Moody’s advirtió por el riesgo de descalce de monedas en los créditos en dólares, frente a la cautela de los bancos

FOTO DE ARCHIVO. Logo de Moody's en el World Trade Center en Nueva York. REUTERS/Mike Segar

La reciente modificación dispuesta por el Banco Central para los préstamos en dólares puede elevar el riesgo de descalce de monedas y ello puede incrementar el nivel de mora del sistema, a la vez que podría expandir con fuerza el financiamiento en moneda extranjera en la Argentina, según un informe de Moody’s.

“La mora de los bancos podría verse presionada por el riesgo de descalce de moneda. Al permitir acceder al crédito en dólares a empresas que no generan divisas se incrementa el riesgo de que ante una eventual suba del tipo de cambio los tomadores de crédito incumplan sus obligaciones”, señaló el informe. Moody’s advirtió además que ese riesgo puede mitigarse en parte por “la estabilidad cambiaria esperada para 2025 y por los bajos niveles históricos que presenta el sistema bancario en la actualidad”.

También destacó que “los bancos no podrán utilizar depósitos en dólares para fondear estas operaciones, una consideración positiva que resguarda el perfil crediticio de los bancos y limita la disminución de la liquidez en dólares”.

Desde la crisis de 2001, todas las gestiones del BCRA habían sostenido como principio que los bancos no den créditos en dólares a empresas o familias que no los generan, ya que uno de los factores centrales de aquella debacle fue la imposibilidad de devolver préstamos en moneda extranjera para quienes ganaban en pesos.

Ese principio fue flexibilizado por el Central la semana pasada, que dispuso que los bancos podrán prestar en dólares sin límites siempre que no lo hagan con fondos de los depositantes sino a través de la emisión de obligaciones negociables o préstamos de entidades financieras internacionales.

A la fecha, ya se emitieron 8 ONs en dólares por parte de entidades financieras. Moody’s destaca que en el segundo semestre ya se emitieron ONs bancarias por más de USD 10.000 millones, con los bancos Galicia, Supervielle y Comafi entre los principales emisores. “La demanda de estos instrumentos se correlacionó con la liquidez en dólares imperante en el mercado luego del blanqueo de capitales”, agregó su informe.

Los más de USD 30.000 millones en depósitos que tiene el sistema, reforzados luego del blanqueo de capitales, pueden prestarse únicamente a exportadores, es decir, a los únicos que generan dólares. “De esta manera, se protegen los depósitos en USD frente a descalces de moneda y se limita la exposición del banco únicamente a los fondos propios”, dijo Moody’s.

El cambio normativo dividió a los bancos: mientras las entidades de capital argentino impulsaron la flexibilización, las de origen extranjero no apoyaron el cambio, tal vez porque sus casas matrices les impiden financiar en esas condiciones y, de esa forma, dejan un segmento del negocio en manos de sus competidores locales.

Los CEOs de dos bancos líderes, Fabián Kon de Banco Galicia y Alejandro Butti de Santander Argentina, se refirieron ayer a la cuestión ante la consulta de Infobae, en el marco de la presentación de su alianza para desarrollar Nera, una plataforma digital de servicios financieros para el agro.

En el caso de Kon, destacó que la distinción dispuesta por el BCRA “tiende a dividir las fuentes de financiamiento” y que eso es positivo: “Creemos que va a permitir cierta flexibilidad para esta clase de préstamos más hacia el mediano plazo, no tanto en el corto. No obstante, para mitigar los riesgos prevalecerá el análisis que haga cada banco antes de otorgar financiamiento de esta clase.”

Para Kon, el hecho de que reciban un préstamo en dólares aquellos que generan ingresos en pesos no representa un peligro para el sistema financiero: “Si la fuente de financiamiento para ese crédito no son los depósitos del público, no hay ningún riesgo”.

Butti coincidió con su par de Banco Galicia en mirar hacia el mediano plazo, al considerar que dentro de un marco de crecimiento económico, “sin el cepo cambiario, sin la brecha, con las reservas creciendo, hay un muy buen panorama para el crédito tanto en pesos como en dólares y esta decisión del Central crea una opción más de financiamiento hacia el futuro”. Pero se mostró mucho más cauteloso que su colega. “Por ahora miramos la medida con mucho cuidado”, señaló Butti, dando a entender que Santander preferirá no otorgar préstamos bajo esas condiciones aún cuando la normativa del BCRA lo habilite.

Fabián Kon, CEO de Galicia; Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina y Marcos Herbin, CEO de Nera

Más allá de la postura que tome cada banco y de la resistencia de muchos a modificar una norma prudencial que lleva muchos años de consenso, algo inusual para la Argentina, la perspectiva es que la decisión del BCRA incrementará el crédito en dólares. Así lo ve Moody’s, que aún alertando por los riesgos, también pronostica un auge del financiamiento en moneda extranjera.

El informe destaca que en el último año se observó un crecimiento del crédito en divisas (212% interanual en 2024 y 16,8% sólo en diciembre) motivado por “la gradual normalización de la macro y destinado a empresas con ingresos en dólares” y fondeado con los depósitos del blanqueo. “El cambio normativo permitirá cubrir la demanda insatisfecha de crédito en moneda extranjera a empresas de sectores no exportadores o generadores de divisas”, concluyó Moody’s.