Cuál es la marca de autos que ya decidió aumentar sus precios a pesar de las advertencias de Caputo

La industria automotriz evalúa los posibles escenarios para definir si aumentan los precios en mayo o mantienen los valores de abril, después de la reacción inesperada del Ministro de Economía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción del ministro de Economía, Luis Caputo, ante el eventual aumento de precios que Stellantis Argentina iba a aplicar a la lista de precios de mayo sacudió a la dirección política y comercial de todos los fabricantes argentinos el pasado miércoles. Y las reacciones fueron diversas.

Mientras que esa compañía dejó trascender, en ese momento, que recién comunicaría su decisión a principios de mayo, y aún no hay novedades, otros dos fabricantes definieron y comunicaron su política de precios para mayo en las siguientes 24 horas. Ford no aumentará los precios y Toyota aplicará una suba promedio del 1,5%. El resto de las terminales no comunicó aún su decisión comercial y todo el sector aguarda con expectativa la reacción del titular del Palacio de Hacienda este viernes.

“Si fuera cierto, sería un cambio en la relación de confianza construida con esta industria. Y si se rompe esa confianza, que tanto costó construir, nosotros usaremos nuestras herramientas para defender a los consumidores”, fue la respuesta del funcionario al periodista Horacio Alonso, ante su publicación, en su sitio web A Rodar, relacionada con un aumento de precios del 3,5% que Stellantis habría comunicado a la red de concesionarios.

Stellantis Argentina explicó que comunicará su política de precios algunos días después de empezado el mes. REUTERS/Stephanie Lecocq/Archivo

Desde la terminal, que había programado un evento convocado para las 10 de la mañana, una hora después del posteo de Caputo, rápidamente hubo una aclaración formal explicando su forma de proceder en cuanto a su política de precios.

“Stellantis va a comunicar la lista de precios oficial, como lo hace habitualmente, en los primeros días del mes de mayo. Todavía no hay definición alguna sobre la lista de precios de mayo. Nosotros cerramos el mes, y en base a eso nos ponemos a trabajar en los precios de mayo”, dijo Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis.

Del mismo modo que esta automotriz suele esperar entre cinco y siete días de cada mes para publicar sus listas de precios como un método histórico, dicen, “heredado de la política comercial de siempre de Fiat y ahora extendido a todas las marcas del grupo”, Toyota Argentina tiene como un modo normal de operación adelantarse a todos y publicar el último día hábil de cada mes su política de precios para el siguiente período. Aunque no lo confirmaron desde la terminal, fue sugestivo que esta vez se rompiera ese hábito, ya que no hubo información oficial alguna durante todo el día.

El presidente de Ford, Martín Galdeano, comunicó la decisión de no aumentar los precios en mayo. "No es momento de tomar decisiones apresuradas", escribió

En esa jornada de reuniones imprevistas y evaluación de “daños colaterales”, Ford Argentina fue la primera terminal argentina en tomar una decisión y comunicarla inmediatamente, sobre las 19 horas del miércoles. Lo hizo a través de una declaración escrita de su presidente, Martín Galdeano.

“Con respecto a los precios de Ford para el mes de mayo, nuestra decisión es mantener la lista vigente de abril mientras continuamos monitoreando la evolución de las variables clave que impactan sobre los costos de nuestro negocio. Pensamos que no es momento de tomar decisiones apresuradas. Creemos que la salida del cepo junto con el proceso de baja de impuestos en curso, son pasos en la dirección correcta para normalización de la economía y la mejora de la competitividad”, dijo Galdeano.

La reacción del ministro Caputo volvió a tener protagonismo en la red social X pocos minutos después, aunque con un mensaje más breve. “Ford sin suba alguna de precios para mayo”, escribió el titular de Hacienda, acompañando ese posteo con tres aplausos de aprobación.

Toyota Argentina decidió publicar sus precios de mayo con un incremento del 1,5% promedio

Pero durante el feriado del 1° de mayo, algunos concesionarios Toyota confirmaron a Infobae que esperaban recibir la lista de precios ese mismo día. “Aunque sea feriado y tengamos la empresa cerrada, tenemos que saber cómo vamos a abrir mañana. Hay que ver las políticas del mes y no podemos perder tiempo”, confesaron.

De cuánto serán las subas de precios

Tal como se esperaba, cerca de las 18, efectivamente llegó la información oficial con la lista de precios de Toyota, que decidió aplicar un 1,5% de incremento de promedio.

El incremento fue menor en los modelos más accesibles y mayor en los más caros. El Toyota Yaris subió un 1,1%, la pick-up Hilux un 1,2%, los importados de gama media Corolla y Corolla Cross un 1,5%, y el SUV 4x4 Toyota SW4 subió un 2%.

El detalle de cada modelos con la versión más accesible y la de mayor precio es el siguiente:

Toyota Yaris - 3 versiones: desde $24.822.000 hasta $29.741.000.

Toyota Corolla - 6 versiones: desde $31.553.000 hasta $39.854.000.

Toyota Corolla Cross - 6 versiones: desde $39.826.000 hasta $48.101.000.

Toyota Hilux 4x2 - 8 versiones: desde $33.249.000 hasta $63.973.000.

Toyota Hilux 4x4 - 10 versiones: desde $41.020.000 hasta $72.907.000.

Toyota SW4 - 3 versiones: desde $71.188.000 hasta $75.101.000.

Toyota Hiace - 2 versiones: $54.288.000 y $65.632.000.