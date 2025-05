El Gobierno apura el anuncio para que los argentinos saquen los “dólares del colchón” y afirma que se respetarán todas las normas antilavado

Javier Milei y Luis Caputo (Juan Mabromata/AFP)

El Gobierno de Javier Milei apura por estas horas la medida con la que esperan que los argentinos que tienen dólares atesorados sin declarar se animen a ingresarlos dentro del sistema formal. La normativa todavía está en desarrollo, participan muchas áreas del equipo económico -Ministerio de Economía, Banco Central, ARCA y UIF- y fuentes oficiales dijeron a Infobae que podría anunciarse el próximo miércoles.

En los despachos de funcionarios destacan que todo seguirá las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en lo que respecta al origen de los fondos. “Se están diciendo muchas pavadas que no son. Todo seguirá los estándares internacionales”, afirmaron ante la consulta de este medio. El GAFI es una organización intergubernamental que creo el G7, en 1989, que fija estándares para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

“Vamos a proteger la riqueza de la gente que estos años ahorró sin cometer ningún delito, que son la gran mayoría de los argentinos. El peor enemigo del sistema antilavado es el cash. Ese es el espíritu de la medida que se está analizando”, explicaron las fuentes.

Una reunión del GAFI

La premisa con la que trabajan las áreas del Gobierno involucradas es que se relajaron los controles sobre quienes realmente no se quiera perseguir, lo que Milei definió como “los argentinos de bien”. Es decir, se apuntará a combatir las maniobras de lavado de “narcotraficantes, corruptos y terroristas”.

Una de las claves que se discuten en torno a la implementación del nuevo esquema son las exigencias que tendrían los que se atengan al mismo. Según destacó este medio, días atrás, según fuentes consultadas, una opción podría ser que toda persona que decida utilizar fondos no declarados presente alguna clase de trámite o declaración en la que afirme que los recursos no provienen de actividades ilícitas. Esta condición funcionaría como requisito básico.

El director del Banco Central, Federico Furiase, explicó este jueves durante su participación en el streaming Carajo que el objetivo de las medidas es que “sea más fácil para la gente volcar los dólares del colchón a la economía” y con eso “darle nafta” a la actividad. El además asesor del equipo económico afirmó que un mayor crecimiento ganaría más recaudación y el Gobierno tendrá margen para bajar impuestos. “Esa es la famosa remonetización en dólares o dolarización endógena”, dijo.

Cambios en el GAFI

GAFI actualizó en febrero pasado sus estándares para fortalecer la inclusión financiera sin comprometer la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, para darle mayor flexibilidad a los Gobiernos en contextos de “bajo riesgo”. Si bien Argentina continúa bajo revisión del organismo hasta febrero de 2026, esa podría ser una clara alternativa clara para enmarcar las medidas de incentivo.

Según el GAFI, la política más importante para combatir el lavado es la bancarización y que todo lo que vaya por el sistema financiero e implique la eliminación del efectivo ayuda a hacer más eficientes los controles.

Javier Milei, ayer en el Latam Economic Forum (Maximiliano Luna)

Desde el equipo económico evitaron dar detalles, aunque confirmaron que el Ministerio de Economía, principalmente desde ARCA, trabaja en los aspectos finales de un decreto que flexibilice los controles para quienes usen dólares no declarados con un uso de consumo específico. No será un blanqueo en el sentido de que no se abrirá una ventana para declarar billetes y dejarlos depositados como atesoramiento. Apunta, más bien, a relajar la exigencia de información para este tipo de casos.

Por definición, hay dos leyes que actúan como control: la ley penal tributaria y la cambiaria. El Gobierno no podría cambiar ninguna de las dos por decreto o resolución, necesariamente debería pasar por el Congreso y no es la intención en este año electoral.

Dedos marcados

“Queremos que la gente ingrese los dólares, compre lo que quiera y que no deje los dedos marcados para que después los vayan a perseguir”, aseguró el mandatario el jueves en el Latam Economic Forum.

“Metieron dólares abajo del colchón porque había un conjunto de hijos de puta que les afanaron con el impuesto inflacionario. Esos que llevaron los dólares al colchón no son delincuentes. Van a poder sacar los dólares sin dejar los dedos marcados”, dijo el jefe de Estado.

En el mismo evento, unas horas antes, había hablado en el mismo sentido el ministro de Economía, Luis Caputo. “Hay USD 200.000 millones en los colchones, ¿por qué no usar esos dólares?”, aseguró. Caputo no dio detalles de la medida en la que trabaja junto al equipo económico, pero dijo que se busca empezar a darles circulación a los billetes de EEUU para sostener el ritmo de actividad económica.