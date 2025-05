Cuáles son los secretos que compartieron CEOs de grandes empresas del país ante un auditorio de jóvenes líderes

Cumbre Internacional Jóvenes Líderes. Fotografía: Adrián Escándar

En un evento que convocó a jóvenes líderes de toda la región, referentes del mundo empresarial compartieron experiencias y reflexiones sobre conducción de organizaciones, innovación y el futuro del trabajo. En una serie de exposiciones coincidieron en la importancia de la empatía, la formación continua y la búsqueda de consensos como claves para transformar los desafíos actuales en oportunidades.

Este jueves se llevó a cabo una nueva edición de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, que convoca a mil jóvenes de entre 17 a 40 años de toda América Latina. El encuentro conducido por Leandro Viotto Romano tuvo lugar en el Centro Cultural 25 de Mayo. El evento puso el foco en el cambio social, el liderazgo y el desarrollo humano. Y las conferencias estuvieron a cargo de empresarios, científicos, artistas y emprendedores.

La cumbre, que cuenta con el apoyo de organizaciones como el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), tiene el objetivo de hacer llegar un mensaje a las nuevas generaciones y promover un espacio de intercambio a nivel regional, apunta Viotto Romano. En esa línea, se conecta a los jóvenes con las compañías a fin de encontrar oportunidades laborales e inspiración profesional.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del jefe de Gabinete Nacional, Guillermo Francos, quien aseguró que “hace falta encontrar consensos entre los que piensan distinto, dejando de lado a aquellos que han usado el Estado en beneficio propio” y llamó a los jóvenes a convivir sin tanta confrontación y agresión.

Leandro Viotto Romano y Guillermo Francos. Fotografía: Adrián Escándar

Como mensaje final, manifestó: “Fórmense, estudien, generen vínculos, acérquense al que piensa distinto y traten de confluir porque así se construye un país”. “Muchas generaciones hemos fracasado en transformar la sociedad, pero hicimos el intento”, concluyó.

En diálogo con Infobae, el funcionario profundizó: “Los jóvenes han entendido las causas del fracaso generacional y las posibilidades que tiene la Argentina hacia adelante. El país ha sido bendecido no solo con su gente, sino fundamentalmente con sus recursos. Y yo creo que esa juventud es la que va a ser capaz de transformarlos en una mejora fuerte de la sociedad”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Fotografía: Adrián Escándar

Consultado por el hecho de que 6 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad, Francos opinó que eso tiene que ver con que el Estado se adueña de los recursos privados, haciendo que las empresas tengan un costo muy alto de contratación y produciendo desequilibrios en la economía.

“Hay que bajar la presión sobre la actividad empresaria para ir hacia la formalización de los trabajadores. Durante este periodo recortamos gastos del Estado, lo cual nos permitirá ir reduciendo impuestos hasta llegar a una carga tributaria razonable”. Aseguró que la reforma laboral que se prepara va en ese sentido y en disminuir el “riesgo de las indemnizaciones”.

Una de las oradoras más destacadas fue la ex vicealdesa de Barcelona, España, y periodista, Pilar Rahola, quien consideró que uno de los principales problemas de esta generación es que ha dejado de hacerse preguntas, de dudar. “La idea más revolucionaria es el pensamiento crítico. No crean en dogmas de fe de la política”, expresó.

La ex vicecaldesa de Barcelona, España, y periodista, Pilar Rahola. Fotografía: Adrián Escándar

Advirtió que “todos vivimos en las redes sociales pero no nos informan adecuadamente: la mentira y las falsedades fabricadas se viralizan”. Además, convocó a luchar contra el relato único.

El mensaje de los empresarios para los jóvenes

Ante la atenta mirada de decenas de jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral, iniciando proyectos o decidiendo su futuro, la empresaria que lidera el grupo financiero GST y ex CEO de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini, llamó a los presentes a no seguir mandatos, animarse a equivocarse, aprender, buscar nuevas oportunidades y no temer ante los cambios.

La empresaria que lidera el grupo financiero GST y ex CEO de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini. Fotografía: Adrián Escandar

En el pasado, los líderes eran quienes tenía habilidades duras, sostuvo la líder empresaria. Sin embargo, hoy en día son importantes las blandas: la empatía, la comunicación y la capacidad de armar equipos. “La nueva generación viene a cuestionar el propósito que el trabajo tiene en la vida. No pierdan la esencia de perseguir lo que quieran ser”, arengó.

A su turno, la CEO de Accenture Argentina, Sofía Vago -primera mujer en dirigir la filial local de la multinacional- se refirió a la revolución digital y de la inteligencia artificial, planteando la incertidumbre que hay respecto a sus efectos en el ámbito laboral. No obstante, afirmó: “La humanidad es irremplazable”.

