El hombre más rico de Asia compró una empresa argentina para participar en un megaproyecto de exportación de GNL

La adquisición incluye la participación en un contrato por seis buques destinados al principal proyecto argentino de exportación de gas natural licuado

La compañía de origen indio Adani Ports compró el 51% de Meridian Transportes Marítimos, una empresa argentina que opera en el millonario negocio portuario local. Con esta operación el grupo del magnate indio Gautam Adani, el hombre más rico de Asia, ingresa al mercado náutico local. A través de Meridian participará en Southern Energy (SESA), el primer gran proyecto de exportación de GNL de la Argentina.

La adquisición, según la notificación regulatoria que presentó la compañía ante BSE Limited y National Stock Exchange de India, se completaría en un plazo de cuatro meses. En tanto, la operación se pagará íntegramente en efectivo mediante la transferencia de 510.000 acciones ordinarias de Clase A que representan el 51% del capital social de Meridian, según el documento presentado por Adani Ports ante los reguladores bursátiles de India. La empresa también informó que la transacción no es entre partes relacionadas y no requiere aprobaciones regulatorias.

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El atractivo central de la empresa argentina está en el contrato suscripto en diciembre de 2025 con SESA, mediante el que Meridian garantiza el suministro de seis embarcaciones durante una década. Según pudo saber Infobae, se trata de barcos hasta el momento inexistentes que se tendrán que comprar o construir, en su defecto. Cuatro de ellos oficiarán de soporte para guiar a los buques que lleguen del exterior a buscar GNL a las costas de Río Negro, donde estarán los barcos licuefactores de SESA; uno se dedicará al transporte de personas, mientras que el restante estará abocado a cuestiones puramente logísticas.

El presidente y fundador del Grupo Adani tiene una fortuna estimada en USD 89.200 millones según el índice Forbes 2026. El conglomerado es uno de los mayores imperios empresariales de India, con inversiones en puertos, aeropuertos y centrales eléctricas, hasta fábricas de cemento y empresas de comunicación. Gautam Adani aparece como la primera persona más rica de su país y de Asia.

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El desembarco de Adani Ports en Argentina forma parte de su estrategia de expansión internacional en el sector marítimo y energético

“Deseamos informar que Adani Harbour International FZCO (TAHID), una subsidiaria indirecta de la compañía, firmó el 15 de mayo de 2026 un acuerdo de compra de acciones para la adquisición del 51% de Meridian Transportes Marítimos SA a Logística y Servicios Marítimos SA y Simpo SA”, consta en el documento presentado ante el ente regulador indio.

El proyecto argentino de exportación de GNL

Esta transacción, comentaron fuentes con conocimiento de la operación a este medio, era necesaria y casi indispensable para Meridian. De hecho, aunque el anuncio se conoció en los últimos días, desde su fundación en 2023, la empresa de capitales argentinos estaba en busca de un socio internacional que aportara no solo el know how para abastecer proyectos como SESA, sino también el respaldo económico y financiero necesario para cualquier proveedor de la actividad energética.

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Según consta en los registros de la operación, las empresas crearán una firma conjunta para los servicios náuticos que prestarán en la Argentina, más precisamente a Southern Energy. La entidad tendrá sede en Emiratos Árabes Unidos y será propietaria de los seis buques utilizados en las operaciones. En ese marco, TAHID -la sociedad con la que el grupo indio entró en la firma argentina- venderá una participación del 20% en esa nueva compañía a una filial de Logística y Servicios Marítimos -los vendedores-, según el informe oficial.

Southern Energy es el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, grupo que lidera uno de los dos proyectos de exportación de gas natural licuado presentados en la Argentina. Este consta de la operación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, desde donde se exportará el GNL al mundo.

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La iniciativa contempla una etapa inicial que incluye la instalación del buque licuador Hilli Episeyo, con una inversión estimada de USD 7.000 millones destinada a infraestructura. En una segunda fase, para 2028, se incorporará un segundo buque de licuefacción, el MKII. Con ambas unidades en funcionamiento, la capacidad total llegará a aproximadamente 6 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. La compañía prevé que las dos terminales flotantes de licuefacción puedan operar todo el año para lo cual se requerirá la construcción de un gasoducto dedicado entre Vaca Muerta y el Golfo San Matías.

A comienzos de año, el consorcio ya firmó su primer contrato de venta de GNL. El acuerdo, alcanzado en febrero de este año, ronda los USD 7.000 millones y establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años a la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE). El volumen comprometido cubrirá cerca del 80% de la capacidad operativa del primer buque licuador y empezará a exportarse a fines de 2027.

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Meridian Transportes Marítimos fue creada en 2023 y pertenece a dos de los principales operadores portuarios del país

Meridian Transportes Marítimos S.A. fue constituida en Argentina en septiembre de 2023 y quedó registrada ante el Registro Público de la Ciudad de Buenos Aires en octubre de ese mismo año. Forma parte de Meridian Group, holding fundado en 1985. Se trata de una empresa familiar, por lo que su titular es Jorge Samarín y los directores, sus dos hijos: Lucas y Matías. Dentro de este paraguas empresarial, aparecen también Simpo y Logística y Servicios Marítimos.

Esta última se fundó en 2009 y pertenece, según consta en su propia página web a Meridian Group. Con más de 40 años de trayectoria en el rubro marítimo, tiene operaciones en los principales puertos del país, como Buenos Aires, Bahia Blanca, Escobar, y las terminales del Rio Paraná.

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La apuesta argentina encaja con ese objetivo de expansión internacional del gigante indio. Según presentaciones mediáticas anteriores a la transacción, Adani Ports apunta a triplicar sus operaciones internacionales hacia 2029 y ve en el GNL de Vaca Muerta con salida por el Golfo San Matías el tipo de activo que busca para esa etapa, sobre todo en un momento en el que todos los países del mundo buscan diversificar el origen de su provisión energética.