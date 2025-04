Se demora la llegada de autos importados: hay preocupación en fábricas e importadores por el retraso de la normativa para nuevos modelos

La llegada de nuevos modelos a Argentina requiere una homologación obligatoria. Si tienen certificaciones internacionales válidas, serán válidas para agilizar y simplificar el trámite (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

“El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) va camino a convertirse en un ente que valide papeles y no se ocupe tanto de ensayos técnicos. Pero hasta que eso ocurra, nos preocupa que está muy demorada la reglamentación técnica para poder homologar los autos que nos asignaron en el cupo y que ya fueron encargados a casa matriz”, dijeron desde una importadora oficial de automóviles que traerá un nuevo modelo al mercado argentino dentro del cupo de 50.000 unidades que el gobierno habilitó eximidos de pagar el arancel de importación extrazona del 35%.

“Es cierto. El INTI será casi una escribanía, porque la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) se podrá obtener presentando la documentación que exige el decreto 196/2025 por el cual se modificó la Ley Nacional de Tránsito para permitir que importar un nuevo modelo sea más simple y menos costoso”, afirmó una fuente cercana a la entidad donde todavía se homologan los autos importados y nacionales de nueva configuración.

Hasta la publicación de ese decreto en el Boletín Oficial el pasado 17 de marzo, cada nuevo automóvil que se quería comercializar en Argentina requería de esa certificación (LCM) que otorgaba el INTI, reservada para aspectos referidos a la seguridad activa y pasiva, y de otro documento similar llamado Licencia de Configuración Ambiental (LCA), que certifica las emisiones contaminantes del modelo, y que depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

Una vez oficializado el cambio, sin embargo, se debe publicar la reglamentación técnica que permita llevar a cabo esa certificación semiautomática que ideó Federico Sturzenegger, como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El mercado automotor está en ese espacio de tiempo entre la publicación de la reforma en la ley y la implementación a través de la reglamentación técnica.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), será el organismo que evalúe las certificaciones internacionales y emita las LCM exigidas en la Ley de Transito (Adrián Escandar)

Para el caso de las importaciones de automóviles en serie, se podrán considerar válidas las certificaciones industriales internacionales que los fabricantes hayan obtenido para sus modelos que se comercializan en países considerados como “de alta vigilancia” en materia de seguridad y medio ambiente.

Esas normas tienen la nomenclatura técnica TRANS/WP29/343, que representa la certificación emitida por algún Organismo Certificador reconocido por las Naciones Unidas, y lo que se ha decidido es que bastará con acreditar esas certificaciones para obtener una homologación semiautomática de los vehículos para circular por el territorio argentino.

Pero hacer ese trámite requiere un procedimiento y un protocolo que asegure varias cosas como que la versión del modelo que se importe sea exactamente la misma del que tiene esa certificación internacional. Un cambio de especificación de un vehículo de acuerdo a los mercados a los que se exportará es algo común en la industria, y por esa razón no cualquier auto fabricado en cualquier parte del mundo, puede circular en todos los países.

En otros tiempos, cuando la tecnología era más mecánica y menos electrónica, estos procesos eran más simples y frecuentemente se debían adaptar aspectos como la norma de emisiones según las leyes ambientales del país de destino de los autos. Hoy, sin embargo, los vehículos modernos tienen otras complejidades como la conectividad o las actualizaciones OTA (over the air).

En Uruguay, los Tesla importados de China no pueden actualizar su sistema de infotainment por ser importados sin licencia oficial. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Según informó el sitio Motor1Argentina, en Uruguay sucede un caso de este tipo con los autos Tesla que se importaron y que provienen de China y no de Estados Unidos o Europa. En esos casos, los autos no pueden conectarse a la red, no pueden actualizar su software y no pueden usar el sistema de infotainment original, pero tampoco se pueden “chipear”, porque automáticamente quedan bloqueados.

También debería determinarse la relación de la empresa que hace la homologación de un nuevo modelo con la casa matriz de la marca. Si esa relación contractual no es un requisito, existe la posibilidad de encontrar un escenario en el que, por ejemplo, una empresa que quiera traer un auto determinado y no tenga acceso a las certificaciones oficiales por no ser importador oficial o autorizado, consiga esas certificaciones a través de un importador de esa marca en un país vecino como Uruguay o Paraguay y las presente en Argentina para obtener las LCM y LCA rápidamente.

Algunas fuentes cercanas al gobierno aseguraron a Infobae que, efectivamente, esta reglamentación técnica “está lista para publicarse y no debería pasar de fin de mes para que todos tengan acceso a esa documentación”.