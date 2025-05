“Dolarización retail”: qué se sabe de las nuevas medidas del Gobierno y por qué creen que alcanzará a pequeños ahorristas

Caputo señaló que existen aproximadamente 200.000 millones de dólares en los colchones de los argentinos y preguntó: “¿Por qué no usarlos?” (Maximiliano Luna)

El Gobierno convirtió a la nueva dolarización endógena “retail” en la prioridad de la agenda del plan económico, cuando está por llegar el primer mes de vigencia del nuevo esquema cambiario. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía reiteraron este jueves en un evento empresario qué busca el Poder Ejecutivo con la medida y dieron a entender cuál será el contorno de las nuevas desregulaciones.

La “dolarización retail” o minorista, fue la forma en que encontró un empresario en el marco del 11° Latam Economic Forum en Parque Norte para definir el carácter de lo que quiere buscar el Gobierno con la circulación de dólares: “Dolarizar desde abajo, desde los minoristas, porque los grandes jugadores van a esperar algo más de seguridad jurídica”, arriesgó.

Desde el equipo económico evitaron dar detalles, aunque confirmaron que el Ministerio de Economía, principalmente desde ARCA, trabaja en los aspectos finales de un decreto que flexibilice los controles para quienes usen dólares no declarados con un uso de consumo específico. No será un blanqueo en el sentido de que no se abrirá una ventana para declarar billetes y dejarlos depositados como atesoramiento. Apunta, más bien, a relajar la exigencia de información para este tipo de casos.

Por definición, hay dos leyes que actúan como control: la ley penal tributaria y la cambiaria. El Gobierno no podría cambiar ninguna de las dos por decreto o resolución, necesariamente debería pasar por el Congreso y no es la intención en este año electoral. El menú de posibilidades se achica.

Para algunos expertos, el Ejecutivo podría “bajar la vara” de pedido de información en los regímenes de ARCA para que los entrecruzamientos sean menos puntillosos, o en el caso del Central, instruir al fisco a no realizar denuncias ante montos considerados mínimos (legalmente hoy 1,5 millones de pesos es considerado evasión simple, un monto establecido en 2017, que ajustados por inflación serían 100 millones), estimó Sebastián Domínguez, CEO de SCD Asesores Tributarios.

“Otro principio que se puede aplicar es el principio de oportunidad en derecho penal. Se le otorga al Ministerio Público Fiscal la discrecionalidad para no iniciar o continuar con la persecución penal en ciertos casos. Eso se define en razones de política criminal o utilidad social, permitiendo una decisión más flexible en lugar de la obligatoriedad de la persecución en todos los casos”, continuó Domínguez.

Milei y Caputo ofrecieron declaraciones centradas en el uso de los ahorros en dólares de los argentinos y cómo facilitar su circulación en la economía. Milei destacó la necesidad de que los ahorristas saquen sus dólares de las cajas de seguridad y los vuelvan a ingresar al mercado, sin que haya persecución fiscal por esos fondos. “Queremos que la gente ingrese los dólares, compre lo que quiera y que no deje los dedos marcados para que después los vayan a perseguir”, expresó el presidente.

Milei agregó que el gobierno acelerará el proceso de dolarización de la economía de manera endógena, permitiendo la convivencia del peso y el dólar. Según el presidente, la cifra de dólares guardados asciende a entre “200, 300 o 400 mil millones”, los cuales podrían empezar a circular en la economía sin que los ahorristas enfrenten castigos penales por su origen.

“Estamos motorizando la dolarización endógena para que ese proceso de crecimiento económico no se haga a menor velocidad”, afirmó Milei. También señaló que la medida permitiría que el dinero acumulado en los colchones fluya nuevamente en la economía sin que los ahorristas enfrenten consecuencias. “Esos que llevaron los dólares al colchón no son delincuentes. Van a poder sacar los dólares sin dejar los dedos marcados”, dijo el presidente.

Por su parte, el ministro Caputo, también se refirió a la cantidad de dólares fuera del sistema. Caputo señaló que existen aproximadamente 200.000 millones de dólares en los colchones de los argentinos y preguntó: “¿Por qué no usarlos?”. Caputo indicó que el gobierno trabajará en medidas para que esos dólares empiecen a circular en la economía. “La economía está sana. Cuando baja la nominalidad, baja la tasa de interés, sube la demanda de dinero y eso permite que se recupere el crédito”, explicó.

Caputo subrayó que las medidas de remonetización pueden incluir tanto el uso de pesos como de dólares dentro del mercado y que será un proceso gradual. “El Ejecutivo no va a emitir esos dólares, sino que buscará facilitar que esos fondos circulen en la economía formal, en competencia con el peso”, afirmó. Caputo explicó que el proceso de remonetización permitirá mejorar el flujo de dinero, promoviendo el consumo y la expansión del crédito.

Ambos funcionarios compartieron su visión sobre el uso de los dólares guardados en la economía y coincidieron en la importancia de liberarlos para impulsar la actividad económica. “Estamos trabajando con ARCA, el Banco Central y el Ministerio de Economía en mecanismos para que ingresen los dólares”, anticipó Milei.