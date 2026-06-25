La inflación que más preocupa a la Reserva Federal en EEUU alcanzó su nivel más alto en tres años pero la economía creció más de lo esperado

Un cartel muestra los precios de la gasolina en Washington en medio del conflicto con Irán, que elevó el combustible a casi 4,50 dólares por galón antes de ceder a 3,92 dólares tras el acuerdo de paz (REUTERS/Aaron Schwartz/Archivo)

La economía estadounidense mostró este jueves señales contradictorias: el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal alcanzó un máximo de tres años en mayo, impulsado por el alza de los combustibles, mientras que el crecimiento del PIB del primer trimestre fue revisado al alza y superó las expectativas.

La inflación se acelera impulsada por la energía y la inteligencia artificial

El Departamento de Comercio informó que los precios al consumidor subieron un 4,1% interanual en mayo, el mayor incremento desde abril de 2023. En términos mensuales, la inflación fue del 0,4%, igualando el registro de abril y por debajo del 0,7% de marzo.

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El aumento fue impulsado en gran medida por el encarecimiento de la gasolina, así como por el alza en los precios de semiconductores y otros equipos informáticos con alta demanda debido al auge de la inteligencia artificial.

El conflicto con Irán elevó el precio del combustible a casi 4,50 dólares por galón en promedio a nivel nacional el mes pasado. Desde que el presidente Donald Trump acordó un acuerdo de paz con Teherán, los precios del petróleo y el gas han caído de forma significativa y se ubicaron en 3,92 dólares por galón este jueves, según AAA.

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Excluyendo las categorías volátiles de energía y alimentos, los precios subyacentes subieron un 3,4% interanual en mayo, frente al 3,3% de abril, el mayor incremento desde octubre de 2023. En términos mensuales, avanzaron un 0,3%, sin cambios respecto al mes anterior.

El aumento de los precios llevó a la Reserva Federal a mantener sin cambios su tasa de interés de referencia durante todo el año, un giro respecto a enero, cuando había previsto dos recortes. El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, subrayó la semana pasada la determinación del banco central de llevar la inflación de vuelta a su meta del 2%, aunque no dio indicios sobre los próximos pasos.

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Algunos economistas prevén ahora que el banco central podría subir las tasas este año en lugar de recortarlas, expectativas que contribuyeron a la caída de los mercados bursátiles esta semana. El encarecimiento del costo de vida podría representar un problema político para Trump de cara a las elecciones de medio término.

El PIB del primer trimestre se revisó al alza: creció 2,1%

Un participante en una feria de empleos en Sunrise, Florida. El mercado laboral estadounidense sumó un promedio de 188.000 puestos mensuales entre marzo y mayo de 2026 tras un 2025 marcado por la incertidumbre (AP foto/Marta Lavandier/Archivo)

En paralelo, el Departamento de Comercio publicó su estimación final del PIB del primer trimestre y reveló que la economía se expandió a un ritmo anualizado del 2,1% entre enero y marzo, una mejora significativa respecto a la estimación previa de 1,6%.

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El dato marcó un rebote frente al magro crecimiento del 0,5% registrado en el último trimestre de 2025, cuando un cierre del gobierno federal de 43 días pesó sobre la actividad económica.

La inversión empresarial registró un fuerte impulso, probablemente vinculado al boom de inversiones en inteligencia artificial. Sin embargo, el gasto del consumidor cayó marcadamente respecto al cuarto trimestre de 2025 y fue inferior a la estimación previa del Departamento de Comercio.

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Pese al shock energético derivado del conflicto con Irán, la mayor economía del mundo ha mantenido su resiliencia. El mercado laboral estadounidense se mostró especialmente sólido: los empleadores sumaron un promedio de 188.000 puestos de trabajo mensuales entre marzo y mayo, tras haber añadido menos de 10.000 por mes en 2025 en medio de la incertidumbre por las políticas comerciales y migratorias de Trump.

La primera lectura del crecimiento del segundo trimestre se publicará el 30 de julio.

(Con información de AP)