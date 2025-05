Las ventas de las pymes crecieron 3,7% interanual en abril: qué dicen los comercios

Las ventas se mantuvieron estables o levemente activas, pero con márgenes muy reducidos en abril, según CAME

Las ventas minoristas de las pymes registraron un crecimiento interanual del 3,7% en abril, aunque en la comparación mensual desestacionalizada tuvieron una contracción del 1,8 por ciento. De este modo, el acumulado del primer cuatrimestre muestra un aumento del 14,9 por ciento. Más allá del signo de las variaciones en cada rubro, la mayoría de los comercios aseguran atravesar una situación compleja.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el mes pasado el comercio atravesó un contexto complejo: “las ventas se mantuvieron estables o levemente activas, pero con márgenes muy reducidos por el alto costo de servicios, impuestos y alquileres. El bajo poder adquisitivo limitó el consumo, y muchos comercios vendieron sólo lo indispensable. Aunque algunos rubros destacaron cierta reactivación estacional, la mayoría percibió un escenario incierto y difícil de sostener”.

Para afrontar la situación, la mayoría de los comerciantes tomó medidas como diversificar productos y reducir gastos operativos. Además de bajar impuestos, los comerciantes indicaron que el Gobierno debería tomar medidas de corto plazo para estimular la demanda interna.

Índice de ventas minoristas de CAME

Todos los rubros relevados registraron subas interanuales en sus ventas. El crecimiento más fuerte se dio otra vez en Perfumería, con un 9,1%, seguido por Alimentos y bebidas, con un 6,3%. En el acumulado enero-abril, este último mantiene el mayor crecimiento con un 19,8 por ciento.

“El sector de Alimentos y bebidas registró ventas estables. El 53,2% indicó que las ventas en comparación a 2024 se mantuvieron, pero con márgenes muy ajustados. Predominaron las dificultades para cubrir costos fijos crecientes y mantener la rentabilidad. El consumo continúa retraído, con foco en productos básicos y baja rotación en golosinas y panificados estacionales”, precisó el informe.

“Preocupan los aumentos en carnes, verduras, servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo de los clientes. También se señaló el impacto negativo de los feriados y la competencia de grandes cadenas. Algunos negocios aplicaron estrategias de precios agresivas para sostener las ventas, aunque eso implicó reducir ganancias. Predominó una actitud cautelosa, con expectativas moderadas hacia el corto plazo”, añadió.

Por su parte, el rubro Bazar, que creció 3,4% interanual y cayó 6,1% en relación a marzo, atraviesa una situación compleja, marcada por la incertidumbre económica, altos costos fijos y baja rentabilidad. Comerciantes destacaron la falta de financiamiento accesible, el impacto negativo de los feriados y el retiro de promociones bancarias como factores que limitaron las ventas.

Expectativa

Sin embargo, el 59,9% indicó que la situación económica se mantuvo respecto al año anterior y en su mayoría esperan que la situación mejore de cara al próximo año.

Algunos comercios implementaron estrategias de reducción de gastos, mudanza o fusión de locales para sostenerse. La demanda se concentró en productos económicos, especialmente artículos gastronómicos. El sector reclama medidas concretas como planes de pago en cuotas y baja en tasas de interés para recuperar dinamismo.

Variaciones de ventas por rubro (CAME)

En lo que respecta a Calzado y Marroquinería, subió 3,2% interanual y mostró una caída mensual del 1,5%. “El rubro atraviesa un momento complejo, con una temporada que no termina de arrancar. Las ventas siguen por debajo de lo esperado y se sostienen principalmente gracias a las promociones y la financiación con tarjetas”, señala CAME.

“Muchos comercios optan por liquidar stock ante la falta de liquidez, pero esto se realiza a costa de resignar rentabilidad. Se señaló un bajo poder adquisitivo, aumento de costos y falta de condiciones para invertir. Si bien algunas estrategias como el refuerzo del canal online mostraron resultados, persiste la preocupación por la baja demanda y la competencia con productos importados”, cuenta la entidad.

El consumo en farmacias se mantuvo estable durante abril, con un aumento de 3,8% interanual y 0,1% mensual, impulsado parcialmente por la llegada de los primeros fríos y el aumento de enfermedades estacionales.

Movimientos de precios

Si bien el dólar más estable trajo algo de tranquilidad en los precios, los aumentos de medicamentos siguen siendo una preocupación. También se registró una leve mejora en la relación con PAMI, lo que contribuyó a un mejor desempeño en el mes.

No obstante, “el rubro continúa afectado por el bajo poder adquisitivo de la población, sumado a una elevada carga impositiva y altos costos de servicios. En cuanto a las expectativas a futuro, el 58,2% de los encuestados espera una mejora en la economía de su empresa de cara al próximo año”, detalla el informe.

El sector Perfumería, que tuvo una suba en la comercialización de 9,1% interanual y una caída del 6,5% respecto a marzo, “atraviesa un momento muy delicado, con ventas sostenidas sólo a costa de fuertes descuentos que redujeron drásticamente la rentabilidad. A pesar de cierta estabilidad en precios de algunos proveedores, los márgenes son cada vez más estrechos debido al aumento de costos fijos (alquileres, servicios, impuestos) y la imposibilidad de trasladarlos al consumidor”.

Reposición

“La inflación más controlada no ha generado reactivación del consumo: la gente no gasta, no quiere endeudarse y apenas repone lo básico. Se mencionaron explícitamente dificultades para cubrir gastos operativos y una fuerte presión financiera por la falta de acceso a crédito. La apertura de importaciones ha erosionado el mercado, desplazando a productos locales”, sostuvo CAME.

Sobre Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, este mostró una variación positiva de 1,6% en términos interanuales pero negativa en relación al mes previo, de 1,3%.

De acuerdo a CAME, el rubro mostró señales mixtas: algunos locales detectaron mayor estabilidad respecto a 2024, aunque las ventas continúan por debajo de lo esperado. De hecho, el 21,5% de los encuestados indicó que la situación económica de su empresa empeoró respecto al año anterior.

“El aumento de productos importados más baratos y el freno de la obra pública limitaron el repunte. Pese a que algunos negocios siguen creciendo por clientes fidelizados, el fuerte incremento de costos fijos (alquileres, tarifas e impuestos) erosionó la rentabilidad. Muchos comerciantes señalaron que deben bajar precios para competir, sin poder trasladar subas de costos”, puntualizó el informe.

El panorama general para Textil e indumentaria es el de “una temporada gris”, marcada por un retroceso en la rentabilidad, ventas débiles y una alta carga fiscal.

“A pesar de promociones y precios estables, o incluso más bajos que en 2024, la demanda sigue deprimida. Además, la competencia desleal con Chile es un tema recurrente: la diferencia de precios es tan marcada que aun bajando márgenes no logran competir, y los fines de semana largos agudizan esta fuga de consumo”, señaló CAME.

A esto se suma la presión impositiva: algunos comerciantes indicaron que debieron convertirse en monotributistas por no poder sostener las cargas del régimen general. Los costos fijos se mencionaron como “estrangulantes”, en especial servicios, impuestos, cargas sociales y sueldos.