Juan Pablo Robert, de YouTube Hispanoamérica: “Los canales de streaming son las startups del nuevo Hollywood”

Juan Pablo Robert y las dos décadas de YouTube

“Me at the zoo”. Así se llamó el primer video que se subió a YouTube, la mega plataforma de contenidos en video de Google. Hoy se cumplen 20 años de ese enter en un teclado que cambió para siempre la forma en la que se generan y distribuyen los contenidos audiovisuales digitales.

Son apenas 18 segundos de uno de sus fundadores, Jawed Karim, con elefantes de fondo en el zoológico de San Diego, EEUU.

El impacto de YouTube es notable y global, desde la música hasta los canales de streaming, un segmento en franco crecimiento del que Argentina es pionera a nivel regional. Sólo en el último trimestre de 2024, la empresa tuvo ingresos por casi USD 10.500 millones, todo en medio de un crecimiento explosivo que no para de aumentar de la mano del advenimiento de los “creadores de contenidos”, los canales y la IA.

A solo ocho meses de la publicación de ese primer video, ya se veían 8 millones por día y siete meses después la cifra se incrementó a 100 millones de visualizaciones al día. Hoy son más de 1.000 millones por día, sólo en televisores.

Sus cifras apabullan. Por poner sólo un ejemplo, de acuerdo a una encuesta de Ipsos, 9 de cada 10 consumidores argentinos declaran usar Google y/o YouTube diariamente. En Brasil, en tanto, más de 35 millones de horas de contenido fueron subidas por canales locales en el último año. En Chile, por su parte, el número de canales que ganan 8 cifras o más –en moneda local– aumentó más del 25%. En Colombia, más del 65% del tiempo de visualización en contenido producido allí proviene del país. Y en México, más de 1.500 canales tienen más de 1 millón de suscriptores, un aumento interanual de más del 20 por ciento.

Infobae dialogó con Juan Pablo Robert, Head de Creadores y Media Companies de YouTube para Hispanoamérica, sobre las dos décadas de vida de la empresa, la nueva economía que están generando los creadores de contenidos, el impacto de que la plataforma se use cada vez en televisores y cómo evoluciona el consumo de los contenidos digitales en América Latina.

El ejecutivo de Google y los el liderazgo regional de Argentina en los canales de streaming

“Somos una plataforma tecnológica que se mantiene muy firme en su visión: darle una voz a todos y enseñarnos el mundo. Cumplimos 20 años, pero a todos nos parece que YouTube está desde hace más tiempo. No nos imaginamos nuestras vidas sin YouTube. Hoy somos una plataforma multi device. De la computadora pasamos al móvil, y ahora nos pueden ver en cualquier lado, incluyendo televisores. Somos multiformatos y multicontenidos”, definió el ejecutivo regional mexicano, quien también pasó Enlight y Televisa.

— Google compró la empresa en 2006 cuando tenía casi dos años. No había buenos augurios sobre su futuro y no estaba claro su modelo de negocios. Pero funcionó.

— Hace 20 años se decía que YouTube iba a ser un gasto de 500 millones de dólares. Y hoy sabemos que es un negocio muy rentable, pero también con un propósito muy loable detrás. Empezó siendo una plataforma experimental, no se sabía bien de qué se trataba y asomó como una plataforma de viralización. Hoy somos un catalizador de tendencias culturales, un lugar que forja cultura; que crea y se expande no sólo a nivel nacional. Permitimos alcances masivos y la democratización de los mensajes. Además, somos el lugar al que las personas vienen a entretenerse, a aprender, a informarse y a acceder a contenidos que antes no tenían.

“Somos una plataforma tecnológica que se mantiene muy firme en su visión: darle una voz a todos y enseñarnos el mundo”

— ¿Cuál es la principal innovación que aportó la compañía?

— En estos 20 años nos convertimos en el epicentro de la cultura global. Más cerca en el tiempo, destaco el acceso a través de las pantallas de televisión, un gran crecimiento para los creadores de contenidos porque aumentaron 400% las horas vistas a través de televisores conectados. Es una verdadera disrupción.

Televisores: los protagonista de la nueva era de YouTube

— ¿Cómo se utiliza YouTube hoy en América Latina?

