“Franco Colapinto será un embajador de Renault en América Latina”, afirmó un alto directivo de la automotriz francesa

Arnaud Belloni con la remera que reproduce la expresión del presidente de Renault Group, Luca de Meo, al dar la bienvenida a Franco Colapinto a Alpine

El pasado fin de semana, aprovechando que en las desiertas calles del microcentro de la ciudad de Buenos Aires se rodaron las imágenes del comercial con el que se lanzará el nuevo Renault Rafale en Europa este año, estuvo algunas horas por la Argentina el VP Global Marketing de Renault Group, Arnaud Belloni. Entre sus actividades, además de ir a ver a River al estadio Monumental, el sábado por la tarde recibió a Infobae en la sede central de Renault Argentina.

La llegada del piloto argentino Franco Colapinto al equipo Alpine de Fórmula 1 como piloto de reserva pero no titular aún, mantiene el interés del público argentino en cada noticia que surge desde Inglaterra, donde está la sede del equipo, o desde Francia, donde están los cuarteles centrales de Renault Group, ya que Alpine es la marca deportiva de Renault y con la que la casa francesa compite en todo el mundo.

Alpine tuvo una rica historia en Argentina con una versión especial del Renault 12 que se llamó Alpine. Fue un volumen bajo de autos pero muy exitosos. Después, la historia deportiva de la marca se construyó bajo el nombre de Renault Sport, que ya ha desaparecido desde que se decidió regresar al uso de la marca Alpine para los proyectos deportivos y los autos con ese perfil. Pero Alpine no estuvo nunca en Argentina.

Para Arnaud Belloni, Franco Colapinto será un gran impulso para la marca Renault y Alpine en LATAM

- ¿La llegada de Franco Colapinto al equipo de Fórmula 1 Alpine puede cambiar esa situación y generar que se vendan esos modelos en este mercado en el futuro próximo?

No soy Relaciones Públicas de Alpine para decirlo, pero es importante entender que Alpine se convertirá en una marca global, no sólo europea. Alpine irá a Japón, tal vez vaya a Estados Unidos, y a otros mercados. Alpine no es un auto solo. Está el conocido Alpine 110, yo tengo uno, pero también existe el Alpine A290, el A390, y habrá más modelos que completen todos los segmentos. Podemos esperar y decir que Alpine estará en todas partes en el futuro. No sé si en seis meses, un año, dos años o cuando. Esa es pregunta para Pablo Sibilla.

Pero más allá de eso, Colapinto será un embajador de Renault. Nosotros en nuestra línea, tenemos la etiqueta Espirit Alpine, y Colapinto será el embajador en Latinoamérica de Espirit Alpine, porque estamos lanzando estas versiones en todos los mercados en LATAM. Así que la trascendencia, la ola que ha generado, y el carisma que tiene Colapinto resonará en todos lados. Él ayudará mucho a Alpine y ayudará mucho a Renault. Será un impulso para las marcas.

- No es su trabajo, pero necesitamos que Colapinto corra en el auto de Fórmula 1...

- No. Mi nombre es Arnaud Belloni, pero el hombre para las carreras es Flavio Briatore. Él es italiano, yo soy italiano, pero él tiene más poder que yo en Fórmula 1. Y lo quiero mucho.

Sin mayor margen para repreguntar respecto a Colapinto, la entrevista cambió de rumbo para analizar el proceso de conversión de Renault a la electrificación.

El Alpine A110 R Ultime es el modelo más performante de la marca deportiva francesa. Franco Colapinto será embajador de Renault y Espirit Alpine en Latinoamérica. REUTERS/Benoit Tessier

- Han sido el fabricante generalista europeo que mayor impulso le ha dado a la tecnología híbrida y eléctrica. ¿De eso se trata la Renaulution?

- Renaulution es una revolución que representa la decisión de Renault de cambiar volumen por valor. Esto significa inversión en desarrollo de tecnología de unidades de potencia, en conectividad, en asistencias a la conducción, y moviendo desde los segmentos A y B, en los cuales permanecemos, a los segmentos C, D y E. Y en una revolución en motorizaciones, desde los motores de combustión interna convencionales y diésel, a la tecnología E-Tech, que es una marca para Renault, y que tiene dos líneas claras, una 100% híbrida y otra 100% eléctrica.

- Sin embargo, el Dacia Sandero, un auto con motor convencional de 13.000 euros, fue el auto más vendido de Europa en 2024

En Europa hay una enorme transición que está ocurriendo en este momento. Que viene de los autos de combustión interna hacia los eléctricos. Pero por primera vez, el año pasado los autos full híbridos tuvieron más ventas que los autos convencionales en general, con algunas particularidades en algunos mercados, claro. Entonces, lo que pasó no tiene que ser lo que suceda en el próximo año o el siguiente. En este momento, los autos 100% eléctricos están estabilizados entre el 10 y 15% del mercado. Pero con el lanzamiento del Renault 5 en este momento en Europa, Renault está avanzando muy rápidamente en electrificación, y eso va a cambiar muchas cosas.

