¿Cómo abrirá el mercado?: los traders no ven daños colaterales, pero creen que el presidente debe ser mejor asesorado

El evento de afiliación de LLA permitió observar el crecimiento de la figura de Caputo REUTERS/Agustin Marcarian

Javier Milei pagó un precio alto en el peor momento, cuando se están tratando leyes clave en el Congreso. Su desafortunado posteo en redes sociales a favor de una criptomoneda hizo que, al menos entre analistas económicos y traders, creciera la imagen del ministro de Economía Luis Caputo porque, como dijo uno de ellos que pidió reserva de su nombre, “es el que mantiene la fe en la economía”.

De hecho, ayer, en la jornada de afiliación de La Libertad Avanza en Palermo, Karina Milei estuvo acompañada del ministro, quien fue el más requerido para selfies y autógrafos, algunos sobre dólares falsos. Muestra de que el golpe dolió, el comunicado oficial señaló que La Libertad Avanza “está más fuerte que nunca en la Ciudad”.

La preocupación de los inversores va por otro camino. Agradecen que hoy sea feriado en Estados Unidos. Como los informes de las consultoras difundidos el viernes se volvieron antiguos, en esta nota se los reemplazó por la visión de los traders que están frente a las mesas y hoy verán en las pantallas parte del daño colateral del caso $LIBRA, porque recién mañana, sin feriado en EEUU, el mercado se expresará a pleno.

Juan Martín Yanzón, jefe de Mesa de ConoSur, señaló agravantes y atenuantes. El principal agravante es que el post del presidente en la red X evidencia lo mal asesorado que está. “Me parece muy absurdo que pueda escribir cualquier cosa y no haya quien le sirva de filtro. Del lado positivo, este incidente puede servirle de semáforo para que haga lo que corresponde. Por orto lado, con el feriado de EEUU va a haber poca liquidez y los activos se pueden exacerbar para arriba o para abajo. Habrá que ver qué sucede el martes. En segundo lugar, cuanto más pasa el tiempo, más se diluye. No creo que haya habido un impacto extremadamente profundo, porque los que lograron entrar estaban muy metidos en ese tipo de instrumento. Para acceder a $LIBRA hay que tener una cantidad de aplicaciones y entender el protocolo. Yo cuando lo abrí para ver como operaba, era muy complejo. De hecho, el minorista, el institucional, difícilmente lo haya logrado”, dijo Yanzón. “Fue un escándalo y un alerta importante para calibrar el grado de asesoramiento que tiene el Gobierno y pone en jaque a los que lo rodean. Tiene que ser un aprendizaje para moderar todas las ideas que se le presenten, porque el mandatario no está para prestarse a cualquier propuesta. Tiene que haber un mínimo decoro para empezar a transitar la institucionalidad”.

Más ruido que nueces

¿Qué puede suceder? “No avizoro un gran impacto. La noticia fue más ruido que nueces. En mi opinión -respondió Yanzón- el efecto va a ser neutro, porque ha habido otro tipo de escándalos peores. Pero tienen que cuidarse de aquí en más de lo que publican. Darse cuenta qué no están más en el xector privado, sino gobernando un país y no pueden cometer estos errores infantiles”.

El jefe de la mesa de ConoSur relató que en conversación con un par de colegas hubo y coincidencia en que el mercado mira lo que hace Caputo “y está haciendo las cosas bien con las reservas, con la política monetaria y cambiaria. Lo que varió de 2015 a hoy es que quedaron de lado los espejitos de colores y se empezó a ver que se están haciendo las cosas bien. A los inversores le interesa más lo que hace Caputo que lo que hace Milei. Si esto fuese importante, lo que pasó con la Marcha del Orgullo debería haber generado el mismo impacto y no pasó nada. Esto es más bulla de “X” que otra cosa”.

El presidente dio un muy mal paso, pero los daños serían contenidos

Otra visión importante fue la de Ornella Panizza, conocida en la red X como Lady Market, analista financiera especialista en criptomonedas, quien fue recibida tiempo atrás por el presidente Milei.

