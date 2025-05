Los proyectos de cobre y litio impulsan el crecimiento minero argentino, pero el oro afronta desafíos

Los 8 gobernadores que asistieron a la inauguración oficial del evento; en el medio, Roberto Cacciola, presidente de CAEM. El día anterior había asistido el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora

Pocos eventos logran juntar a 8 gobernadores, embajadores y empresas de 17 países, y que un funcionario nacional (Daniel González, secretario de Estado coordinador de Energía y Minería) anuncie la aprobación de beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) a una inversión de USD 2.700 millones de la segunda minera más grande del mundo (Rio Tinto), otra empresa (NGEX) informe nuevos hallazgos de cobre, oro y plata en el “Distrito Vicuña”, suerte de Vaca Muerta cuprífera sanjuanina, y una tercera, del área energética, Genneia, comunique la ampliación de su parque solar en San Rafael, Mendoza, hasta llegar a una inversión de USD 430 millones con la instalación de 400.000 paneles en total.

Los gobernadores coincidieron en Arminera 2025 en que la actividad minera es una oportunidad para que las economías regionales se inserten en el mercado global. Es el momento ideal, coincidieron, para invertir en la Argentina y generar trabajo y crecimiento.

En un panel de embajadores, moderado por la Directora Ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Alejandra Cardona, participaron Stewart Ross Wheeler, Embajador de Canadá; Romain Nadal, de Francia; Carlos Chocano Burgo, del Perú; y Hans- Ruedi Bortis de Suiza. Todos coincidieron en que el país está en un momento clave para potenciar el desarrollo minero. Ross Wheeler resaltó el volumen de inversiones canadienses en minería en Argentina, superando a China como principal inversor extranjero.

El reciente aumento de la exportación de oro y plata se debió a un impulso puramente externo: los altos precios internacionales de ambos metales preciosos

El evento, que se realiza cada dos años, mostró la fuerza que la minería local ganó con la producción y avance de varios proyectos de litio, iniciativas mega-millonarias en cobre y la exportación de oro y plata, aunque en el último caso gracias a los altos precios internacionales de ambos metales preciosos, justo cuando –como advirtió Verónica Nohara, CEO de Minera Don Nicolás (de Cerrado Gold, empresa canadiense) y presidente de la Cámara Minera de Santa Cruz, a 5 de las 6 minas de oro y plata en la provincia patagónica le quedan solo 3 a 4 años de “vida de mina”, a menos que haya nuevos descubrimientos, lo que exige inversiones importantes en exploración.

Alcance del RIGI

Tras anunciar la aprobación oficial al proyecto de litio Rincón, en Salta, de Rio Tinto (cuarta aprobación del RIGI, primera para el sector minero) González respondió a críticas sobre el ritmo del proceso de evaluación. Son varias agencias involucradas (Economía, ARCA, Interior, Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, etc) y cada una se toma su trabajo en serio. Hay ida y vuelta de análisis, pedidos de información adicional y precisiones, argumentó, porque “no se regalarán recursos fiscales”, dijo.

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería: anunció la aprobación al RIGI del proyecto de litio Rincón, Rio Tinto, por USD 2.700 millones. Pero no habrá nuevo RIGI, y las evaluaciones de cada proyecto llevan tiempo y exigen precisión, afirmó

Además, el funcionario rechazó que el RIGI sea para “extender la vida” de proyectos en declive, aunque sí puede servir para “ampliaciones”, siempre que se respete el mínimo de USD 200 millones de inversión. “El RIGI no es un proyecto para pymes o pequeñas inversiones, no es para industrias o proyectos maduros, no busquen que sea lo que no es”, explicó en un aparte a Infobae.

Oro, ¿hasta cuándo?

Nohara, de Minera Don Nicolás, dijo que ampliar proyectos auríferos está a la altura de esas exigencias. Mientras, para hacerse de recursos la empresa vendió en USD 12 millones derechos de exploración del “Proyecto Michel”, en una porción de las 330.000 hectáreas de concesión que tiene en Santa Cruz, a Cerro Vanguardia, de la anglo-sudafricana Anglo Gold Ashanti, proyecto aurífero que ya lleva 27 años de explotación y busca extender su vida con nuevos hallazgos.

