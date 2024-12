Efecto Brasil: cuáles son los 10 autos más baratos del mercado después de las bajas de precios de diciembre

Por distintas razones, los precios de los autos más accesibles del mercado bajaron en diciembre y se reordenaron en el ranking de los diez más baratos (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre la baja de precios de algunas marcas adelantándose a la eliminación del impuestos PAIS de enero, la decisión de otras de no aumentar sus listas de diciembre para acompañar la medida del gobierno, y la introducción dos nuevos modelos, uno de los cuales se lanzó con un precio por debajo de todos sus competidores del mercado automotor argentino, el ranking de los diez autos más baratos de Argentina tuvo varios cambios de cara al último mes de 2024.

Entre las novedades están el regreso del Renault Kwid y la llegada del popular Hyundai HB20, ambos productos fabricados en Brasil, y que entran en el Top 5 de los autos más económicos. Contra esos modelos deben luchar los que ya estaban en el mercado, algunos de los cuales recibieron una baja de precio para diciembre, lo que augura una mayor competitividad frente a dos nuevos rivales.

Las bajas de precio en los modelos más accesibles se dieron en Toyota, Fiat, Peugeot y Citroën, mientras que Volkswagen, Renault y Chevrolet decidieron no aplicar aumentos en relación con los precios de noviembre. En el caso de quienes eligieron bajar el precio, al porcentaje anunciado para cada modelo, se debe sumar la microdevaluación oficial del peso del 2%, de modo tal que aún quienes no bajaron, pero tampoco actualizaron sus listas para arriba, están absorbiendo un costo que no trasladan a precios en los concesionarios.

Renault Kwid, reciente llegada al mercado con el precio más bajo

1 - Renault Kwid: $17.900.000

Después de un par de años en los que se había pausado su comercialización por las dificultades que enfrentaban las terminales automotrices para importar libremente, Renault Argentina decidió volver a importar este citycar, un hatchback del segmento A, que proviene de Brasil. Tiene un motor aspirado de 3 cilindros y 1.000 cm3, que entrega una potencia de 66 CV con caja manual de cinco velocidades.

Fiat Mobi, durante los últimos tres meses había sido el más accesible. Bajó un 4%

2 - Fiat Mobi Trekking: $18.768.000

Hasta noviembre, este modelo brasileño de Fiat era el auto más accesible del mercado. También regresó a Argentina este año por la apertura sin límites de importaciones y sobre su precio del mes anterior se aplicó una baja del 4% para el mes de diciembre.

El Mobi también es un A-Hatch con motor 1.0 litros sin turbo de 4 cilindros y 8 válvulas, que entrega una potencia de 87 CV y caja manual de 5 marchas.

Fiat Fiorino, el vehículo utilitario más accesible del mercado

3 - Fiat Fiorino: $20.571.000

Entre los autos de segmento A y los del B, curiosamente aparece un utilitario chico que crece mes a mes en ventas por su propuesta de versatilidad y precio. El Fiorino regresó este año a Argentina con su capacidad de carga de 650 Kg o 3.1 mt3, su motor 1.4 litros 8 válvulas, tracción delantera y caja de cambios manual de 5 velocidades.

Llega desde Brasil y fue otro de los modelos que tuvo una baja de precio en diciembre, que alcanzó un 2% en relación a noviembre.

Una de las dos novedades del mercado es el Hyundai HB20. Se fabrica en Brasil y se convirtió en el auto más barato del segmento B

4 - Hyundai HB20: $21.450.000

La novedad que trae Hyundai Argentina desde Brasil entra al mercado como el auto de segmento B más accesible, por debajo de los tradicionales ocupantes nacionales e importados de esta franja de menor precio.

Este B-Hatch tiene motor 1.6 en arquitectura de 4 cilindros de 16 válvulas CVVT, cadenero, capaz de alcanzar 123 CV con una transmisión manual de 6 velocidades. Este mes mantuvieron el precio de lanzamiento de noviembre para las tres versiones que llegan a Argentina.

