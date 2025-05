Darío Epstein, de Latam Economic Forum: “La Argentina tiene que bajar el riesgo país y volver a los mercados a fin de año”

Lihue Althabe

Darío Epstein, director de Research for Traders, organiza hace once años el Latam Economic Forum, un evento a beneficio que reúne a empresarios, ejecutivos de finanzas y cuenta con la participación de funcionarios, analistas y economistas. Este jueves se celebrará una nueva edición en la que se espera la presencia del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

La edición de este año llevará como lema “Dónde estamos, hacia dónde vamos”, se realizará en el complejo Golden Center de Parque Norte y también contará con exposiciones del asesor financiero Miguel Ángel Boggiano, el diputado Luciano Laspina, el presidente de BYMA Claudio Zuchovicki y los politólogos Alejandro Catterberg y Fabián Calle.

“Hace 11 años que se nos ocurrió hacer un evento para que las empresas que esponsorean puedan escuchar a alguien importante, ofrecerles algo, valor agregado y así podemos juntar donaciones, que si lo hiciéramos de otra forma juntaríamos una décima parte”, dijo Epstein a Infobae.

“El presidente actual nos ayudó muchos años con buena voluntad, el año pasado siendo ya presidente y el anterior siendo candidato. Tuvimos oradores de altísimo nivel. Todos los que van a ese evento, los que organizamos compramos entrada y ayudamos. No creemos que el Estado tenga que ser solidario con la plata ajena, esto es algo privado”, mencionó. “No hay intermediarios, la plata va directa a los fundaciones”, que son la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y La Fundación de Acción Social de Jabad.

Epstein aseguró que este año habrá tres ejes de discusión: la coyuntura económica argentina, el contexto global y las perspectivas políticas en el año electoral. “Argentina tiene que volver a los mercados de deuda para fin de año”, definió. Y afirmó que la guerra arancelaria será uno de los elementos que influirán en el clima financiero global.

Para reacceder a los mercado, la Argentina necesitará bajar el riesgo país a la zona de entre 400 o 500 puntos, consideró el director de Research for Traders. “Puede llegar a pasar a fin de año, en enero tenemos varios miles de millones en vencimientos. Las elecciones son clave; es muy importante; como dijo Kristalina Georgieva (directora del FMI), que Argentina confirme el rumbo del cambio”, señaló Epstein.

Milei participó en las últimas dos ediciones del Latam Economic Forum y volverá a hacerlo este año. Reuters

Al respecto, el director de Research for Traders mencionó que espera una apreciación de los bonos, y que en 2025 el equipo económico no necesitaría reingresar en los mercados voluntarios de deuda. Los drivers para que siga bajando el riesgo país y lo haga más adelante, dijo, son que a medida que se ratifique el rumbo, ”desregulando y bajando el gasto, el mercado te va a ver con más apetito para invertir, lo que están esperando es eso”, apuntó.

“Hay un logro que es único: los políticos odian bajar el gasto público, es el terror de cualquiera. El político va para dar y así ganar elecciones. Este gobierno logró un superávit increíble en un período corto y mantiene la popularidad. Recurrieron al Fondo Monetario para sanear los números del Banco Central y así normalizar un país con tantas décadas de mala praxis de corrupción y de desfalco. Esto lleva tiempo y esfuerzo, pero al final del camino hay un país para todos”, definió Epstein.

Durante la campaña presidencial del 2023, Epstein actuó como asesor de Milei pero luego dejó de formar parte de sus equipos. Ahora asegura que la tercera fase del programa económico que comenzó a mediados de abril puede ser una transición hacia el modelo definitivo que tenga en sus planes del jefe de Estado.

“El presidente habló de competencia de monedas y dolarización. En la cabeza de él lo que está es un esquema sin emisión monetaria en manos de ningún gobernante. El Gobierno trata de construir sin romper para no afectar a la gente más humilde. Es mucho más difícil con la herencia que tuviste; ir construyendo de a poco para lograr estabilidad, equilibrio fiscal y crecimiento”, consideró Epstein.

Por último, apuntó que “Milei definirá lo que hace con el BCRA en el futuro, lo mismo con la dolarización. La base es el equilibrio fiscal, no podés construir nada sobre el déficit. Si no tenés eso y no parás la emisión, no se puede hacer nada. Se están sentando las bases”, completó.