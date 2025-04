Quién es el CEO argentino del mayor proveedor de IA del Gobierno de EEUU que ve una oportunidad en el plan de eficiencia de Trump

Horacio Rozanski, el argentino que lidera una empresa de IA y ve con buenos ojos el plan de eficiencia de Donald Trump

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca trajo consigo un profundo plan de recorte en los gastos del Gobierno federal de los Estados Unidos, que está a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que dirige el empresario Elon Musk.

El plan de mayor eficiencia del Estado trajo consigo recortes en la mayoría de las áreas del Estado, lo que también implicó una fuerte reducción de los contratos con empresas privadas proveedoras de servicios para el funcionamiento estatal.

De hecho, la Administración de Servicios Generales está pidiendo a las agencias federal que cancelen los contratos con las 10 consultoras mejor pagadas que contratan con el gobierno federal. Entre esas compañías se encuentra Booz Allen Hamilton, una compañía estadounidense especializada en el desarrollo tecnológico que es el mayor proveedor de Inteligencia Artificial del Gobierno de Estados Unidos.

El CEO de esa compañía es Horacio Rozanski, un argentino de 57 años que en 1991 ingresó a la compañía como becario y, con el correr de las décadas, ascendió hasta ser nombrado CEO en 2017 y presidente del Consejo de Administración el año pasado.

Rozanski nació y creció en Argentina, y viajó a Estados Unidos donde se recibió de licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Wisconsin-Eau Claire. Además, tiene un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Chicago.

La revista Time publicó una extensa entrevista realizada a Rozanski

En una entrevista publicada hoy por la revista Time titulada “Por qué el CEO de Booz Allen, Horacio Rozanski, acoge con satisfacción el escrutinio del DOGE”, el argentino explicó por qué cree que el plan de recorte que lleva adelante la administración de Donald Trump es una gran oportunidad para la compañía que encabeza, y qué es lo que el sector privado puede aportarle a los planes económicos de Trump.

Rozansky dijo que alrededor de tres cuartas partes del trabajo de Booz Allen es de seguridad nacional. “Es trabajo del Departamento de Defensa, de inteligencia, de seguridad fronteriza y aplicación de la ley, de lucha contra el terrorismo, de ciberseguridad. Construimos la plataforma de datos más exitosa que ha tenido nunca el Departamento de Defensa. Se llama Advana”, detalló.

Según el CEO, la validez del papel de la compañía es “aportar la perspectiva del sector privado, la innovación del sector privado, la rapidez del sector privado y la flexibilidad que el gobierno no tiene. No pueden atraer el mismo tipo de talento. No pueden invertir en tecnología como nosotros”.

“No creo que haya que defender el trabajo que hacemos. Creo que el gobierno debería revisar constantemente cómo gasta su dinero, y nosotros como empresa lo hacemos. Ese trabajo debe mantenerse por sus méritos, porque aporta innovación tecnológica y valor real, o no, y entonces el trabajo debe desaparecer”, subrayó Rozanski a Time.

Rozanki ingresó a Booz Allen como becario en 1991

Además, valoró el hecho de que el Gobierno de Trump les haya pedido “una revisión” del trabajo. “Es bueno que ocurra y me alegro de que nos hayan pedido nuestra opinión”, subrayó.

Rozanski también explicó cómo desde su empresa pueden ayudar al Gobierno estadounidense a funcionar con menos gente: “Lo hacemos con regularidad. Gran parte de nuestro trabajo consiste en modernizar y dotar de tecnología al gobierno, lo que en última instancia libera recursos. Es el gobierno quien decide qué hacer con esos recursos”.

Liderado por Elon Musk, el DOGE es una de las políticas insignias de la segunda administración de Donald Trump. El organismo lleva adelante una serie de profundos recortes en toda la administración federal, en búsqueda de mayor eficiencia en el funcionamiento del Estado.

En la entrevista a Time, Rozansi puso un ejemplo de cómo el desarrollo de la IA puede ayudar a esa búsqueda de eficiencia estatal: “La tramitación de reclamaciones es una actividad masiva que se realiza en muchos lugares de la Administración. A veces, estas reclamaciones médicas pueden tener 900 páginas porque se trata de tu historial médico completo que se remonta a 60 años atrás... Hemos desarrollado una herramienta de inteligencia artificial para la Administración de Veteranos que puede reducir significativamente ese proceso, ya que examina toda la reclamación y, básicamente, extrae las partes relevantes para que un perito las adjudique. El proceso de adjudicación sigue siendo humano, pero no hay que leer 900 páginas, sino que se pueden extraer las partes que realmente importan. Eso ahorra mucho tiempo”, explicó.

“Estoy orgulloso de haber creado un sistema y un conjunto de herramientas que hacen que el proceso sea mucho más eficaz. Y me alegro de que ahora hablemos de la eficiencia como una prioridad”, añadió Rozanski.

Tras afirmar que “el trabajo que está haciendo el DOGE en torno a la rápida identificación de estos problemas es realmente importante”, Rozanski advirtió: “Si se quiere trabajar con menos personal, se necesitará más y mejor tecnología”.

Por último, el CEO de Booz Allen admitió que el sector empresarial de los Estados Unidos “se ha caracterizado por resistirse a este cambio”, algo que, dijo, lo frustra. Sin embargo, aseguró que recibió “con satisfacción la revisión” y que agradece “la oportunidad de trabajar con el DOGE en estos temas”.

“Llevamos mucho tiempo proponiendo ideas para mejorar la eficiencia, y me encanta que se vayan a estudiar ahora, porque hay voluntad política. Y, por cierto, no son ideas que beneficien necesariamente a Booz Allen. Son buenas ideas que creemos que tienen valor. Creo que un gobierno más eficiente que compra mejor las cosas, que se centra en el valor que recibe y se centra en los resultados, en última instancia, es un beneficio para el país. También es un beneficio para Booz Allen”, cerró.