Agustín del Castillo, gerente de Relaciones Institucionales de Vanguardia, contó a Infobae el trabajo que desarrollan junto a la Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián, la localidad más cercana, que creció con el oro pero se prepara para un posible escenario post-minero con proyectos en Pesca y Turismo y capacitaciones en la que intervienen representantes del gobierno provincial (que negoció un aporte de USD 200 millones de YPF, en su retirada de yacimientos “secundarios” de petróleo), hasta la intendencia y la Cámara de Comercio de San Julián y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.

Vanguardia, contó Del Castillo, ya presentó a la provincia la quinta versión del plan de cierre de mina que incluye una parte operativa (saneamiento de sitios, revegetación) y otra social (proyectos alternativos, capacitaciones).

De todos modos, dijo a Infobae el gobernador santacruceño, Claudio Vidal: “todavía tenemos todo el Macizo del Deseado para explorar”.

Litio y cobre

Más jóvenes son los proyectos en litio y cobre, que le dieron fuerza e inercia a una nueva etapa minera. Ernesto Cussianovich, director de la división de recursos naturales de Poliarquía y profesor de la Universidad Torcuato di Tella, dijo a Infobae que Arminera 2025 “mostró también lo que está pasando en la sociedad, hubo un 65% más de espacio de stands de empresas de bienes y servicios que quieren proveer al sector, que hasta ahora era una actividad puramente provincial”.

Por eso mismo, destacó, la minería recoge apoyo en provincias como Córdoba (cuyo gobernador, Martín Llaryora, asistió el primer día) y Santa Fe, que se ven como potenciales proveedores a favor, por caso, de sus industrias metalmecánicas.

De rural a mineral

En el predio rural de Palermo, sitio emblemático del campo argentino, dijo Cussianovich, marcando la paradoja, la minería aumentó sus expectativas. Según una encuesta que hizo en febrero, dos tercios de la población argentina está ahora a favor del desarrollo minero. “Una parte se opone por principio, incluso sin saber de qué se trata; otra, también sin mucho conocimiento está a favor”.

Litio y cobre son ventrílocuos de la minería y eso hace que la población mire con otra expectativa; es un ciclo nuevo, asociado a conceptos -sustentabilidad, electromovilidad, energías limpias- que el oro y la plata no daban

Eso tiene también que ver con el cambio del perfil mineral. “Hoy el litio y el cobre son los ventrílocuos de la minería y eso hace que la población mire con otra expectativa; es un ciclo nuevo, asociado a conceptos -sustentabilidad, electromovilidad, energías limpias- que el oro y la plata no daban. Antes la consigna antiminera era ‘el agua vale más que el oro’; pero el litio y el cobre están no solo en la electromovilidad, están en las tuberías, en la electricidad de tu casa, en aleaciones, en construcción, en los celulares, en las baterías”, subrayó Cussianovich.

Weretilnek (Río Negro), Pullaro (Santa Fe), Orrego (San Juan) y Jalil (Catamarca), en uno de los dos paneles de gobernadores, aquí en diálogo con Cacciola, presidente de CAEM

Concreto en la montaña

Las dos vallas u obstáculos al desarrollo minero (amén de lograr estabilidad macro y respeto a las nuevas reglas del juego, en especial al RIGI) más mencionados en el evento fueron la infraestructura y la disponibilidad de recursos humanos, en especial capacidades técnicas.

“La capacitación lleva el doble de tiempo que resolver la infraestructura”, dijo Alejandro Moro, CEO de Eramine, de la francesa Eramet, que a fines de 2024 empezó a producir carbonato de litio en el Salar Centenario, en Salta, donde superó el desafío de construir, con una inversión de USD 1.000 millones, una planta donde “no había nada alrededor”: haciendo accesos, una pista de aterrizaje, llevando agua y electricidad.

La red vial, precisó Moro, es crucial. Producir 1 tonelada de carbonato de litio exige mover 3,5 toneladas de reactivos en camiones hasta 4.000 metros de altura. En pleno régimen de producción son 15 camiones por día para abastecer una planta en la que hay regularmente 350 personas (de un total de 700, por el régimen de rotación) y que tiene 6.000 sensores de automatización.

Frontera tecnológica

Michael Meding, Country Manager del proyecto de cobre Los Azules, en San Juan, y vicepresidente de la canadiense McEwen Copper, contó que hoy los proyectos mineros en la Argentina se hacen con la misma tecnología que en Canadá o EE.UU. Por eso la capacitación técnica es esencial y los proyectos compiten por los recursos humanos. Los Azules, que implica USD 2.500 millones en la etapa de construcción y otros USD 2.000 millones en la etapa de producción, ya hizo su presentación al RIGI en febrero pasado.