— En la región hay un consumo sobre indexado en los televisores, más que en otros lugares. Esto tiene que ver con temas culturales y también con cómo estamos acostumbrados a ver la televisión, al acceso gratuito al contenido audiovisual. Por ponerlo en contexto, los usuarios de YouTube miran más de 1.000 millones de horas de contenido en televisores por día. El televisor es el dispositivo que más creció en los últimos cuatro años. En algunas regiones, como Estados Unidos, ya superó a los dispositivos móviles en horas vistas. Permite sesiones más largas y una conexión distinta con el usuario. No necesariamente son contenidos cortos, aunque curiosamente, por ejemplo, los usuarios también ven shorts en los televisores, aunque es un contenido vertical. Esa es la gran innovación de YouTube, la nueva televisión. El 55% de los argentinos deciden ver YouTube en el televisor para disfrutar de contenidos de más alta calidad acompañados de amigos y familia. O sea, no es una experiencia solitaria o individual como mirar un teléfono. Se comparte.

— ¿En el resto de la región es similar?

— Sí, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina tienen un comportamiento muy similar. A los usuarios no les importa si la señal viene por una antena, por cable o fibra óptica. Eso también ha provocado una nueva industria, un nuevo crecimiento de la economía de los creadores de contenidos. Hace 20 años se grababa con una cámara con baja resolución, salía todo pixelado y con poca iluminación. Ahora podemos ver a creadores con estudios de producción y equipos que salen a las calles. Ya no es estar sentados en un cuarto en una silla de videojuegos. Salen y crean producciones masivas y seriadas de contenido relevante y de muchísima calidad. Estamos apenas en el inicio de esta nueva economía de creadores, pero ya la estamos llevando al siguiente nivel. Además, son producciones que desafían al status quo. En la industria, a veces confundimos la calidad del contenido con la calidad de producción; al usuario le interesa mucho más el contenido.

— ¿Cómo se imagina la evolución de esa economía de creadores?

— Va a continuar creciendo. YouTube acuñó el término de “economía del creador”, no existía antes. Hoy ya es una carrera que demanda un trabajo profesional. En los últimos tres años, YouTube entregó más de 70.000 millones de dólares a creadores en medios de comunicación y artistas, con su modelo de revenue share donde se les paga aproximadamente la mitad de los ingresos que recibimos a través de publicidad. Eso permite pasar del hobby a la profesión. La publicidad va a seguir siendo durante muchos años el modelo de negocios. Pero ya hay maneras alternativas de generar dinero, independientemente de los deals que se puedan hacer con marcas por publicidad. como YouTube Premium, los shorts y las membresías a los canales. Hay más de diez maneras de monetizar con fans funding.

Robert sobre la métricas y los cuatro próximos desafíos de YouTube

— ¿Hay diferencias entre los países de la región a la hora de generar contenidos y consumirlos?

— En gran parte de la región tenemos el mismo idioma y culturalmente somos muy similares. No existe el shock cultural y eso también se vive en el mundo digital. El creador que es tendencia o que es exitoso en Uruguay, lo puede ser también en México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Vemos el mismo contenido. Obviamente, hay cuestiones personales y muy locales, pero Paulina Cocina es grande en Argentina y también en México. Fede Vigevani lo es en Uruguay, y también en Argentina y México. Luisito Comunica es mexicano, pero es muy conocido en Argentina. La cercanía cultural y compartir el mismo idioma, ofrecen un mercado muy grande: los 400 millones de habitantes de América Latina y los más de 60 millones de hispanos en EEUU. En los últimos años, Argentina se convirtió en una power house de creación de contenido. Lo estamos viendo con los canales de streaming y con muchos creadores que son muy relevantes. También lo vemos en México, un país histórico en contenido seriado, que tiene 130 millones de habitantes. Colombia es un gran hub de exportación musical. Alemania es un gran país, ¿pero realmente cuántas personas pueden ver contenido en alemán? Ahí entra un tema que será relevante en los próximos años: la IA usada no sólo para desbloquear la creatividad, sino poder alcanzar a más personas que salten la barrera del lenguaje con traducciones en vivo.

— ¿Qué otro uso masivo están haciendo de la IA dentro de la plataforma?

— YouTube lleva más de diez años utilizando la inteligencia artificial de distintas maneras, desde los sistemas de búsquedas y recomendaciones, hasta la aplicación de políticas de seguridad. Más del 95% de los vídeos que rompen con nuestros lineamientos ni siquiera llegan a ver la luz del día, porque nuestra IA no permite que ingresen a la plataforma. Todo eso está a disposición de los creadores para potenciar su creatividad.

