Nuevas medidas: cuántos dólares podrían ingresar al sistema y qué impacto se espera en las reservas del Banco Central

El Gobierno y los bancos se preparan para recibir dólares de inversores, mientras la divisa sigue en baja en el mundo En el after market de anoche, los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York insinuaban un leve repunte que no asegura que hoy cierren en alza. Estos datos no son alentadores para las acciones, pero los bonos pueden continuar su resurrección