al Gobierno acercarse a la meta de reservas con el FMI (que todos sabemos que no va a cumplir) y, al mismo tiempo, mantiene su promesa de no comprar reservas dentro de la banda cambiaria. También marcó la vuelta del financiamiento externo, un paso clave para poder afrontar los vencimientos de deuda externa. Es un acuerdo que cierra tanto para el Gobierno como para los inversores. Lo más importante de esta colocación es la vuelta a los mercados internacionales. Es cierto que no es la típica colocación de un bono en dólares, pero puede abrir el camino para que Argentina pueda volver a emisiones más clásicas en el futuro cercano”.

“Un punto para tener en cuenta -agrega el informe- es que estos fondos por el momento no contarán para la meta de reservas netas con el FMI, que exige sumar unos USD 4.700 millones de acá al 13 de junio. Esto es porque los primeros USD 1.500 millones colocados con privados del exterior ajustan la meta para arriba. Si en futuras emisiones se pasa ese umbral, ahí sí cuenta el excedente. De hecho, esperamos que estas colocaciones sigan y nos parece positivo que así sea. Igual, damos por hecho que no se llega a cumplir la meta del 13 de junio”.

Dólares y vencimientos

Y, de cara al futuro, observa: “más allá de la polémica por las metas de reservas y la compra de dólares, Argentina tiene vencimientos en moneda extranjera por casi USD 8.600 millones en lo que queda del año. Con esta nueva colocación, el Tesoro ya sumó unos USD 4.000 millones y tiene cubierto prácticamente el pago de julio. El resto de los vencimientos son principalmente con multilaterales y el FMI, pero en enero de 2026 vuelven a caer vencimientos de bonos, y ahí habrá que juntar dólares otra vez. Es clave que el Banco Central logre acumular reservas. Si no lo hace, va a ser difícil pensar en una caída importante del riesgo país, lo que seguirá encareciendo el financiamiento externo. Es verdad que con equilibrio fiscal se puede convivir con una cuenta corriente deficitaria, pero Argentina necesita sumar reservas y depender de los flujos financieros no siempre es lo más aconsejable. La idea es que, en algún momento, aparezca ese ansiado círculo virtuoso: más reservas, menor riesgo país y financiamiento más barato”.

Un nuevo aumento de las cuotas petroleras de la OPEP haría perder competitividad al crudo de EEUU REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Por su parte la consultora 1816 destacó que los inversores offshore “invierten en pesos cuando la moneda está firme, pero no quieren saber nada cuando el tipo de cambio es alto (a lo que apuestan es a la historia de la desinflación). El flamante Bonte suma, pero igual estaremos lejos de las metas salvo que, repitiendo la historia de octubre de 2016, la Argentina vuelva a colocar un monto grande de Bonte en las próximas 2 semanas. Falta comprar o emitir unos USD 4.000 millones para llegar a la meta del 13 de junio; USD 8 mil millones para setiembre y USD 15.00 millones para diciembre. Si se consolida el acceso al crédito internacional, los incumplimientos serán anecdóticos”.

Econométrica, en tanto, señaló que los datos de alta frecuencia “advierten una notable moderación de la inflación en mayo, especialmente la última quincena del mes, dejando casi nulo arrastre estadístico para junio. Estimamos que la inflación de mayo estaría cerrando en 1,9% mensual. De confirmarse, sería la inflación más baja en la era Milei”. El informe aclara que en el mes pasado hubo “una nutrida oferta de dólares ante la liquidación estacional de la cosecha. Estimamos que las exportaciones de bienes sumaron cerca de USD 7.500 millones, las exportaciones de servicios otros USD 1.000 millones, a lo que se suma la entrada de capitales por USD 1.500 millones. Es decir, la oferta privada de dólares en el mes rondó los USD 10.000 millones. Por supuesto, la demanda de dólares del sector privado también rondó los USD 10.000 millones en el mes -por eso el precio del dólar estuvo estable- de los cuales USD 6.500 millones responden al pago de importaciones de bienes. La información oficial se publicará en un mes.

“El Tesoro tiene un superávit primario equivalente a USD 10.000 millones anuales”, destaca el informe. “Con ese dinero puede comprar dólares a los privados en el mercado, o puede comprar los dólares de libre disponibilidad en manos del BCRA. El superávit fiscal y los dólares que aportó el FMI aseguran el pago de la deuda pública todo 2025 y buena parte de 2026. Mientras tanto, el Gobierno trabaja para conseguir el acceso a los mercados en magnitud que permita asegurar el pago de deuda ya sin necesidad de comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o al BCRA. La reciente colocación de USD1.000 millones fue la primera en 7 años”. Econométrica cree que “tras las elecciones nacionales de este año, cuando se confirme que el kirchnerismo sigue perdiendo representación política, los no residentes se animarán a invertir en mayor magnitud en la Argentina”.

After market

En lo que va del año los índices de Wall Street se estancaron y la semana abre con expectativa de volatilidad

En el after market, el mercado que opera antes de la apertura, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York reflejaban las dudas. Las caídas iniciales eran de 0,50% y el oro subía 0,60%. Cuando se da este movimiento es porque hay cautela y búsqueda de refugio. El Bitcoin, que apareció como el refugio que suplanta a los bonos del Tesoro norteamericano tras la suba del riesgo país, rebotaba tras tocar USD 104.000 a 105.550. Cabe recordar que el 22 de mayo tocó el récord de USD 111.980.

Las Bolsas europeas operaban neutras y las Bolsas asiáticas, en tiempo real, estaban en rojo. El petróleo, a pesar del anuncio de la OPEP, abría con subas de hasta 2,25% que lo elevan a USD 64 por barril de crudo. Es un precio muy rezagado similar al del 13 de abril, en medio de una caída. En enero, cuando asumió Donald Trump y antes del anuncio de los estímulos para producir más petróleo en Estados Unidos, el barril cotizaba a USD 81. Es decir, durante la gestión de Trump el crudo bajó 21%. La extrema volatilidad seguirá esta semana.