- Pero no está cambiando del mismo modo en todo el mundo

No, pero por muchas razones. Una es la infraestructura. Si no hay infraestructura de carga en las ciudades o en las autopistas, la gente no comprará autos eléctricos porque la autonomía es 400 km. Así que la revolución está en marcha, pero no es sólo de los fabricantes, sino también es cosa de los gobiernos.

Para Arnaud Belloni, el rol de los gobiernos es construir infraestructura de carga para los autos eléctricos, y el de los fabricantes hacer autos más accesibles

- Justamente, los gobiernos de Europa están retirando las ayudas a la compra de autos eléctricos.

- Es una gran observación, pero es un tema político. No soy experto en política, pero tengo una visión. Si los gobiernos ponen el dinero en construir una sólida infraestructura de cargadores, eso es más importante que si ponen el dinero para comprar autos eléctricos. Porque los fabricantes nos movemos muy rápido. Hace sólo 4 años atrás lanzamos Mégane E-Tech y después vino Scenic. Esos autos están entre 35.000 y 40.000 euros. Pero ahora tenemos Renault 5 a 25.000 euros y lanzaremos Twingo aún más barato. Y en el medio tenemos el Renault 4. Como ves, la democratización de la electrificación está en marcha. Pero ese es nuestro trabajo, no de los gobiernos. Los gobiernos tienen que invertir en infraestructura.

- Pero el otro lado del problema es la industria automotriz china. Bajos costos, bajos precios…

- La competencia no es un problema. Pero si esa competencia no respeta las reglas, ahí tenemos un problema. Para pelear con las marcas chinas, el mejor camino es ofrecer lo mejor de nuestras marcas. Nosotros estamos preparados. Hicimos esta revolución en cuatro años. Eso es muy rápido y ya estamos desarrollando cada vez más rápidos nuestros nuevos autos. Twingo estará en dos años. Hay que ser livianos, estar en forma, ir rápido. No hay misterios en la tecnología y poner todo el glamour en el diseño de los autos.

- Las marcas chinas no tienen historia, ¿eso es una ventaja?

- Absolutamente. En cualquier parte del mundo, las personas están desestabilizadas por la velocidad del cambio. Cada vez que la gente está temerosa de ese modo, regresan a lo conocido. En este caso, regresan a las marcas que quieren. Por eso lanzamos nuevamente el Renault 5, el Renault 4 y el Twingo. Los clásicos. Es más difícil en mercados donde no tenemos historia, como México, por ejemplo. Pero en Argentina hay una larga historia con los 70 años de Santa Isabel, autos emblemáticos. Somos parte de los argentinos. Y por eso nuestro juego es más simple, y vamos a lanzar la nueva generación de pick-up, de SUV y de autos compactos. Y construimos esa relación con glamour, y también con Franco Colapinto y con Gaby Sabatini.

Durante 20 años, en el mercado argentino se comercializaron autos nacionales fabricados por Renault sobre las plataformas de Dacia. Ese ciclo terminó, pero fue fundamental para que la marca permaneciera en la región

- ¿Cuánto tiene que agradecer Renault los servicios prestados por Dacia en los últimos 20 años en la Argentina?

- Dacia no está aquí, es la plataforma en todo caso. Pero de hecho, la estrategia fue correcta, porque 20 años atrás, si sólo vendíamos autos europeos en la Argentina, Brasil, Colombia, la gente no hubiera podido comprarlos, probablemente hubiéramos desaparecido del mercado. Así que fuimos inteligentes en ofrecer a la genta de LATAM autos que fabricábamos aquí y que eran accesibles para ellos. Ahora nos estamos moviendo diferente. El margen entre modelos se ha reducido. Todavía necesitamos autos accesibles pero confortables, modernos, seguros y tecnológicos como Kardian, pero también necesitamos vender autos como Arkana, Koleos o Mégane. Es una combinación de ambos.

- ¿Cómo se comprarán los autos en el futuro? ¿Las personas seguirán yendo a los concesionarios o los comprarán en su teléfono?

- Todos tenemos un teléfono y todo comienza en el teléfono. Te despiertas en la mañana y miras tus redes sociales, chequeas los mails, lees las noticias, Figaró para mí, Infobae para vos. Así que todo empieza ahí. Con los autos, se pueden leer notas o ver publicidades, pero después tenés que ir a un concesionario. Hay que combinar ambos. La clave es que la experiencia en el concesionario sea mejor que la experiencia en la web. Las websites son fantásticas, más ahora con la IA. Entonces, los vendedores tienen que entender eso y tienen que invertir en la calidad de la experiencia presencial. Si no lo hacen estarán en peligro. Renault ha elegido estar del lado de los vendedores. Estamos en ambos, web, redes sociales y concesionarios. Hemos creado RNLT, que es un concepto basado en la experiencia. No son necesarios grandes concesionarios sino pequeños, pero hermosos como un salón del automóvil. Esa es la cuestión.