“Hoy somos un catalizador de tendencias culturales, un lugar que forja cultura; que crea y se expande”

— ¿Cuál es el impacto de los nuevos canales de streaming?

— Lo que sucede en Argentina con los canales de streaming es muy interesante. Es algo social, también. Son pioneros en cómo están creciendo estos canales y en la atención que están generando. Esa conversación social por ahora es única en Argentina, pero en etapas muy tempranas se está viendo en Perú, México, Colombia e incluso en Estados Unidos. La tendencia marca que cada vez habrá más opciones que posibilitarán la economía de la creación de contenido. ¿Cómo va a seguir? No sé, el cielo es el límite. Hay disrupción en las narrativas, las líneas editoriales y el entretenimiento. El streaming tiene espíritu emprendedor, como de startups. No están canonizados por una forma de trabajo. Los canales de streaming son nuevas startups del nuevo Hollywood. Pueden pivotear, crear y mejorar. Entienden mejor a sus audiencias y tienen una conexión mucho más directa. Ese multiformato que triunfa en Argentina tiene mucho potencial de internacionalización.

— ¿Hay una receta para ser exitoso en ese nuevo universo?

— Hay creadores cuyo objetivo es ser famosos, otros quieren ser influyentes, o hacer negocios, o compartir su arte con el mundo. Cada creador define lo que considera un éxito y nosotros les damos las herramientas. Incluso si quieren que sea más que un hobby.

— En Argentina, por ejemplo, hubo mucho debate sobre las mediciones y qué canal tiene más audiencia. ¿Cómo se dimensiona el negocio?

— Youtube ha invertido miles de millones de dólares en sus sistemas de seguridad. Nos tomamos muy en serio el spam y buscamos la manera de que el número de visitas y las horas vistas por los usuarios representen lo que realmente sucede. Pero una cosa es el ruido que se genera y otra es cómo realmente medimos, que es algo público. En las señales en vivo siempre se hace una depuración del número de vistas, de visualizaciones, unas 48-72 horas después del vivo. No podemos prevenir que alguien tenga una granja de bots y la ponga a ver un contenido, pero sí detectar que no son usuarios reales. Más allá de eso, se trata de canales que “viven” mucho más allá del vivo, no es la televisión lineal. Se puede seguir sumando audiencia por meses, o años. No hay que cambiar las métricas, sino cómo se empaquetan para mostrar una buena oferta comercial. Lo estamos trabajando con toda la industria.

"Hay creadores cuyo objetivo es ser famosos, otros quieren ser influyentes, o hacer negocios, o compartir su arte con el mundo. Cada creador define lo que considera un éxito y nosotros les damos las herramientas", aseguró el ejecutivo mexicano

— Uno de los reclamos que hacen algunos creadores de contenidos es la disparidad entre lo que se paga, por ejemplo, entre Estados Unidos y la región.

— Principalmente, es oferta-demanda y tiene que ver con temas macroeconómicos de cada país. Estados Unidos está mucho más avanzado y hay mucha más demanda por parte de los anunciantes. La manera en que se compran las pautas publicitarias en YouTube dependen de una subasta, por eso la gran ventaja de la región es que el contenido puede cruzar fronteras con otros ingresos. No estamos limitados geográficamente en América Latina. El resto es oferta, demanda y temas macroeconómicos que van más allá de YouTube.

— ¿Cuántas personas viven de generar contenido en la plataforma?

— Es muy relativo porque depende de qué se considere creador de contenido. Por ejemplo, los canales en Argentina con ingresos de siete cifras o más, hablando en pesos argentinos, aumentaron más de 120% en 2024. En la región es similar, subas de 80 y 140% en moneda local.

— ¿Qué hay en el futuro cercano de YouTube?

— Primero, YouTube ya es una plataforma digital de mucha relevancia en televisión y eso nos abre nuevas oportunidades. Segundo, los creadores que se están convirtiendo en el nuevo Hollywood. Antes le preguntabas a un niño “¿Qué querés ser de grande?”, y te decían actor. Ahora quiere ser youtuber. Eso está permitiendo un semillero de creatividad y de talento muy importante que seguirá creciendo en los próximos años. Continuará la diversificación de formatos e ingresos. Y, cuarto, la IA seguirá transformando las experiencias de los espectadores y los creadores. Vamos a seguir invirtiendo tiempo y energía para permitir que toda la comunidad de YouTube siga teniendo experiencias increíbles.