Las prepagas anunciaron los aumentos que llegarán en abril: cómo es el impacto para cada afiliado

Las principales empresas de medicina prepaga anunciaron los aumentos en sus cuotas que serán aplicados desde abril

Las principales empresas de medicina prepaga anunciaron los aumentos en sus cuotas que serán aplicados desde abril, que en muchos casos estarán por encima de la inflación esperada por las consultoras privadas. El incremento tendrá lugar después del “congelamiento” que habían anunciado algunas empresas para marzo, luego de la desregulación que implementó el Gobierno.

Algunas notificaciones de las subas mensuales que recibieron algunos afiliados vía mail son: Medifé 2,3%, Osde 2,4%, Hospital Italiano 2,2% y Omint 2,85 por ciento. En esta oportunidad no habrá variaciones diferenciales para quienes son afiliados directos y los que antes derivaban aportes.

“Sabemos que tu bienestar y el de tus seres queridos es lo más importante. Por eso, en OSDE nos comprometemos a acompañarlos y ofrecerles el mejor servicio para ayudar a cuidar su salud. En esta oportunidad, con el objetivo de mantener una comunicación cercana y transparente, nos ponemos en contacto para informarte una actualización del 2,4% en la cuota mensual de tu plan 2 410, que se aplicará a partir del 1 de abril de 2025″, comunicó Osde a una afiliada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Con el objetivo de continuar brindándote la cobertura médica que necesitas y en virtud de los incrementos en costos que a nivel general siguen afectando a todo el sistema de salud de nuestro país, nos vemos obligados a aplicar una actualización del 2,3% en nuestros planes de cobertura médica, a partir del período abril de 2025 y cuyo vencimiento será a partir del 18 de abril próximo”, dice una comunicación de Medifé.

Fiorella Bianchi, abogada especializada en salud y directora de Coin Salud, resaltó las últimas medidas del Gobierno que habilitaron la posibilidad de aumentar libremente según el tipo de plan de cada afiliado y también en base a cada zona geográfica del país.

“Antes el aumento tenía que ser el mismo para todos. Ahora pueden subir libremente, pero tiene que ser de la misma magnitud para cada plan. Aunque puede haber incrementos diferenciados por zonas geográficas”, explicó Bianchi.

El mes pasado algunas empresas habían anunciado un “congelamiento” luego de que el Gobierno eliminara la triangulación de aportes obligatorios de casi 1,4 millones de titulares: 3% del sueldo más 1,5% por cada adherente, que de la obra social iban a la prepaga que hubieran elegido. En despachos oficiales aseguran que se trataba de un ingreso de $30.000 millones al mes que dejarán de percibir las obras sociales y, afirmaron, los sindicatos.

Mario Lugones, ministro de Salud

“Algunas prepagas lo que hicieron es no aumentar en marzo porque compensaron el beneficio de la no derivación de aportes. Pero no hubo un congelamiento generalizado, siguen liberadas”, comentó Bianchi.

“Este sistema funcionó insólitamente de manera legal los últimos 30 años en el país. A partir de ahora, el afiliado deja de pagar el costo de la intermediación. Estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos por mes. Unos 360 millones de dólares al año”, había dicho el ministro de Salud, Mario Lugones.

Las subas que relevó Infobae para abril están por encima de la inflación esperada por las consultoras. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) arrojó para abril una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec de 1,9% mensual.

El gasto en prepagas marcó en febrero un aumento promedio del 98,9% acumulado en el último año según datos del Indec para el Gran Buenos Aires (GBA), muy por encima del 68,6% que marcó el IPC en ese mismo período.

El año pasado el Gobierno inició una cruzada contra las empresas de medicina prepaga luego de desregular en control de precios que mantenía la gestión anterior y acusó a las que están agrupadas en Unión Argentina de Salud (UAS) de “cartelización”. La investigación fue llevada adelante por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aunque no hubo mayores novedades al respecto.