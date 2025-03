Llegan los autos importados: cómo se defenderá la industria automotriz local de la ola de vehículos que llegarán desde el exterior

La industria automotriz argentina recibe una fuerte ofensiva de modelos brasileños que llegan sin arancel. A esos autos se sumarán los 50.000 que el gobierno permitirá importar en la misma condición desde otros continentes

Con la apertura total de las importaciones, el gran desafío de la industria automotriz nacional para 2025 y los próximos años es poder competir en precio y calidad con productos que llegan desde Brasil y otras latitudes.

Sin embargo, mientras la competencia se mantenga en los actuales términos –con el arancel de importación desde extra zona del 35% que exige el Acuerdo de Complementación Económica 14 (ACE14) que Argentina tiene con Brasil–, la producción nacional deberá estar más pendiente del flujo de unidades que lleguen libremente desde su principal socio del Mercosur. Hoy, representan casi el 85% de las importaciones.

Hay otra amenaza en el horizonte, aunque con una potencial menor incidencia en las ventas de los autos argentinos. Se trata del cupo de 50.000 autos de bajo precio que el Gobierno permitirá importar desde mercados externos a la región sin arancel.

Si bien una de las limitaciones de ese cupo es que está destinado únicamente a modelos híbridos y eléctricos, aunque especialmente estos últimos, la otra variable que incidirá es la franja de precios. Esta estará determinada por el valor máximo de USD 16.000 FOB (libre de impuestos en puerto de embarque) que trasladados a pesos en el mercado local y con todos los impuestos, los llevará hasta un precio máximo de unos $34 millones.

Los modelos más accesibles tienen un precio entre los 22 y los 28 millones de pesos. Los fabricantes dicen que ese precio no puede bajar si no bajan los impuestos

De este modo, el gran desafío de la industria es mantener competitivos a los autos accesibles que se producen en el país. No son tantos, pero forman parte esencial del mercado por el gran volumen de ventas que tienen.

Se trata del Fiat Cronos, el auto más vendido de febrero; el Peugeot 208, el más vendido de 2024, y los SUV Chevrolet Tracker y Peugeot 2008. También, aunque en menor medida, los furgones Renault Kangoo, Peugeot Partner y Citroën Berlingo en sus versiones de pasajeros. El resto de los productos de fabricación nacional son utilitarios y pick-ups, que por su segmento y condición impositiva, siguen siendo productos protegidos con beneficios como no pagar impuestos internos, el 50% del IVA e impuesto automotor con bajas alícuotas en muchas jurisdicciones por considerarse vehículos de trabajo.

En el escenario hay dos posturas claramente diferenciadas. De un lado, quienes están convencidos de que con la “invasión de autos brasileños” los números de los modelos locales que ya bajaron continúen en la misma tendencia, pero apuestan por la especialización en pick-ups para compensar la caída y generar mayores ingresos en exportaciones. Hay dos fabricantes parados en esa posición que son Renault y Stellantis, y ambos tienen proyectadas las incorporaciones de pick-ups en sus fábricas de Córdoba entre 2025 y 2026.

Las pick-up pagan sólo el 10,5% de IVA en Argentina. Para algunos ejecutivos ese sería un método para lograr que bajen un 10% los autos más baratos que hoy pagan el 21%

“No va a ser fácil competir en precio. La calidad no nos preocupa, pero los precios no pueden bajar mucho si no se bajan los impuestos, porque los autos más accesibles son los que menor margen tienen para los fabricantes y también para la red de concesionarios. Si el gobierno quiere que se aprecie una baja de precio apreciable, una medida de lograrlo sería bajar el IVA al 10,5% como el que pagan las pick-ups. Ahí se apreciaría la baja de precios lineal e inmediata”, comentó un ejecutivo de la industria a Infobae.

El otro lado están los que no fabrican autos, sino solamente camionetas, como Toyota y Ford, que ya apostaron a las exportaciones de sus vehículos nacionales Hilux y Ranger como prioridad, y que han dejado menos de la mitad de su producción a los mercados externos. Aunque para todos los fabricantes argentinos la carga impositiva que aplica el gobierno sobre la producción industrial es alta y necesitan bajarla para mantener la competitividad de sus exportaciones, probablemente para estas dos terminales ese sea el punto sobre el que hacen mayor hincapié.

“En conjunto, todas las medidas que el gobierno llevó adelante han reducido la carga impositiva en unos 6 puntos porcentuales. Si estábamos entre 22 y 25% hace un año, dependiendo del nivel de localización que cada automotriz tiene, hoy estamos entre 16 y 19%”, le dijo Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, a Infobae.

Los autos chinos que podrán llegar al mercado sin pagar arancel no tendrían el efecto deseado por el gobierno en la baja de precios de los modelos locales de acceso a la gama (REUTERS)

La preocupación, en todo caso para los fabricantes especialistas en utilitarios como Toyota y Ford, puede estar puesta en la llegada de mayor cantidad de modelos y ofertas de vehículos chinos, que ya se están empezando a ver en el mercado local. Este año en Expoagro, por primera vez hubo presencia de dos marcas de ese origen con sus propuestas de pick-up medianas como son Foton y Maxus.

“La competencia con reglas de juego equivalentes nos hace mejores a todos, y creo que el consumidor es quien más se beneficia de esto. En Chile, uno de los mercados más abiertos que conozco, hay 90 marcas de autos y el 50% es de origen asiático. No veo que el mercado argentino se convierta en un mercado como el chileno en el corto plazo, sino que vemos que la Argentina va a tender a un mercado más parecido al de Brasil, donde hoy se ofrecen muchos más competidores”, dijo Galdeano.