Una marca de autos premium volvió a vender sus superdeportivos en Argentina

El McLaren Artura es un híbrido enchufable que al combinar el motor eléctrico con el V6 turbo, alcanza una potencia de 700 CV

El nombre McLaren es sinónimo de Fórmula 1 y de autos deportivos. Y mientras Oscar Piastri marcaba el mejor tiempo en los entrenamientos libres de Barcelona para el Gran Premio de España que se corre este fin de semana, en Buenos Aires, en la tierra de Franco Colapinto, la empresa Quantum Group oficializaba el regreso de esta prestigiosa marca a Argentina, para comercializar su línea de súperdeportivos de alto rendimiento.

Esta empresa es la representante oficial de McLaren en Chile y Argentina, y operó en el mercado local en 2021, durante menos de un año. Luego, con las restricciones a la importación, tomaron la decisión de cerrar la filial local y trabajar únicamente en el país trasandino.

Dos unidades

Durante ese tiempo se vendieron sólo dos unidades que aún están circulando en nuestro país. Ahora, asociándose con el empresario Serio Trepat, Quantum decidió volver a Argentina, para lo cual instaló un salón de exposición y venta en Vicente López, provincia de Buenos Aires.

El habitáculo del McLaren 750S, uno de los tres modelos que se venderán en Argentina

El proyecto incluye la comercialización de tres modelos en una primera etapa. Serán el McLaren Artura híbrido en versiones descapotable y de techo rígido, el McLaren 750S, también en ambas configuraciones, y el McLaren GTS, aunque este se traerá por pedido.

Los dos modelos que ya están nacionalizados y en exhibición para poder venderse inmediatamente son un Artura descapotable azul y un 750S también descapotable, de color negro. En los próximos días llegará otro 750, pero de techo rígido en color gris.

Personalizados

“La idea es traer toda la gama, pero empezamos con estos modelos porque son los que se pueden conseguir más rápidamente. Este tipo de autos tienen la particularidad de poder personalizarse a gusto del propietario, entonces trajimos estos primeros tres autos para que aquellos que lo quieran tener inmediatamente, tengan modelos para llevarse”, dijo Sergio Trepat en la presentación.

Jorge Trepat, Matías Velasco y Esteban Ruiz, los responsables del regreso de McLaren a Argentina

“Aunque creemos que la mayoría de los clientes preferirán personalizarlo, eso es algo que veremos con el tiempo. En Chile, por ejemplo, la mayoría de los autos no se personalizan, los compran con la configuración que los importamos desde Inglaterra”, dijo Matías Velasco, el Director de Ventas de Quantum Group.

“Esa personalización es tan variada como el cliente quiera, por ese motivo el único precio que podemos dar es el de los autos con esta configuración que tenemos ahora. El Artura sin agregados costará USD 720.000 y el 750S tendrá un precio de USD 750.000”, agregó.

Modelos y potencia

Los dos modelos que se ofrecen en el mercado argentino tienen distinta tecnología de propulsión. El McLaren Artura es un superauto híbrido enchufable que tiene una autonomía eléctrica de unos 30 kilómetros. Sin embargo, el corazón de estos autos sigue siendo el potente motor de combustión interna, que en este modelo es un V6 de 3.0 litros capaz de entregar 605 CV de potencia gracias a la acción de un turbocompresor. El torque de ese motor es de 585 Nm, pero cuando accionan paralelamente el motor térmico y el eléctrico, ambos valores suben notablemente y alcanzan los 700 CV de potencia y los 800 Nm de par.

El sello inconfundible de los superautos de McLaren está en el diseño de sus luces y perfil de la trompa

El McLaren 750S, por su parte, no tiene electrificación alguna, tiene, en cambio, un potente motor V8 de 4.0 litros que también es turbocargado para llegar a una potencia de 750 CV (de ahí el nombre del auto) y un torque de 800 Nm. En ambos casos, la transmisión de la potencia al piso se hace por medio de una caja de velocidades automática de 7 y 8 marchas respectivamente, y siempre cargando el 100% de fuerza sobre las dos ruedas traseras.

Gracias a que Quantum Group opera tanto en Chile como en Argentina, la disponibilidad de unidades sin personalizar será más rápida para los clientes de ambos países. “Tenemos como objetivo vender 10 unidades por año. Ese sería un volumen razonable”, dijo Sergio Trepat a Infobae.

Compra y garantía

Sin embargo, el empresario argentino mencionó también que está esperando que en los próximos 15 días se publique la demorada reglamentación que permita homologar autos de manera semiautomática, como prometió el Gobierno. “Estos autos los homologamos con el sistema vigente que demora varios meses, pero lo que me preocupa es que este tipo de autos pueda traerlos un particular, porque nosotros no tenemos por qué darle la garantía que si ofrecemos a los clientes que nos compran directamente, tanto en Chile como aquí desde ahora”, comentó Trepat.

Un logotipo que no necesita presentación. McLaren es una de las marcas más famosas de la Fórmula 1

“Pero a la vez, tenemos que cuidar a la marca. Si una persona importa un McLaren por su cuenta, en algún momento va a tener que hacerle un servicio. Supongo que en ese momento llamaremos a casa matriz para preguntar qué quieren que hagamos con el auto. Ellos, con el número VIN saben quién lo compró y nos dirán como proceder. Es una situación incómoda”, dijo Velasco.

El ejecutivo chileno también hizo mención a un aspecto que muchos usuarios de autos desconocen, y que tiene que ver con el despeje del piso y los problemas que podría presentar circular con un McLaren por las calles argentinas.

“Estos autos tienen un dispositivo que permite levantar la suspensión para determinadas situaciones. Se puede elevar unos 10 cm, pero además, al tener muy poco voladizo entre el frente y la rueda delantera, con ese despeje rápidamente se levanta la trompa porque la rueda llega al obstáculo pocos centímetros por detrás”, explicó.