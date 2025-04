El economista Javier Timerman habló sobre el acuerdo con el FMI: “Yo no creo que el Fondo hable de devaluación sino de flexibilización”

Javier Timerman habla sobre el tipo de cambio - Infobae en Vivo

Durante una extensa entrevista emitida por Infobae en Vivo, el economista Javier Timerman, director de Adcap Grupo Financiero, analizó los principales desafíos que enfrenta Argentina ante la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación del tipo de cambio, la falta de definiciones en la política económica y el contexto de alta incertidumbre política y financiera. A lo largo de la conversación, el especialista expuso su mirada sobre los factores que condicionan la llegada de nuevos desembolsos del FMI, el comportamiento de los inversores y los riesgos asociados a la inestabilidad institucional.

Desde el inicio, Timerman caracterizó el momento actual como un escenario de incertidumbre, y advirtió sobre la falta de precisión respecto al contenido del eventual nuevo acuerdo con el FMI. “Es un acuerdo que se viene estirando desde hace bastante. En su momento se pensó que se iba a llegar antes de fin de año”, afirmó. El economista explicó que el gobierno evaluó que estaba en una posición relativamente sólida y por eso evitó cerrar rápidamente el nuevo entendimiento con el organismo multilateral. “Los inversores estaban más interesados en el modelo que en el tipo de cambio puntual. Querían entender qué tipo de modelo cambiario va a tener la Argentina en los próximos años para poder analizar con más detalles la viabilidad de este proyecto”, señaló.

Según Timerman, “todavía no sabemos qué hay en la letra chica del acuerdo, que es lo importante”. A su criterio, ese vacío genera versiones diversas que los medios replican a diario: “Todos vamos a decir un montón de cosas, pero la realidad es que no sabemos si patear el penal para la izquierda, para la derecha y si va a entrar”, expresó.

El economista también abordó la relación de la sociedad argentina con la estabilidad cambiaria. “Yo creo que cuando hacés un plan de estabilidad con tipo de cambio como el que hubo y te va bien haciendo eso, es un poco adictivo”, dijo. “De repente sentís una estabilidad que al argentino le sirve muchísimo. El argentino ama la estabilidad cambiaria”, añadió. En contraposición, recordó que en otros países la población reacciona de forma distinta ante las restricciones: “Ponés un cepo y sale la gente a quemar edificios, pero hay volatilidad cambiaria y no les molesta. En Argentina es al revés: te ponen un cepo y decís ‘qué bueno, no se mueve el dólar’”.

Javier Timerman advirtió sobre la incertidumbre ante el nuevo acuerdo con el FMI y la falta de definiciones claras en materia cambiaria.

En cuanto a las discusiones políticas sobre el tipo de cambio, Timerman planteó que muchas veces los economistas críticos del esquema actual coinciden con el Gobierno en otros aspectos. “No es que vienen del trotskismo. Estás hablando de Ricardo López Murphy y de muchos aliados potenciales del Gobierno”, apuntó. Por eso, consideró innecesario que desde el oficialismo se desmientan continuamente ciertas opiniones. “Cuando vos estás constantemente desmintiendo, estás dando cierta credibilidad a ese argumento”, indicó. Y recordó un consejo de su padre, también periodista: “Nunca hay que desmentir nada, salvo cuando escriben mal el apellido”.

Al referirse a la volatilidad financiera, subrayó que el cortoplacismo domina la lógica de los mercados. “El mercado es cortoplacista. Le importa de inmediato. Parte de lo que pasa con este acuerdo con el Fondo es que el Gobierno está dando un argumento de largo plazo. Dice: ‘No vamos a tener más déficit, no vamos a emitir para pagar gastos, las reformas nos van a permitir crecer’. Pero todo eso tarda, y en finanzas lo más importante es el tiempo”.

Consultado sobre la posibilidad de una devaluación, Timerman rechazó que el FMI impulse una medida directa de ese tipo. “Yo no creo que el Fondo les exija una devaluación. Creo que el Fondo no va a hablar de devaluación. El Fondo va a hablar de tipo de cambio más libre, de flexibilidad”, explicó. Y agregó: “Después se verá: en momentos el dólar se fortalecerá, en momentos se debilitará”. A su entender, no se trataba de una medida puntual impuesta desde afuera, sino de un proceso de ajuste cambiario que dependería del contexto y del comportamiento del mercado.

Sobre la pérdida de reservas, recordó que “perdimos 3.000 millones de dólares de reservas hasta que llegue el acuerdo” y que el propio gobierno admitió la posibilidad de perder otros 2.000 millones. Frente a ese panorama, remarcó que “los números son muy de juguete”. “Llama la atención que estemos tan ansiosos por un préstamo de 8.000 millones”, sostuvo. Al mismo tiempo, subrayó que “la Argentina tiene un montón de oportunidades” por su base de recursos y su capital humano. “Tiene una población educada que sirve mucho para lo que hoy en día el mundo está buscando”, aseguró.

En su análisis del vínculo entre política y economía, alertó sobre la falta de consensos institucionales. “Me sorprende cuando escucho a María Eugenia Vidal, que supuestamente es moderada, decir que el enemigo es el kirchnerismo. Los países serios no tienen enemigos dentro de la clase política. Tienen adversarios, no enemigos”, señaló. Según dijo, esa visión polarizante complica la posibilidad de atraer inversiones. “Nadie invierte porque los números dan en un Excel. La gente viene, habla, participa, se junta también con la oposición. Entonces, bajar un cambio. La discusión política es una gran política económica”, afirmó.

El economista señaló que el cortoplacismo de los mercados complica la recepción de reformas que requieren plazos largos

Al ser consultado sobre el interés de los inversores, Timerman señaló que los actores del mercado financiero comenzaron a prestar atención al escenario electoral. “Pasaron de estar poco preocupados a empezar a contemplar que hay una elección”, dijo. Por eso, además de reunirse con funcionarios y economistas, “quieren hablar con algún analista político”. También relató una práctica habitual de ciertas firmas: “Hay algunos bancos que no le permiten a sus empleados comprar activos argentinos por lo menos hasta dos semanas después de haber vuelto, porque llegan y ven esta ciudad… Somos buenos vendedores”.

En el tramo final de la entrevista, Timerman destacó el impacto que puede tener la guerra comercial impulsada por Donald Trump sobre países emergentes como Argentina. “Lo que está pasando en Estados Unidos es inimaginable. Esta guerra comercial va a impactar mucho al sistema financiero y va a crear muchísima volatilidad, algo que para los países emergentes no es bueno”, sostuvo. En ese contexto, enfatizó que “la Argentina necesita llegar cuanto antes a los mercados internacionales de crédito” y que para eso debe “generar dólares”.

“Se va a tener que tocar el tipo de cambio”, reconoció. Al mismo tiempo, rechazó la idea de una megadevaluación. “No creo que haya un salto tan grande, porque hay confianza en que este modelo va a poder adaptarse”, dijo. Aunque aclaró que el impacto final dependerá de varios factores, entre ellos el comportamiento de los actores económicos y la relación entre oferta y demanda. “El movimiento del dólar depende de varias cosas. Las reservas son parte del intercambio, pero también hay un dólar paralelo, la brecha. Eso no impacta las reservas porque es el movimiento entre privados”, explicó.

Finalmente, advirtió sobre el nivel de conflictividad política y sus efectos sobre la economía. “Hoy la preocupación principal es la política. Y no debería serlo”, afirmó. También expresó preocupación por la falta de alternativas: “En Argentina nunca proveemos un plan B a la política. Si hoy a Milei le va mal, el inversor se va a asustar. Es una realidad”.

