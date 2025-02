Aumentan los colectivos, el subte y los peajes de CABA: todos los detalles de las subas

El precio de los colectivos porteños será de $408,24

El boleto de colectivo, los pases de subte y los peajes de Ciudad de Buenos Aires subirán desde este viernes.

Según informó el gobierno porteño, los usuarios de colectivos, subtes y autopistas deberán afrontar un aumento inicial del 10 por ciento. Además, desde abril, las tarifas se actualizarán mensualmente en un 2% más el índice de inflación nacional, lo que marca un cambio significativo en la política de precios del transporte en la ciudad.

Así, el boleto de colectivo para 31 líneas pasará de $371 a $408,24. Por su parte, el subte, que verá reflejado el aumento a partir del viernes de la próxima semana, incrementará su tarifa de $757 a $832.

En cuanto a los peajes, los valores también experimentarán un alza considerable. Las tarifas para las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno se elevarán a $3.379,98 en horario pico y $2.385,03 en horario no pico para vehículos livianos. En el caso de la autopista Illia, los costos serán de $1.405,18 en horario pico y $993,66 en horario no pico. Además, el Pase Diario, que deben adquirir aquellos conductores que no están adheridos al sistema TelePase para evitar multas, tendrá un precio de $23.850,31.

El Paseo del Bajo, en tanto, tendrá un nuevo costo de $5.277,17 para los vehículos livianos que lo utilicen durante los fines de semana.

Colectivos

Cuadro tarifario de servicios de colectivos comunes:

0-3 km: $408,24

3-6 km: $454,78

6-12 km: $489,82

12-27 km: 524,89

Cuadro tarifario para colectivos expresos:

0-3 km: $510,30

3-6 km: $568,48

6-12 km: $612,27

12-27 km: $656,11

“Con este nuevo cuadro tarifario, la Ciudad busca recomponer el atraso de la tarifa teniendo en cuenta que actualmente cubre el 70% de los subsidios”, destacaron desde el gobierno porteño.

Subte

Desde CABA aseguraron que “luego de la entrada en vigencia de estos nuevos valores, se implementará un esquema de incrementos mensuales equivalentes al 2% sobre la última tarifa aprobada más las variaciones mensuales que arroje el Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el Indec. Los resultados que arroje esta metodología serán aprobados por el Directorio de Subterráneos de Buenos Aires. Esta medida regirá para los próximos doce meses”.

Así, se detalló, se “busca garantizar la sostenibilidad del servicio, teniendo en cuenta que los costos aumentaron un 84,85% desde el último cálculo en diciembre 2023 hasta septiembre 2024, y se apunta a recuperar gradualmente los niveles de cobertura tradicionales (y, por ende, reducir el subsidio)”.

En ese sentido, la cobertura a través de ingresos tarifarios representó a diciembre 2024 el 23,7% de los costos (es decir que se subsidia el 76,3%), mientras que históricamente osciló entre el 35 y el 40%.

Nuevos precios:

Subte

1 a 20 viajes: $832 - Con SUBE no registrada: $1.322,88

21 a 30 viajes: $665,6 - Con SUBE no registrada: $1.058,3

31 a 30 viajes: $582,4 - Con SUBE no registrada: $926,02

+41 viajes: $291,2 - Con SUBE no registrada: $793,73

Premetro

Tarifa simple: $291,2 - Con SUBE no registrada: $463,01

Noticia en desarrollo