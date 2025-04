Fuerte caída de Bitcoin y Ether, las dos criptomonedas más importantes: ¿anticipo de un lunes negro?

Representación de la caída de cotización de las dos principales especies cripto, que explican más del 70% de la capitalización del sector, Foto: Reuters

El precio del bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización mundial, caía este domingo por debajo de los USD 79.000, un retroceso cercano al 5% en la jornada, pero de más del 25% respecto del pico de USD 106.000 que había alcanzado el 17 de diciembre pasado, en medio de la euforia pro-cripto por las primeras decisiones del gobierno de Donald Trump.

Ether, la segunda moneda de mayor capitalización, caía en tanto casi 13%, por debajo de USD 1.600 la unidad, completando un panorama de inquietud sobre el rumbo de las valuaciones cripto luego del anuncio de “aranceles recíprocos” del miércoles pasado por parte del jefe de la Casa Blanca, que generó una fuerte caída en las bolsas mundiales y en los precios de las materias primas. El anuncio por parte de China, de aranceles “retaliatorios” del 34% para los bienes importados desde EEUU empeoró el clima. De hecho, ya el viernes el bitcoin había cerrado por debajo de los 82.000 dólares.

Debe tenerse en cuenta que aunque hay más de 10.000 diferentes criptomonedas informadas por los portales especializados, bitcoin y ether explican más del 70% de la capitalización mundial de criptomonedas (esto es, el valor de mercado de todas las criptomonedas en circulación).

USDT, la “stablecoin” de Tether, mantenía su valor en torno de 0,99 dólares, por tratarse justamente de una cripto “estable”, vinculada al precio de la divisa norteamericana y respaldada por reservas de dólares o activos valuados en dólares.

Durante la semana, el bitcoin había dado algunas señales de “desacoplarse” de los índices de Wall Street, manteniéndose relativamente estable mientras el S&P 500 caía 9% luego de los anuncios arancelarias de Trump.

Mike Alfred, fundador del fondo de inversión Alpine Fox, dijo en un posteo en X que el aumento del precio del oro (que llegó a superar los USD 3.100 la onza) era un signo favorable al bitcoin, pues en ciclos previos habían escalado a la vez. Sin embargo, tras los anuncios de Trump tampoco el oro resistió, cediendo un 1,9% su cotización al cabo de la semana.

Jim Cramer, un muy conocido analista financiero de CNBC, la red especializada en finanzas, hizo una dura advertencia al sugerir que los anuncios de Trump del pasado miércoles podrían desencadenar un colapso bursátil similar al Lunes Negro del 19 de octubre de 1987, en que el índice Dow Jones cayó un 22,6 por ciento.

Cramer señaló que si no se premia a los países y empresas que “cumplen las reglas” un escenario de ese tipo se vuelve más probable y que podría incluso desencadenarse “antes del lunes”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una pantalla de televisión en la bolsa de Fráncfort. Foto: AP

Hasta ahora, las reacciones de los índices a los anuncios de Trump incluyeron una caída de 3.900 puntos del Dow Jones, de 5,8% del Nasdaq, y del 6% del S&P 500, en la peor caída en 48 horas desde el inicio de la pandemia.

Como factores atenuantes Cramer citó la fortaleza del reciente reporte de empleo, lo que podría evitar una recesión incluso si se produce un desplome bursátil. Los mercados de futuros abrirán a las 22 GMT de este domingo, lo que dará una indicación de cómo podría ser la sesión del lunes. De hecho, los primeros movimientos daban cuenta de una baja del 4,5% en el Nasdaq 100, de acciones tecnológicas.

“El mercado alcista está muerto”, dijo Mark Malek, director de inversiones de Siebert Financial. “Puede que veamos algunas ganancias en los próximos días, pero por ahora no van a ser sostenibles”, señaló, en un cable de la agencia Reuters. En los programas del fin de semana, los asesores económicos de Trump buscaron presentar los aranceles como un reposicionamiento inteligente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en “Meet the Press” , un tradicional programa dominical de NBC News que no había “ninguna razón” para anticipar una recesión.