La CEO de Accenture Argentina, Sofía Vago. Fotografía: Adrián Escándar

“Tenemos el privilegio de poder construir el mundo del futuro y para ello, es necesario ser eternos aprendices”, dijo y enfatizó la importancia de los equipos para surfear la disrupción tecnológica.

Por su parte, Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, compartió su experiencia y camino hacia el liderazgo de la empresa. El empresario relató su experiencia de trabajo en el exterior pero confesó que en todo ese tiempo anhelaba volver a la Argentina para continuar desarrollándose. Recién llegado, sin embargo, se encontró sin empleo pese a su amplia capacitación.

“La vida es eso. Uno va en un camino, con ciertas expectativas y aparecen situaciones donde vamos a chocar, pero nos vamos a levantar”, enfatizó.

Federico Amos, CEO de ArceloMittal Acindar. Fotografía: Adrián Escándar

Asimismo, recomendó que “eliminen la sensación de creer que saben todo” e hizo hincapié en aprender de los demás.

“Avancen con un sueño fuerte y hagan que pase”, cerró

Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Barrick para Sudamérica, subrayó la necesidad de “construir consensos en la comunidad, no alcanza solamente con generar puestos de trabajo e inversiones sociales”.

Al igual que otros oradores, remarcó: “Tenemos que encontrar puntos de acuerdo con quienes piensan distinto”.

Marcelo Alvarez, director ejecutivo de Barrick para Sudamérica. Fotografía: Adrián Escandar

Por otro lado, y al relatar su experiencia como jefe de paz en Colombia, donde asistía en la desmovilización de combatientes guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes; expresó: “Si usamos nuestro poder en el mal sentido y no poder para ayudar a transformar, terminamos destruyendo a los otros y a nuestros seres queridos”.

“Barrick pasó por momentos de un ego enorme y de ser la minera más grande en Argentina, la más poderosa, a tener tres incidentes ambientales y a ser la compañía más odiada del país. Lo que hemos hecho es humanizar la empresa. Y eso se hace con humildad, amor y espíritu de servicio”, señaló.

Desde Danone, su CEO, Juan Garibaldi; manifestó que una de las ideas que signó su camino es que “no importa de donde vengas sino el destino que se elija”.

La resiliencia, aprender de los fracasos, que seguramente van a ser muchos más que los que los jóvenes imaginan; y el propósito son cuestiones imprescindibles para liderar.

Cree que es necesario hacer coincidir de alguna forma los objetivos de la organización con los propios.

El CEO de la consultora de negocios y escuela de formación de líderes EY, Fernando Paci, reveló las 4 claves para ser líderes en el mundo de hoy:

Ser ambiciosos pero realistas Ser curiosos Tomar riesgos Construir y liderar equipos diversos para lograr mejores resultados

El CEO de la consultora de negocios y escuela de formación de líderes EY, Fernando Paci. Fotografía: Adrián Escandar

Pablo Rolando, representante de la CAF y politólogo, invitó a los jóvenes a salir de la zona de confort, a conocer otras culturas y a desarrollar habilidades trasversales:

Trabajo en comunidad

Empatía

Creativo, original y genuino

Inteligencia emocional

Sin embargo, destacó: “El éxito también se mide en tener una familia, amigos, ayudar y disfrutar lo que uno hace”.

Desde una perspectiva menos optimista con relación al futuro pero convocando a la acción de la juventud, la CEO de Cippec, Gala Díaz Langou, auguró: “El escenario más probable es que para 2050 en la Argentina el Estado haya perdido control de buena parte del territorio, que haya un avance del crimen organizado y de las economías ligadas a eso. También, que haya una desigualdad tal que quienes tienen oportunidades emigren y no puedan vivir en el país, donde las familias vean su vida cotidiana atravesada por la incertidumbre”.

La CEO de Cippec, Gala Díaz Langou. Fotografía: Adrián Escandar

“Me da miedo y me desvela durante muchas noches ese panorama. Entonces el hecho de que la evidencia nos muestre que hoy tenemos más indicadores que nos llevan a ese escenario más distópico que utópico, hace necesario un llamado a la acción”, añadió.

Pero “a pesar de la incertidumbre que vivimos hoy en este mundo que nos toca, en este país en el que vivimos, hay muchas certezas. La primera es que la crisis climática no va a desaparecer: tenemos que adaptarnos y mitigar sus efectos. Sabemos que la desigualdad está presente y que atravesamos una revolución tecnológica que ya impacta en nuestras relaciones y que también transformará la manera en que trabajamos y nos formamos”, dijo.

“Debemos utilizar estas transformaciones a nuestro favor, para avanzar hacia sistemas de salud que prevengan enfermedades y para mejorar la productividad, sin que eso implique necesariamente la destrucción de puestos de trabajo. Sobre estas certezas es posible construir una estrategia de desarrollo virtuosa. A eso nos dedicamos: a identificar qué aspectos sí pueden ser aprovechados como base para ese desarrollo”, consideró.