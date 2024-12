¿Se cuentan las horas extras para calcular el aguinaldo?

El aguinaldo es un salario adicional esperado por los trabajadores en Argentina (Télam)

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores en Argentina. Se trata de un salario adicional que, en general, se abona en dos cuotas durante el año: una en junio y otra en diciembre. Aunque es un derecho laboral establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, existen numerosas preguntas sobre cómo se calcula, cuándo se paga y qué factores influyen en el monto.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2024

El aguinaldo correspondiente a diciembre de 2024 deberá ser abonado a más tardar el 18 de diciembre de 2024, de acuerdo con lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo. Esta fecha es aplicable a la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia, salvo aquellos casos que puedan tener acuerdos específicos según su convenio colectivo o el tipo de empresa para la que trabajan.

¿Se cuentan las horas extras, comisiones y remuneraciones variables para calcular el aguinaldo?

Sí, las horas extras, las comisiones y todas las remuneraciones variables deben ser consideradas a la hora de calcular el aguinaldo. Esto se debe a que el aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en cada semestre. Por ejemplo, si un trabajador realiza horas extras en el mes de junio, el monto correspondiente a estas horas será incluido en el cálculo del aguinaldo. Lo importante aquí es que no se promedian las remuneraciones variables: por lo tanto, el monto de las horas extras del mes de junio, por ejemplo, debe considerarse en su totalidad, haciendo de ese mes el de la mayor remuneración y base para calcular el aguinaldo.

El aguinaldo se divide en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre (Reuters)

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del aguinaldo es relativamente sencillo, pero depende de una serie de factores clave. El sueldo anual complementario (SAC) se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en cada semestre. Este cálculo se realiza sobre las remuneraciones ordinarias que el trabajador haya recibido por su trabajo, excluyendo conceptos no remunerativos, como ciertos beneficios sociales (por ejemplo, el servicio de comedor o la provisión de ropa de trabajo). Además, los pagos por gratificaciones excepcionales o indemnizaciones tampoco se consideran. Para ilustrar: si un trabajador tiene un salario fijo de 50.000 pesos y, en el mes de junio, trabaja 30 horas extras que le representan 10.000 pesos, el monto total de 60.000 pesos será la base para el cálculo del aguinaldo.

¿Qué se tiene en cuenta para calcular el aguinaldo: el salario neto o bruto?

Para calcular el aguinaldo, se tiene en cuenta el salario bruto, no el neto. El salario bruto incluye todas las remuneraciones que el trabajador recibe antes de cualquier deducción de impuestos o aportes previsionales. Esto quiere decir que se considera el total de los salarios, horas extras, comisiones y otros pagos recibidos durante el semestre, sin aplicar las deducciones del seguro social o impuestos. Esto es importante, ya que el salario neto, que es lo que el trabajador recibe en su cuenta bancaria, no incluye todos los conceptos que forman parte del cálculo del aguinaldo.

El aguinaldo es un derecho para todos los trabajadores en relación de dependencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes pueden cobrar el aguinaldo

El aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores en relación de dependencia, independientemente del tipo de contrato que tengan (indefinido, temporal, eventual, etc.). Además, los jubilados y pensionados también tienen derecho a cobrar el aguinaldo si perciben ingresos de una empresa. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Los trabajadores informales (aquellos sin un trabajo registrado) y los monotributistas (que no tienen relación de dependencia y no están sujetos a las leyes laborales que regulan el aguinaldo) no tienen derecho a recibirlo. Asimismo, los dueños de negocios y los profesionales independientes que perciben honorarios por servicios puntuales tampoco tienen derecho a este beneficio.

Cuántos meses de trabajo necesito para cobrar el aguinaldo

Para cobrar el aguinaldo completo, el trabajador debe haber trabajado al menos seis meses durante el año calendario. Si un trabajador no completa el semestre completo, el aguinaldo se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado. Por ejemplo, si un trabajador renuncia en el mes de mayo, tendrá derecho a cobrar el aguinaldo proporcional correspondiente al primer semestre del año, es decir, a los seis primeros meses de trabajo. En caso de que la relación laboral se extinga durante el segundo semestre, el trabajador también recibirá el aguinaldo proporcional a los meses trabajados en ese período.

Es una compensación importante para los trabajadores, que deben estar bien informados sobre sus derechos y cómo se calcula. Este salario adicional, en particular el aguinaldo de diciembre, puede suponer un alivio económico al final del año, por lo que entender las particularidades de su cálculo y pago resulta esencial.