Mientras transcurría el evento, NGEX anunció nuevos descubrimientos de cobre, oro y plata en Lunahuasi, otro proyecto en el "Distrito Vicuña", la Vaca Muerta cuprífera sanjuanina Foto gentileza: Pregón Minero

Otro proyecto cuprífero de grandes dimensiones es “Vicuña”, de Vicuña Corp, propiedad a medias de BHP, la minera más grande del mundo, con Lundin Mining (familia sueca, empresa canadiense). Son USD 4.500 millones de inversión entre Josemaría y Filo del Sol, en los andes sanjuaninos, sobre cuyos recursos la empresa con sede en Vancourver informó, exultante, hace dos semanas. En los próximos dos meses informó Alfredo Vitaller, gerente de Relaciones Institucionales de Vicuña, el proyecto pedirá su adhesión al RIGI.

NGEX informó de nuevos hallazgos de pórfidos de cobre, oro y plata en Lunahuasi, parte del distrito Vicuña, suerte de “Vaca Muerta sanjuanina”

Además, mientras se desarrollaba el evento, NGEX, minera de la que también es accionista Lundin, informó de nuevos hallazgos de pórfidos de cobre, oro y plata en Lunahuasi, en el mismo distrito minero.

“Este descubrimiento confirma la interpretación del entorno geológico de la mineralización de Lunahuasi y abre un nuevo objetivo de exploración a gran escala en el proyecto. El sondaje DPDH027 demuestra que el sistema Lunahuasi tiene un potencial de tamaño y escala similar al de otros depósitos del grupo Vicuña, con la ventaja adicional de las grandes estructuras epitermales de alta sulfuración (“HS”) de cobre, oro y plata de muy alta ley, exclusivas de Lunahuasi”, precisó el comunicado, que consolida al distrito Vicuña como la “Vaca Muerta del Cobre” de San Juan.

Adición energética

Marco Ribas, líder de la práctica global de Minería de Accenture, fue más allá de las vallas de infraestructura, financiamiento y capacidades técnicas que enfrenta el sector en la Argentina.

“Hoy la media mundial de desarrollo de un proyecto minero es de 17 años y en EE.UU de 24 años. Es una industria en que las decisiones de inversión son de larguísimo plazo. Hay minas de cobre en EE.UU. que producen hace más de 100 años y minas de plata en México que lo hacen desde el siglo XVIII. La clave es que los fundamentos de la transición energética son sólidos y ni siquiera se inició; lo que hubo hasta ahora fue adición energética, no transición, se agregaron nuevas fuentes de energía a las que ya había, aún estamos consumiendo hidrocarburos como nunca”, dijo Ribas a Infobae.

Parte del patio de exhibición de máquinas en Arminera 2025. El peso y capacidad de carga de ciertas maquinarias y camiones mineros a llega a las 300 toneladas

Según el experto, antes no había condiciones, pero ahora hay boom de inversiones mineras en la Argentina porque las proyecciones de demanda son muy buenas. “Si el país logra mantener las reglas del juego, habrá sí o sí boom minero”, aseguró.

“Hoy la transferencia de conocimientos y tecnología es mucho más rápida que en el pasado y Argentina tiene capital humano en condiciones de absorberlos. Un desafío es lograr que grandes procesadores minerales, como China, transfieran tecnología de procesamiento” (como China en su momento recibió transferencia de tecnología de Occidente), destacó Ribas. “En cobre la transferencia es inmediata. En litio, Occidente todavía tiene que hacer catch up (acortar distancias, alcanzar)”.

Marco Ribas, líder de la práctica global de Minería de Accenture, enfatizó la mirada de largo plazo del sector y los sólidos fundamentos de la "transición energética" que -dijo- apenas si se inició

Las empresas mineras ven esto en un horizonte de 50 años. “Si fuera por el precio del litio, la compra de Arcadium por parte de Rio Tinto (USD 6.700 millones) no se justifica. La hizo porque mira hacia adelante. El mercado del litio seguirá demandante. Hay un desarrollo muy rápido de la electrificación”, destacó Ribas.

