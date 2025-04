Las ventas de autos 0 km suben un 54% en abril, a una semana del cierre del mes

Las ventas de autos 0km de abril llegarian a 51.000 unidades, un 54% más que 2024 y 14% arriba de marzo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A falta de sólo 7 días hábiles para inscribir unidades cero kilómetro, las ventas del mercado automotor de abril ya superaron los 26.000 patentamientos y se encaminan a superar nuevamente, por cuarto mes consecutivo, la proyección que el sector había hecho tras la primera semana del mes, cuando se estimaban unas 49.000 unidades.

“Vamos rumbo a las 51.000 unidades”, comentó un ejecutivo de una marca argentina. Con esas cifras, las ventas crecerían un 14% respecto a marzo y sus 44.736 autos, pero tendrían una suba del 54% en relación a abril de 2024, cuando se vendieron 32.941 vehículos.

“Evidentemente, la decisión de la mayoría de las terminales de no aumentar los precios tras la medida del gobierno de eliminar el cepo cambiario y operar con un dólar flotante, fue acompañada por los usuarios. No sólo no hubo mermas en las ventas, sino que posiblemente, ante la baja de la cotización del dólar, muchos se apuraron a concretar operaciones antes que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se siga reduciendo”, interpretó el especialista en finanzas de una de las automotrices que mantuvo sus precios sin modificación alguna.

El Taos fue el modelo que más aumento Volkswagen Argentina tras la salida del cepo. Este martes se retrajeron los incrementos y se espera recuperar ventas en la última semana

La única terminal que decidió aumentar sus autos fue Volkswagen, que aplicó un 3,6% a la mayoría de la gama y un 3,8% a determinadas versiones del SUV Taos. Esa decisión parece haber impactado en las ventas, ya que después de liderar las operaciones de autos 0 km en enero, febrero y marzo, en las tres semanas que se llevan cumplidas de abril las ventas alcanzaron poco más de 4.500 unidades, un 24% por debajo de las casi 6.100 de Toyota.

Ante la evidencia de un dólar que no aumentó tanto como esperaban, y de un mercado que parece haber respondido negativamente al aumento, este martes 22 de abril, Volkswagen decidió retrotraer el aumento y dejar sólo un 0,6% en Taos y Amarok, mientras el resto de los modelos volvieron al mismo precio de comienzos de mes.

Luego de tres semanas, Toyota lidera las ventas con 6.033 unidades, seguida por Volkswagen con 4.583, Fiat con 2.782, Chevrolet que sube a un excelente cuarto lugar con 2.494 patentamientos, por delante de Renault con 1.821, Peugeot con 1.732 y Ford con 1.664. Luego, con algo de distancia aparecen Jeep con 1.053, Citroën con 883, Mercedes-Benz con 694 utilitarios y Nissan con 583 unidades.

La Toyota Hilux duplica en ventas a sus rivales cuando queda una semana para terminar abril

En cuanto a los modelos, la pick-up Toyota Hilux lidera las ventas con 2.188 patentamientos, seguida por su hermano menor, el Toyota Yaris, que vendió 1.744 autos y por el Peugeot 208 con 1.121 unidades.

La segunda mejor pick-up sigue siendo la VW Amarok, que lleva vendidas 1.077 camionetas, y en el quinto lugar aparece un vehículo que simboliza el comportamiento de los usuarios respecto al movimiento de precios, aunque en la situación opuesta a lo que podría haber pasado con Volkswagen.

Se trata del mejor SUV en lo que va del mes, el Chevrolet Tracker, que claramente está haciendo excelentes números movidos por la baja de precio del 4% que aplicó General Motors Argentina en abril, gracias a lo cual ya patentó 1.008 unidades.

El SUV Chevrolet Tracker parece capitalizar la baja del 4% en el precio que ofrece GM Argentina en abril y sube hasta el cuarto puesto absoluto de ventas parciales

Los diez modelos más vendidos se completa con otro SUV, el Volkswagen Taos y sus 982 ventas, el Fiat Cronos con 950, el Toyota Corolla Cross con 910, el Volkswagen Polo con 881 y la pick-up Ford Ranger con 864 vehículos.

Aunque falte una semana, uno de los modelos que más cayó fue el VW Polo, que en marzo había vendido 1.700 unidades y hasta el momento está en la mitad de esa cifra. El otro es el Fiat Cronos, aunque en este caso podría deberse a que, ante la inminente aparición del nuevo modelo presentado oficialmente este lunes, los compradores hubieran tomado la decisión de esperar al modelo 2026 para cerrar sus operaciones.