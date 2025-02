Qué es una memecoin, cómo funciona y cuáles son los riesgos

Muchas veces las memecoins comienzan como parodias o bromas, pero pueden ganar popularidad y valor con la participación de una comunidad. REUTERS/Dado Ruvic/

En un marco en que Argentina fue el país con mayor uso de criptomonedas de América Latina en 2024, el fallido lanzamiento de $LIBRA, la memecoin difundida el pasado viernes por el presidente Javier Milei y que provocó pérdidas entre inversores de todo el mundo, reavivó las advertencias sobre estos activos digitales y los riesgos a tener en cuenta.

En primer lugar, es importante destacar que las memecoins son criptomonedas inspiradas en memes o tendencias virales en redes sociales. Muchas veces comienzan como parodias o bromas, pero pueden ganar popularidad y valor con la participación de una comunidad.

Un ejemplo fue Dogecoin, que comenzó como una sátira del mercado cripto, pero luego se convirtió en un activo con una comunidad de seguidores leales y respaldo de figuras como Elon Musk.

Incluso, a inicios de este año, Donald Trump lanzó una criptomoneda tipo memecoin denominada $TRUMP, seguida poco después por $MELANIA, introducida por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

El presidente de Estados Unidos lanzó su propia criptomoneda, Trump Coin. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina/X@WuBlockchain)

Juego

Para los usuarios más avezados del mundo cripto, incluso el lanzamiento de uno de estos activos es parte de una especie de juego. Los creadores de criptos meme sueñan con acertar a una tendencia o conseguir un personaje que genere el interés de los fanáticos de las criptomonedas como para hacer del nacimiento del token un suceso. En ese punto, los token meme no pasan de ser una curiosidad, casi un coleccionable que algunos buscan poseer por su relevancia o curiosidad. En ese sentido, si la inversión es baja, no es anormal pagar para tener y no mucho más.

En este sentido, María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMKT, exchange líder en Latinoamérica, explicó: “Aunque algunas memecoins pueden tener casos de uso legítimos y una base de seguidores activa, muchas de ellas carecen de fundamentos sólidos y pueden ser altamente volátiles e incluso susceptibles a esquemas especulativos. Además, su utilidad práctica puede ser limitada en comparación con otras criptomonedas más establecidas”.

Por su parte, Santiago Siri, especialista en criptomonedas, aseguró: “Una memecoin es una criptomoneda sin utilidad intrínseca, cuyo valor depende pura y exclusivamente del hype (una generación de expectativas exageradas), la viralidad y la especulación. Nacen como chistes, pero algunas logran captar liquidez y generar comunidades”.

Con todo, hay dinero de por medio. Los principales candidatos a obtener una ganancias son los propios creadores de una memecoin. De acuerdo a cómo estructuren el proyecto, suelen tener acceso a un pool amplio de las monedas y pueden venderlas mientras dura la excitación, obteniendo grandes beneficios.

Un tercer jugador puede participar de estos eventos con fines lucrativos. Se trata de especuladores, muy duchos en el manejo de activos basados en blockchain, que aspiran a comprar temprano y vender antes que baje la espuma. El economista Alfredo Roisenzvit, egresado de la Universidad de Harvard y docente en universidades argentinas, explicó esto en declaraciones radiales como una especie de “juego de la silla”. Consiste en comprar barato y vender caro a toda velocidad. Asumiendo enormes riesgos.

“Hay uno cada dos o tres semanas”, explicó, en referencia a los lanzamientos de estas monedas digitales de alto riesgo creadas en función de tendencias o figuras populares. “El que compra esto cree que va a engañar al siguiente”, agregó.

Desde la billetera cripto Lemon, señalaron que “este tipo de criptomonedas pueden ser peligrosas si no se comunican adecuadamente como inversiones de altísimo riesgo. Muchos inversores principiantes se ven atraídos por los grandes retornos que estas monedas pueden generar, sin saber que las probabilidades están en su contra”.

“Pese a que el mercado de memecoins no es inherentemente malicioso, sobran ejemplos de influencers y celebridades abusando de su uso para generar ganancias a costa de sus seguidores. Por ejemplo, solo en la blockchain de Solana se crearon alrededor de 40.000 tokens por día durante diciembre del 2024, de los cuales la inmensa mayoría perdieron todo su valor en cuestión de días. Es muy difícil predecir qué tokens van a ser la excepción a la regla y van a ganar ni generar valor en el ecosistema”, contaron.

Siri: "Cualquier inversor que quiera meterse en esto tiene que asumir que es un casino, no una inversión" (foto: Hoy Digital)

Entonces, Siri añadió “los riesgos son enormes: volatilidad extrema, manipulación de mercado, falta de liquidez y la posibilidad de que los creadores hagan un rug pull (abandonen el proyecto y se lleven los fondos). Cualquier inversor que quiera meterse en esto tiene que asumir que es un casino, no una inversión. Si no entendés lo que estás comprando, mejor no comprar”.

Lo sucedido con $LIBRA podría tratarse de ese mecanismo conocido como rug pull, que se traduce como “tirar de la alfombra”, un fraude bastante frecuente en este universo. Se estima que afectó alrededor de 44.000 usuarios y generó pérdidas por unos 90 millones de dólares.

Recomendaciones claves

En Lemon también indicaron que “es crucial tener en cuenta los riesgos involucrados y no destinar una porción significativa de la cartera a estos activos, especialmente para quienes buscan una inversión sólida a largo plazo”.

Siri explicó que quienes quieran introducirse en el mundo cripto deben primero empezar por estudiar y entender fundamentalmente bitcoin, la mayor criptomoneda a nivel global.

En la misma línea, desde CryptoMKT recomiendan a los inversores jóvenes que primero se familiaricen con criptomonedas estables, como las stablecoins (activos digitales atados al valor del dólar), antes de arriesgarse con tokens especulativos.

Además, afirman que importante considerar los siguientes puntos clave:

Investigación profunda: analizar el proyecto detrás de la memecoin, su comunidad y su utilidad real.

Gestión de riesgos: no invertir más de lo que se está dispuesto a perder.

Diversificación: evitar concentrar toda la inversión en una sola memecoin.

Precaución ante el hype: no tomar decisiones impulsivas por tendencias virales en redes sociales.

.