El Fiat Cronos bajó un 2% su precio para ser el sedán más accesible del mercado

5 - Fiat Cronos Like 1.3 GSE: $21.823.000

El auto que dominó el mercado argentino entre 2020 y 2023 también bajó de precio un 2% para el mes de diciembre, permitiéndole convertirse en el mejor representante nacional del segmento B y a la vez el sedán más accesible en un mercado que sufrió una baja de consideración este mes al desaparecer el Toyota Yaris de cuatro puertas.

El Cronos tiene cinco versiones, pero la de entrada a gama está propulsada por el motor atmosférico de 1.3 litros en arquitectura de 4 cilindros, con una potencia de 99 CV y caja manual de 5 velocidades.

Toyota dejó de comercializar la versión sedán del Yaris en Argentina. El hatchback es el modelo más barato que se ofrece con caja CVT

6 - Toyota Yaris XS 1.5 CVT: $22.864.000

Aunque se quedó con tres versiones y todas de dos volúmenes, el Toyota Yaris mantiene un buen lugar en el ranking de precios con la versión de acceso, que se apoya en una cualidad distintiva de los tres modelos que le preceden en la lista, la de tener caja automática CVT.

El precio de este modelo para el mes de diciembre tuvo una baja del 3%, y pasó a ser al mismo tiempo el modelo más barato de la marca por primera vez, ya que hasta noviembre se comercializaba el XS con caja manual que tenía un precio de 21,7 millones de pesos. El Yaris XS tiene motor de cuatro cilindros y 1.5 litros aspirado que entrega una potencia de 107 CV.

El Citroën C3 va por su segundo año en el mercado con una propuesta accesible para su potencia y espacio interior. No bajó el precio en diciembre

7 - Citroën C3 VTi Feel: $22.290.000

Si bien el volumen de unidades no es el de sus competidores, la presencia del Citroën C3 en su versión B-Hatch ha empezado a recuperar fuerza después de un primer año muy complejo por la limitación de las importaciones.

Este modelo, fabricado en Brasil, no tuvo baja en su precio, que mantiene el mismo valor de noviembre. Está propulsado por el motor 1.6 litros de 115 CV de potencia con una transmisión manual de 5 velocidades.

El Peugeot 208 tuvo una renovación estética en la gama de acceso este año. Termina 2024 peleando por el primer puesto en ventas. En diciembre bajó un 2%

8 - Peugeot 208 Active: $22.620.000

Es el representante más accesible del auto que lidera las ventas en el mercado argentino en 2024, y que a un mes de terminar el año tiene un 7,7% del mercado y aventaja a la pick-up Toyota Hilux por poco más de 1.000 unidades en 11 meses, lo que no le asegura quedar al tope de ventas si no hace una buena performance en diciembre.

Este mes, Peugeot decidió aplicar una baja del precio de esta versión del 208 que alcanzó un 2%. La versión Active tiene el mismo motor 1.6 litros aspirado de 115 CV del Citroën C3 VTi Feel con caja de cambios manual de 5 marchas.

Renault Logan, competidor directo del Fiat Cronos. Ambos sedanes se fabrican en Argentina

9 - Renault Logan 1.6 Life: $23.730.000

El sedán que todavía le ofrece resistencia al Fiat Cronos dentro del segmento B con cualidades distintivas como una muy similar capacidad de baúl superior a los 500 litros, tiene una versión de acceso que no sufrió modificaciones de precio para diciembre.

El Logan 1.6 Life tiene un motor de 1.600 cm3 de cuatro válvulas por cilindro, capaz de entregar 115 CV de potencia a través de una caja de cambios manual de 5 velocidades.

El Renault Sandero se mantiene entre los diez más accesibles del mercado argentino

10 - Renault Sandero 1.6 Life: $24.050.000

El B-Hatch nacional de Renault se mantiene entre los 10 modelos más accesibles del mercado con una propuesta estética y funcional que lo distingue del sedán Logan, pero con las mismas cualidades mecánicas generales, compartiendo el motor 1.6 de 115 CV y caja de cinco marchas.

El precio no se modificó porque la política de Renault fue no bajar pero no aumentar para el mes de diciembre.