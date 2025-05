Las reservas caen USD 1.300 millones desde el pico, pero el Gobierno confía en acumular dólares sin intervenir

Foto de archivo - Fachada del Banco Central argentino, en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. Sep 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

La decisión del Banco Central de no intervenir en el mercado mientras el tipo de cambio se ubique entre las bandas cambiarias está generando consecuencias esperables. Por un lado, el dólar opera con presión a la baja, pero al mismo tiempo preocupa el nivel de las reservas.

Ayer, el stock volvió a caer y desde el pico alcanzado el 28 de abril, tras los desembolsos del FMI y el Banco Mundial, la reducción ya roza los USD 1.300 millones.

Con la caída de ayer, de hecho, se perforaron los USD 38.000 millones, mientras a fines del mes pasado habían llegado casi a USD 39.300 millones. Existen varias explicaciones para que se dé esta situación. Por ejemplo la variación del oro incide de manera diaria en la contabilización de las reservas, lo mismo si hay reducción de depósitos en dólares y especialmente los pagos de deuda que debe enfrentar el Gobierno.

Aunque el acuerdo con el FMI le permite al Central que compre aún cuando el tipo de cambio no haya tocado el piso de la banda, sin embargo la decisión oficial es no hacerlo. Al menos por ahora. La prioridad es permitir que el dólar oficial continúe a la baja y acelerar el proceso de desinflación.

Pero no todos coinciden con esta estrategia. Desde el Eseade indicaron que “sería prudente que el BCRA aproveche la coyuntura actual para comprar algo de dólares por más de que el dólar se encuentre flotando en las bandas”. En ese sentido, agrega que “al ser época de liquidación de cosecha es cuando generalmente el BCRA tiene oportunidad de comprar dólares por cuestiones de estacionalidad. Luego, la liquidación se reduce y acumular reservas lucirá más desafiante”.

Por otra parte, la meta fijada con el FMI implica acumular USD 4.400 millones hasta el 13 de junio, que es cuando se realizará la primera revisión del acuerdo. Para fin de año, el BCRA debería acumular USD 8.903 millones.

Pero por ahora no se ve un repunte a la vista. En julio, además, hay un vencimiento de deuda del orden de los USD 4.400 millones, a lo que se suma otro en noviembre de USD 1.600 millones. Ambos impactarán negativamente en el nivel de reservas netas, volviendo mucho más desafiante el compromiso fijado con el Fondo.

Federico Furiase, director del BCRA, aseguró que la compra de dólares en el mercado no es el único mecanismo para acumular dólares. Otras opciones podrían ser el ingreso de divisas a través de la cuenta capital que sí podría adquirir el Central aún cuando el tipo de cambio no toque el piso de la banda. También se esperan nuevos préstamos de organismos y se hizo el anuncio de un nuevo repo con bancos internacionales por USD 2.000 millones.

Por supuesto la principal apuesta es volver a los mercados financieros y colocar deuda, lo que permitiría acumular reservas. Si bien no es hoy el escenario principal, no se descarta que el Tesoro avance con alguna emisión de bonos en dólares al menos en el mercado local, aunque no es lo más probable en el corto plazo.

Javier Milei ayer enfatizó que el riesgo país había perforado los 700 puntos, dejando en claro que es una prioridad del Gobierno. Una mejora de los bonos, con la consiguiente reducción del riesgo país, permitiría justamente recuperar acceso a los mercados voluntarios de deuda. La Argentina se acerca, pero aún hay camino por recorrer.

“El desafío de acumular reservas es evidente y, por el momento, el gobierno lo pone en segundo plano. Por otro lado, urge acumular reservas porque los vencimientos del próximo año también son grandes rondando superando los US$ 15.000 Millones”, continúa el Eseade.

Desde la consultora Equilibra también pusieron el foco en la necesidad de acumular reservas. “El sector público no quiere comprar reservas para no presionar el tipo de cambio en un esquema de flotación libre. Sin embargo, el incumplimiento de la meta de reservas dificulta la baja del riesgo país, haciendo más costos conseguir esos dólares a través del financiamiento con el sector privado”.