En cuanto a criptomonedas, Cramer, el analista financiero de CNBC, respaldó el bitcoin, pero advirtió contra la inversión en MicroStrategy, una “ballena” cripto, como en la jerga del sector refieren a los tenedores de grandes volúmenes.

Un artículo en el portal de Binance, una bolsa de criptomonedas, reportó que una “ballena”, que no identificó, había hecho un retiro equivalente a USD 24,3 millones en Solana, la séptima criptomoneda del mundo por valor de mercado, asumiendo una pérdida de USD 678.000, un movimiento presumiblemente defensivo ante la posibilidad de una fuerte corrección a la baja.

Jim Cramer, analista financiero de CNBC, advirtió sobre la posibilidad de reedición de un "lunes negro", Foto: Reuters

En la Argentina, un canal de transmisión permanente de expectativas como el “dólar cripto” trepaba este domingo desde los $1.340 en que había cerrado el lunes a $1.350 a las 20 horas del domingo.

El nerviosismo acerca de los efectos de las medidas norteamericanas, la respuesta china y las medidas que puede anunciar también la Unión Europea impregna a los mercados de un sentimiento negativo en un contexto de alta volatilidad. El índice VIX de volatilidad cerró el viernes en su nivel más alto desde el colapso de 2020, en la etapa inicial de la pandemia de Covid.

No obstante, observadores del mercado cripto creen aún que la situación podría contribuir a que las criptomonedas, y en particular, el bitcoin, se diferencien de otros activos y se consoliden como activo de reserva, lo que impulsaría su cotización.

El bitcoin tuvo un año espectacular en 2024, cuando su cotización aumentó más de 130% y un momento estelar a fin de ese año, tras la victoria electoral de Trump y en las primeras semanas de su gobierno, en las que emitió claras señales a favor de las criptomonedas, contrariamente al espíritu de regulación más apretada del gobierno de Joseph Biden.

Prácticamente todas las especies cripto registraban caídas y alta volatilidad este domingo

Reserva estratégica y stablecoins

El propio Trump anunció la creación de una “reserva estratégica” de criptomonedas a partir de bitcoins y otras especies recuperadas en investigaciones criminales, pero que la reserva tenga peso suficiente requerirá además la compra de importantes volúmenes por parte de la Fed (Banco Central) o alguna otra agencia federal de EEUU.

Luego, sin embargo, los anticipos y anuncios del presidente de EEUU en materia arancelaria contribuyeron a una inestabilidad que golpeó a Wall Street, al dólar, al petróleo e incluso a las criptomonedas.

El caso de ethereum, la segunda cripto por capitalización, es aún peor: su precio en dólares cayó más de 50% en los últimos doce meses, pérdida superior a la de un billete de pesos argentinos guardado en un cajón, que en dólares no se desvalorizó tanto.

En todo caso, la visión del gobierno de EEUU estaría en particular a favor de las stablecoins, esto es las monedas “estables” y atadas a la divisa norteamericana, en la medida que estas contribuirían a reafirmar e incluso expandir el poder del dólar.

El senador republicano Bill Hagerty, exembajador de Trump en Japón, presentó un proyecto de regulación de "stablecoins" . Foto: Reuters

La iniciativa más promocionada, presentada en febrero por los senadores republicanos Bill Hagerty (empresario y ex embajador de EEUU en Japón durante el primer gobierno de Trump) y Tim Scott (el legislador afroamericano más antiguo del Senado, también republicano) es la GENIUS Act (por Guiding & Establishing National Innovation for US Stablecoins) que da a los estados, equivalentes de las provincias argentinas, poder regulador en segmentos de capitalización inferior a USD 10.000 millones (y al gobierno federal en capitalizaciones mayores), ordena el respaldo uno-a-uno (convertibilidad digital) en activos en dólares, prohíbe las stablecoins algorítmicas y busca “asegurar la dominancia del dólar” como moneda mundial.