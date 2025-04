Por qué los comercios ofrecen cada vez menos cuotas sin interés y cómo eso influye en las ventas

- crédito Shutterstock

El mercado de electrodomésticos e indumentaria atraviesa un momento de transición y modificaciones en lo que hasta ahora venía siendo el principal impulsor de las ventas luego de un 2024 recesivo: la financiación con tarjeta de crédito. Cada vez menos comercios ofrecen 12 cuotas sin interés y la estrategia de muchos es hacer descuentos puntuales en algún momento de la semana o reducir márgenes para tener precios más competitivos. Lo que hoy más abunda son los 3 pagos sin interés.

Se trata de dos sectores con realidades bastante diferentes. Mientras que las ventas de electrodomésticos crecieron un 51% en unidades y 148% en facturación en los primeros dos meses del año (último dato disponible), de acuerdo a NielsenIQ; en la industria textil-indumentaria alertan por un consumo deprimido, sumado a la apertura de las importaciones que pone en riesgo 540.000 puestos de trabajo.

Por caso, en el informe del primer bimestre, las ventas cayeron un 2% interanual, un desempeño preocupante teniendo en cuenta la baja base de comparación de esos mismos meses de 2024, en medio de la escalada inflacionaria.

Las ventas de indumentaria cayeron un 2% en el primer bimestre del año (Imagen ilustrativa Infobae)

En lo que refiere a la financiación en electrodomésticos, fuentes del sector afirmaron que a partir del anuncio de la salida del cepo se sacaron las 12 cuotas sin interés. En la mayoría quedaron 3 y en las cadenas de retail más grandes, 6. Pero cayó bastante la venta y cuando quisieron volver a ofrecer, hubo complicaciones porque los bancos no están definiendo las tasas todavía, a la espera de cambios por parte del Banco Central en el marco del nuevo régimen cambiario. Actualmente, la tasa de referencia asciende a 29% nominal anual.

En una cadena importante comentaron que hubo 18 cuotas sin interés pero mayormente 12, y siguen en esa línea. “Depende de las tasas, pero mucho más de la política comercial y de si hay eventos como el Hot sale, Cyber Monday, Electrofans, entre otros”, agregaron las fuentes.

Fuentes del sector afirmaron que a partir del anuncio de la salida del cepo se sacaron las 12 cuotas sin interés (Foto: Shutterstock)

Por su parte, Guillermo Barbero, socio en FIRST Corporate Finance Advisors, señaló: “Hay bastante incertidumbre con los precios de los electrodomésticos por la guerra comercial entre los principales países de Asia y Europa y EE.UU, que influye en las importaciones, tanto de insumos como de productos terminados. También, ha impactado en las últimas semanas, pero en menor medida, la cuestión cambiaria porque no se sabía bien cuál iba a ser el valor del dólar. Entonces todo esto genera que haya menos cuotas y más prudencia a la hora de establecer promociones debido a que nadie quiere vender mercadería a un precio que no se pueda reponer”.

Hacia delante, el especialista cree que en cuanto se acomode la situación se volverán a ofrecer más cuotas. “Desde el punto de vista financiero ahora tenemos una base mucho más sólida y hay un plan más firme. Además, la tasa de interés está estableciéndose en un determinado piso. Están dadas las condiciones para que haya más cuotas, sobre todo en artículos que tienen un valor unitario elevado”, explicó.

Vale mencionar que la expansión del crédito es uno de los factores que viene motorizando las compras de bienes durables, al mismo tiempo que cae el consumo masivo. En las cadenas de electrodomésticos resaltan el fuerte crecimiento en las ventas durante los últimos meses, y una de ellas precisó que el repunte fue de 60% interanual en el primer trimestre.

"Están dadas las condiciones para que haya más cuotas, sobre todo en artículos que tienen un valor unitario elevado”, dijo Barbero (Imagen ilustrativa Infobae)

Respecto a la ropa, Claudio Drescher, presidente de CIAI, explicó que las marcas dan entre 3 y 6 cuotas sin interés como máximo, que es lo que otorgan los bancos, por las modificaciones en el programa Cuota Simple, que ya no permite que los comercios tengan la opción de 12 cuotas.

“A veces hay acuerdos parciales entre marcas y entidades bancarias para hacer 12 cuotas, pero eso tiene un altísimo costo financiero”, aseguró y agregó que los comercios están haciendo descuentos desde el principio de la temporada de invierno porque el nivel de venta es bajo.

Desde una reconocida marca de indumentaria para niños, en tanto, explicaron que solo ofrecen 3 cuotas, y que siempre fue así, debido a que el ticket es menor. De todos modos, están apuntando a mejorar los precios con fuerte reducción de márgenes para lograr vender más. De hecho, detallaron que en abril las ventas se ubican, en volumen, 8% por encima del mismo mes de 2024.

En otra firma de indumentaria femenina sostuvieron que mantienen 3 y 6 cuotas sin interés de manera permanente, y en períodos determinados, dependiendo las ventas, ofrecen 12. Dijeron que si bien la financiación fue importante en el aumento de la comercialización, también buscaron atraer al consumidor vía precios más accesibles.