Habrá una segunda licitación: por qué el cupo autos híbridos y eléctricos sin arancel no alcanzó el total de 50.000 unidades

En la primera licitación entraron 33.000 autos y queda un remanente de 17.000 unidades más. Ahí entrarán muchos nuevos modelos

El 31 de marzo cerró la primera licitación del gobierno para que fabricantes e importadores presenten sus propuestas para ingresar al cupo de 50.000 automóviles híbridos y eléctricos que podrán importarse sin pagar el 35% de arancel extra zona.

Entraron 33.000 unidades, de las cuales 21.000 fueron pedidas por los importadores oficiales y 12.000 por las fábricas automotrices. El cupo está reservado para asignar 25.000 autos a cada sector, el de las terminales que nuclea ADEFA y el de las importadoras que están asociadas en CIDOA.

Desde entonces, mientras algunas empresas confirman su volumen de unidades, otras aseguran que no tienen certeza de cuántos automóviles les fueron otorgados. Aunque parezca extraño, es comprensible en cierto punto por parte de quienes no quieren que se conozcan detalles de la estrategia que tendrán respecto a este limitado, aunque importante, número de automóviles que podrán nacionalizar a un menor costo.

Al consultar, se escuchan todo tipo de respuestas. Algunas son incluso contradictorias, lo que trasluce esa intención de no revelar datos y esperar que el gobierno comunique el resultado de esta primera licitación oficialmente pero en privado y no revelando detalles públicamente.

BYD es una de las marcas nuevas que entrará con el cupo. En la primera licitación lo harán con un volumen medio de autos. REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo

“No sabemos si se va a emitir un decreto con el resultado detallando marcas, modelos, precios y fecha de llegada o no. Lo ideal sería que así fuera, para que los usuarios sepan cuál es el cambio que habrá en el mercado, pero no estamos seguros que suceda de esa forma”, confesaron desde una terminal automotriz.

“Licitamos con pocas unidades porque no queríamos quedarnos afuera. La llamada a una segunda licitación es teórica y queríamos asegurarnos y ocupar nuestro espacio. Además, tenemos tiempo de renunciar, pero por las dudas nos metimos. Todavía nos falta cerrar todos los detalles con casa matriz”, aseguró un importador.

“Hubo alguna confusión con los Mild-Hybrid, porque no tienen posición arancelaria reglamentada. El único modo de traerlos en el cupo fue meterlos como híbridos. Sin embargo, en la posición arancelaria (la descripción técnica de los automóviles) un Mild-Hybrid no se ajusta a las características de un híbrido. Solicitaron cupo para algunos modelos con esta tecnología en esa condición improvisada. Entiendo que el gobierno los autorizó porque había espacio en el cupo. De todos modos, para la licitación del mes que viene ya va a estar reglamentado y así se evitará esa situación”, dijo un importador que esperará al próximo llamado para introducir un modelo Mild-Hybrid.

La Ford Territory Híbrida tendrá un volumen interesante de unidades, quizás sea uno de los modelos que llegue con mayor cantidad de autos

Entre los inscriptos hay empresas que licitaron 2.500 unidades y otras sólo 20. Más allá del respaldo que pueda tener una terminal en comparación con un importador, hay otra razón para explicarlo: la homologación de los nuevos autos.

Como se establece en el decreto 196/2025, el proceso de homologación de nuevos autos que ingresen al país debe contar con dos certificaciones llamadas Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y Licencia de Configuración Ambiental (LCA). Ambos certificados ahora podrán obtenerse de manera semiautomática con la sola presentación de certificaciones internacionales emitidas por entidades pertenecientes a países con “alta vigilancia” en materia de seguridad y medio ambiente.

Sin embargo, todavía no se ha reglamentado detalladamente el modo en que se deben presentar esas certificaciones ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y a Subsecretaría de ambiente de la Nación. Ese detalle mantiene cierta expectativa en las empresas que licitaron para el cupo.

La idea inicial era que este cupo estaría compuesto mayormente por vehículos chinos urbanos. La primera licitación muestra que habrá otras opciones

“No sé si ocurre con todas las marcas, pero a nosotros no nos aceptan un pedido de fabricación de un lote de autos si no tenemos la homologación aceptada para Argentina. Es un recaudo que se toman en la casa matriz, para evitar quedarse con un stock de vehículos que no sean aceptados en el país de destino. Eso nos obligó a pedir pocas unidades, esta primera licitación para nosotros es solo una muestra de los productos que podremos traer en el futuro”, confesó el importador de un modelo chino que aún no está homologado en Argentina.

“El barco tarda dos meses y la homologación, por el momento sigue demorando casi cinco meses más. Esto nos pone muy al límite para llegar antes del 31 de enero, que es la fecha máxima aceptada para traer autos en este primer año del cupo. Por eso nos presentamos con un volumen bajo de autos en esta primera licitación. Si todo se agiliza, la idea es pedir un lote mucho más importante, y mientras tanto desarrollar el entorno del negocio como los puntos de venta y posventa en Argentina”, fue otra de las explicaciones que se escucharon al consultar.

Lo que parece seguro es que esta primera licitación recibirá los primeros embarques entre fines de junio y mediados de agosto, y que también traerá sorpresas porque, lejos de la idea inicial de modelos de bajo costo y equipamiento provenientes de China, tendrá vehículos interesantes como el Ford Territory híbrido (hecho en China), el Renault Arkana Mild-Hybrid, el Fiat 600 híbrido y el Alfa Romeo Junior híbrido.