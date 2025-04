Martín Rappallini reemplazará a Funes de Rioja en la UIA: cuáles serán los ejes y los desafíos que atravesarán su gestión

Martín Rappallini, de Uipba y dueño de Cerámica Alberdi, será el próximo presidente de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) renovará autoridades la semana próxima y quien reemplazará al actual presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, será el bonaerense Martín Rappallini, hoy titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y dueño de Cerámica Alberdi. La entidad oficializó este martes una única lista, consensuada por los máximos representantes de la entidad, para conducirla durante los próximos dos años.

No serán dos años fáciles para la industria, coinciden muchos miembros de la institución. No sólo la política económica argentina impulsa una apertura, con tipo de cambio bajo, que afecta a los sectores abocados al mercado interno y también a los rubros exportadores, que no son competitivos para vender sus productos al mundo, sino que el contexto mundial se volvió más proteccionista y hay mayores riesgos de desvíos de comercio. China hoy es la mayor preocupación, más aún en el actual contexto de guerra comercial con los Estados Unidos.

“Estamos en un contexto mundial distinto. Hay un cambio de paradigma fuerte a nivel global en el cual se está revalorizando la industria a nivel estratégico. Por lo tanto, en lo que se comercializa con el mundo, cada país va a tener que darle a esos sectores la mayor competitividad posible. Todos los países vamos a tener que reacomodar nuestro costo para competir con el mundo”, dijo a Infobae una fuente de la institución.

El debate que le tocará dar a Rappallini, y a toda la nueva conducción, es el mismo de hace varios meses, pero el objetivo será intentar influir a partir de un nuevo interlocutor, con diálogo y propuestas. En muchos aspectos hay plena coincidencia con el Gobierno. Más allá de sus dichos contra los industriales en varias oportunidades -los trató de prebendarios, por ejemplo-, el propio presidente Javier Milei dijo en reiteradas oportunidades que bajará impuestos y que continuará con las reformas estructurales necesarias para reducir el costo argentino y ganar competitividad. Lo repiten los ministros; y los industriales no dudan de que vaya a ser así, pero la discusión son los tiempos.

El presidente Javier Milei, durante el festejo del Día de la Industria, en septiembre pasado

Según afirman en la entidad, “la prioridad en la mejora de esa competitividad debe ser para los productos transables, es decir, los que compiten con el mundo”. Y ése será el mensaje en el que buscará insistir la central fabril hacia adelante, a partir de un trabajo técnico y la definición de propuestas concretas para lograrlo. Por lo pronto, los directivos que asumirán la semana próxima ya comenzaron a enviar pedidos de reunión a los distintos funcionarios, e incluso a Milei, pero todavía no recibieron respuesta.

La industria atraviesa un escenario complejo desde hace varios meses, con crecimientos interanuales desde diciembre pero con variaciones desestacionalizadas inestables. Los datos de febrero registraron un alza de 0,5% mensual, pero en enero y en diciembre la actividad manufacturera había tenido contracciones frente al mes anterior. Por otra parte, persiste una gran heterogeneidad entre los diversos sectores. A modo de ejemplo, rubros ligados a la construcción están fuertemente afectados por la menor demanda, en tanto que la industria automotriz está creciendo de forma sostenida, beneficiada además por la posibilidad de importar más libremente piezas y vehículos terminados.

La conformación del nuevo Comité Ejecutivo

Los miembros del Comité Ejecutivo de la UIA son 26, de los cuales 12 integran el Comité de Presidencia, es decir, la mesa chica. A continuación, uno por uno, los nombres y el cargo que ocuparán:

Presidente: Martín Rappallini . Asume en representación de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba).

Vicepresidente 1°: David Uriburu . Es directivo del Grupo Techint, pero integrará el comité por la Cámara Argentina del Acero (CAA).

Vicepresidente 2°: Rodrigo Pérez Graziano . Es directivo del Grupo Stellantis, pero asume por la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa).

Vicepresidente 3°: Modesto Magadán . Es el flamante gerente general de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de Arcor, pero asume por la Unión Industrial de Córdoba (UIC). Ocupará el lugar que tenía Adrián Kaufmann , a quien también reemplazó en la compañía alimenticia.

Vicepresidente 4°: Martín Cabrales . Asume por la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

Vicepresidente 5°: Guillermo Moretti . Asume por la Federación de Industrias de Santa Fe (Fisfe)

Vicepresidente 6°: Luis Tendlarz . Proviene del sector textil, pero asume en representación de la Unión Industrial de Catamarca.

Vicepresidente 7°: Isaías Drajer . Representará a la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa).

Vicepresidente 8°: Daniel Urcía . Proviene del sector cárnico y también representará a Córdoba (UIC).

Vicepresidente Pymi. Elio del Re . Es el actual presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) y asume por ese sector.

Secretario: Eduardo Nougués . Es directivo de Ledesma pero representa a la Unión Industrial de Jujuy. Ya hoy cumple esa función en la UIA.

Tesorero: Silvio Zúrzolo. Asume por la Asociación de Industriales de Buenos Aires (Adiba).

El Comité Ejecutivo de la UIA se completa con Walter Andreozzi (Santa Fe), Roberto Arano (Tucumán), Mauricio Badaloni (Mendoza), Miguel Calello (software), Marcelo Domínguez Molet (autopartistas), Claudio Drescher (indumentaria), Gonzalo Fagioli (Corrientes), Eduardo Franciosi (CABA), Alejandro Gentile (Buenos Aires), Diego Leal (San Luis), Franco Mignacco (minería), Cecilia Rena (Copal), Alberto Sellaro (calzado) y Javier Viqueira (Adimra).

“La lista representa a múltiples sectores de la industria como el alimenticio, metalmecánica, textil, química, medicamentos o automotríz, entre otros. Se destacan la incorporación de la industria del software y la minería, y una fuerte representación de los sectores de la pequeña y mediana industria, además de mantener una marcada impronta federal”, precisó la UIA en un comunicado.

El recambio de autoridades se llevará a cabo durante el Consejo General Ordinario de la UIA el próximo martes 29 de abril. El actual presidente, Daniel Funes de Rioja, dejará la presidencia tras dos mandatos consecutivos, tal cual lo indica el estatuto de la institución, agregó la entidad.