En busca del podio litífero

Luis Hidalgo, de Rio Tinto, y Mauricio Ospina, de Worley, una de las 10 grandes globales de EPC (por Engineering, Procurement & Construction, que encabezan y coordinan las mega-obras que requiere poner en producción de un proyecto) contaron los desafíos que implicó “Rincón 3.000”, la planta piloto, vermut de lo que será el proyecto Rincón a full, para llegar a una producción de unas 60.000 toneladas de carbonato de litio hacia 2029.

Para entonces, dijo a Infobae Ignacio Costa, country manager de Rio Tinto Lithium Argentina, los activos litíferos que adquirió en 2024 y expandirá Rio Tinto en la Argentina, producirán algo más de 100.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, colocando con más de 160.000 toneladas anuales a la empresa entre las 3 a 5 principales productoras mundiales de litio.

La irrupción en la Argentina de BHP (primera minera del mundo por valor de mercado) en cobre y de Rio Tinto (segunda minera mundial, según la misma métrica) dio nuevos bríos al desarrollo minero local. Desde Adelaida, capital de Australia Meridional, el principal estado minero australiano, BHP envió a José Morea, un argentino, para asumir como Gerente General de Vicuña Corp en la Argentina, otra prueba del peso que asigna al país en su cartera de cobre.

Los dólares que hacen falta

En el panel de contexto y análisis macroeconómico, Esteban Domecq, fundador y director de la consultora Invecq, y Natacha Izquierdo, directora de operaciones de Abeceb, exhibieron el subdesarrollo minero de Argentina en relación a Chile, con el que comparten el cordón minero andino, pero también proyecciones sobre cuánto crecerían las exportaciones mineras del país hacia 2035.

Al sumarse a las de la agroindustria y a las de Petróleo y Gas, señaló Domecq, podrían resolver la escasez de dólares que cíclicamente estrangula los enviones de crecimiento argentino, y hacer esa provisión menos dependiente de los caprichos climáticos.

Según Izquierdo, hacia 2035 el aporte de divisas de la minería superaría los USD 20.000 millones, un 325% más que en 2024, con un sustancial cambio del perfil mineral. Mientras el año pasado oro y plata aportaron casi 70%, de aquí a diez años el cobre (55) y el litio (33) aportarían el 88% del total. Claro que legar ahí exigirá no menos de USD 30.000 millones de inversión que crearían unos 120.000 nuevos empleos y traccionarían sectores como construcción, transporte, metalmecánica, servicios e innovación”, dijo la economista.

“La Argentina es un país agroexportador con nombre minero, que está empezando a mirar una nueva identidad. En San Juan en solo en 3% del territorio se puede hacer agricultura, el resto es roca y desierto, no podés pedirle que produzca lo mismo que Córdoba, Santa Fe o la provincia de Buenos Aires”, señaló Cussianoviche a Infobae.

“La minería todavía depende de decisiones políticas, a diferencia del agro o el sector petróleo y gas, donde las decisiones son de mercado. Lo están diciendo los gobernadores, incluso los de provincias no mineras, como Córdoba y Santa Fe, que estuvieron aquí, y Mendoza, que está entrando en la minería. Esto coincide con un nuevo ciclo político. La expansión de la frontera agrícola argentina fue acompañada por la expansión del ferrocarril y de los puertos. Pero hacer infraestructura en la Pampa Húmeda no es lo mismo que asegurar electricidad, provisión de agua y caminos a 3.000 o 4.000 metros de altura”, resumió el analista de Poliarquía.

El secretario de Minería, Luis Lucero, dijo que la geología argentina “siempre estuvo ahí”, pero cambiaron las condiciones políticas “para que las empresas volvieran a confiar en la Argentina”. Ahora, concluyó, “todo se juega en la perseverancia y no tomar atajos”. Y el presidente de CAEM, Roberto Cacciola, que coordinó el diálogo con los gobernadores, llamó a que empresas y provincias tomen en sus manos el desafío de la infraestructura.

El gobierno nacional, enfatizó, ya dijo claramente que no se ocupará de la obra pública, aunque sí podría acelerar la licitación de rutas nacionales y líneas de ferrocarril. Empresas y gobiernos provinciales, cerró, deben ponerse de acuerdo en cómo resolver la cuestión, aprovechar la inercia de inversiones y un contexto favorable para que el desarrollo minero no se quede en las gateras.