“Ayer había gente que me preguntaba qué significaba cuando dije que el 70% del supply (circulante) lo tenían los creadores. Imagínense que ustedes crean una moneda, se quedan con el 70%, compradas en 0. Luego la moneda sube un montón ¿Cuánto vale tu moneda de 0 a ahora? Una fortuna. En general, en los proyectos serios los creadores tienen el 10% del circulante. Por eso dije desde un primer momento que era un scam (fraude) y que iba a terminar en rug pull (inflar un activo artificialmente). Esto es más normal de lo que creen en el mundo cripto. Todos los días se listan miles de tokens”, dijo la especialista.

Claramente, prosiguió Panizza, “no con esta visibilidad. Por eso hay que estudiar y entender cualquier proyecto antes de involucrarse, más allá de si lo escribe Trump, Milei o Musk. Para ello, deben leer los whitepapers (documentos técnicos) y entender cuál es el fin del proyecto. Además, en general se hace un pre-launch (lanzamiento previo) y eso da seriedad. Por eso creo que se hizo todo absolutamente mal desde el minuto cero”.

Para el economista Fernando Marull, de la consultora FMyA “aunque es feriado en EEUU y habrá volumen acotado, debería tener impacto negativo, por el mayor riesgo político. Veo dólar arriba y activos abajo hasta que se calme todo”.

Para Andrés Reschini, de la consultora F2, “no es algo que haga un daño directo a la sociedad. A la gente de a pie esto no le influye en lo más mínimo. E mercado va a ver hasta dónde llegan las consecuencias en el plano judicial y cuánto logra capitalizar la oposición, porque van a intentar que cale hondo en la sociedad y aprovecharlo en las elecciones. El mercado quiere ver si esto le cuesta votos al oficialismo, por eso va a esperar a que se aclare”.

La apertura del martes dará un panorama más completo del efecto del traspié presidencial (EE.UU.). EFE/EPA/JUSTIN LANE

La conclusión de Reschini es que todos “van a estar más defensivos y va a haber presión vendedora sobre papeles locales y algo más de demanda de dólares que puede ejercer presión sobre la brecha que va a obligar a intervenir al Banco Central”.

Para el analista financiero Adrián Wibly “el posteo fue un error. De todas maneras, el que quiere invertir en la Argentina lo puede hacer desde hace mucho con acciones y bonos. El que apostó impulsivamente en esta criptomoneda esperaba grandes ganancias en poco tiempo, y eso tenía su riesgo, ya que no hay forma de valuarla y ponerle un precio objetivo”.

Para mañana (por hoy) hay mucha ansiedad por cómo puede reaccionar el marcado. “Hay consenso en que puede ser una rueda roja, pero la mayoría no espera caídas dramáticas y por el momento el dólar cripto está estable, con subas no significativas”, dijo Wibly.

Credibilidad

El trader Esteban Monte aseguró que el mayor daño fue a la credibilidad e imagen del Presidente, “pero no creo que haya un impacto fuerte el lunes por lo sucedido con $LIBRA ya que las acciones y los bonos se guían por los datos económicos y estos últimamente vienen muy bien. Además, el mercado americano estará cerrado, por lo que hay que esperar al martes para tener una eferencia más clara. Si hay impacto, creo que será leve y limitado”.

Hubo traders que pensaron de distinta manera, pero el estilo presidencial de salir al cruce a las opiniones adversas hizo que eligieran el off the record. Esas opiniones se pueden resumir en que se trata de un tema sensible con implicancias más fuertes en el mercado. “Creo que les va a costar mucho remontar esto. El equipo de Toto Caputo es lo mejor que tiene el Gobierno y es la única razón por la que llegamos adonde llegamos”, dijo uno de ellos.

Para otros, el costado positivo es que obligará al Gobierno a flexibilizar su estrategia para lograr alianzas necesarias para gobernar y para las próximas elecciones. En CABA, puede cambiar la historia porque es un territorio altamente sensible y en la provincia de Buenos Aires, va a necesitar de todas las fuerzas para lograr la mayor cantidad de legisladores posibles.

La pregunta es ¿cambiará el estilo emocional de MIlei? ¿Perderá influencia en silencio alguien de su entorno más íntimo? ¿Se ampliará ese entorno? ¿Habrá renuncias?

Si no las hay, la gente mirará en una sola dirección.