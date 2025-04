FMI: el mercado cree que el desembolso que pidió el Gobierno incluirá un compromiso para flexibilizar el esquema cambiario

El FMI y el Gobierno se acercan al final de las negociaciones para un acuerdo nuevo

El mercado empieza a incorporar como escenario de base que el primer desembolso que el Fondo Monetario Internacional le enviará a la Argentina será más amplio de lo esperado anteriormente, con un mínimo de USD 8.000 millones. En ese contexto, expertos y ex funcionarios que conocen la lógica de toma de decisiones del organismo consideran que esa concesión del FMI se daría a cambio de un compromiso del Gobierno, aunque no necesariamente inmediato, de flexibilizar el armazón cambiario.

Las declaraciones de la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, pasaron en limpio el escenario luego de declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo que parecieron sugerir que el acuerdo estaría acompañado por un envío inicial desde Washington por encima del 40%, sujeto a aprobación del directorio.

Se trata de un monto, ya de por sí, considerado excepcional como primer giro de divisas para este tipo de programas. El 60% de los últimos 311 acuerdos celebrados por el organismo contempló desembolsos iniciales de entre el 20 y el 30%, según la consultora 1816. El argumento oficial versa precisamente sobre la excepcionalidad del plan económico libertario, que se sentó a negociar con el FMI ya con el ajuste fiscal y monetario concretado con anterioridad.

En el Gobierno insisten en que el programa será de USD 20.000 millones, que todos los dólares que entren serán de libre disponibilidad, y que es un error “restar” de la cuenta el pago de intereses de los próximos cuatro años porque están recién empiezan a ser relevantes desde el 2027. Pero como esos pagos no van a ser anticipados, todos los dólares que lleguen “adelantados” a esas fechas, son considerados “usables” para el Banco Central.

En este contexto, expertos aseguran que un guiño del FMI para otorgar una suma semejante en el primer desembolso apenas fuese aprobado el programa por parte del board llegaría acompañado de compromisos en política cambiaria. “Lo veo viable. Es bastante excepcional, aunque entiendo que el gobierno está buscando un desembolso todavía mayor”, dijo Héctor Torres, ex miembro del directorio del FMI en representación de la Argentina.

Este martes se conoció que la congresista estadounidense María Elvira Salazar, de buena sintonía con el gobierno de Javier Milei, solicitó al secretario del Tesoro de los Estados Unidos Scott Bessent, que le pida al FMI apoyo para el plan económico libertario, la concreción de un nuevo acuerdo y un primer desembolso amplio, del 75% del monto total. Así, explicó la dirigente republicana, el primer giro de divisas hacia el Banco Central argentino debería ser de USD 15.000 millones. El mensaje fue reposteado por Milei, por Caputo y por el presidente del Banco Central Santiago Bausili.

“Estimo que ese desembolso inicial, cualquiera sea, será acompañado por un compromiso de flexibilizar el actual esquema cambiario, de cumplir con metas de reservas y de limitar la intervención en el mercado de cambios. Aunque, como este último compromiso es muy sensible para el mercado, tal vez no esté explicitado en el cuerpo principal del programa”, dijo Torres a Infobae.

Esa referencia final tiene que ver con un recurso, común en determinados programas del FMI, de dejar establecido algunos compromisos relevantes para el acuerdo en lo que se llaman, en la jerga del Fondo, side letters. Se trata de documentos reservados con contenido no manifestado en el entendimiento técnico con el staff, que quedan clasificados sin hacerse públicos y que los directores solo pueden leer una vez durante la sesión del board, sin poder llevarse una copia ni tomar fotos, solamente notas de su contenido.

Por su parte, Claudio Loser, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental entre 1994 y 2002, cuestionó que “Caputo habló demasiado pronto” al intentar dar alguna precisión sobre la negociación aún en marcha, pero que “el anuncio de Georgieva es un anuncio muy importante, que hasta ahora no había hecho, y realmente es algo que puede calmar las expectativas, de si hay dólares o no hay dólares. Hay que ver cuál es el número final, pero esta es una de las primeras noticias buenas de los últimos días”, dijo Loser.

“Yo creo (el FMI) no va a pedir inmediata salida del cepo. Mi pensamiento es que van a decir: ‘vayan sacando cosas y antes del fin de año saquen el cepo’. Le van a decir que no se gasten la plata que ellos les prestan, que esa la guarden en el Banco Central. Se la tienen que ingeniar para no perder reservas”, dijo Loser y especuló con que posiblemente, en este respecto, los documentos oficiales que se conozcan con los pormenores del programa “va a tener un lenguaje poco claro” para que no sea tan terminante.

Javier Timerman habla sobre el tipo de cambio - Infobae en Vivo

“Evidentemente hay palanca del Gobierno de los Estados Unidos, pero tienen una palanca relativa, porque en este momento tan especial, donde hay una serie de países que están enojados por todo el tema de tarifas (aranceles), y además, los que prestan son generalmente otros, no son los Estados Unidos los que prestan. Así que yo diría que algo tiene que ver, pero no es tan crucial como alguna gente piensa”, dijo en una entrevista en Ecomedios.

Por su parte, el también ex director de ese mismo departamento entre 2013 y 2021, Alejandro Werner arriesgó que “Argentina no va a flotar la moneda en abril, eso lo sabemos”, pero que podría migrar a un esquema de flotación del tipo de cambio y salida del cepo en 2026. “Entonces la política monetaria y cambiaria se tiene que ir moviendo hacia eso, y eso implica una tasa de interés más atractiva para que la gente venda sus dólares y invierte pesos, y tal vez un tipo de cambio más atractivo para subir las tasas de interés”, aseguró ante La Nación +.

“Muy probablemente veamos un movimiento no muy agresivo en la política cambiaria, veamos tal vez más acción en las tasas de interés y veamos este paquete financiero que ayude al Gobierno a llegar a las elecciones, y si el gobierno hace una buena elección, yo diría que después de la elección vamos a ver un proceso de liberalización del cepo, una flotación del tipo de cambio y ahí se va a dar esta corrección de manera importante”, concluyó.

En declaraciones a Infobae en Vivo, el director de Adcap Grupo Financiero Javier Timerman consideró: “Yo no creo que el Fondo les exija una devaluación. Creo que el Fondo no va a hablar de devaluación. El Fondo va a hablar de tipo de cambio más libre, de flexibilidad”, explicó. Y agregó: “Después se verá: en momentos el dólar se fortalecerá, en momentos se debilitará”. Y aseguró que más allá del desembolso que se termine por acordar, “todavía no sabemos qué hay en la letra chica del acuerdo, que es lo importante”.