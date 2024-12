Emprendedores planean aumentar sus inversiones en 2025 pero piden mejorar el acceso a financiamiento

Argentina es uno de los cinco países líderes con condiciones para el emprendimiento dinámico en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de un 2024 difícil por la caída de la actividad económica, los emprendedores se muestran optimistas respecto a las ventas de cara al 2025 y más del 50% tiene planes de aumentar sus inversiones el próximo año. Incluso, gran parte de ellos tienen intenciones de contratar más empleados.

El dato surge de la primera Encuesta Nacional a Emprendedores de Argentina realizada por la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), en colaboración con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento (SePyME).

Argentina es uno de los cinco países líderes con condiciones para el emprendimiento dinámico en la región y alberga 239.000 emprendimientos registrados, encabezados por argentinos de entre 26 y 55 años principalmente. La mayoría se concentra en Buenos Aires (30,5%), CABA (17,1%), Córdoba (11,4%) y Santa Fe (08,6%). Predominan el sector servicios (39,6%) y el comercio (36,3%). El resto se divide entre industria, agro y la construcción.

ASEA encuestó a más de 3.000 emprendedores e indagó en 5 áreas clave: inversiones, empleo, ventas, burocracia y ecosistema empredededor.

En primer lugar, el 50,6% de los encuestados dijo tener planes de aumentar sus inversiones con respecto a las del año pasado. Según ASEA, las principales fuentes de financiamiento para los emprendedores son los ahorros personales (78,3%), seguido por reinversión de ganancias (22,3%) e inversiones de familia y amigos (22,1%).

Fuentes de financiamiento de las inversiones realizadas por los emprendedores (ASEA)

Sin embargo, el acceso a la financiación es una de las principales cuestiones que los emprendedores calificaron como difícil o muy difícil para llevar adelante su emprendimiento (77,74%). En este sentido, las principales dificultades identificadas fueron las altas tasas de interés y la falta de líneas de financiamiento para su actividad o sector.

En cuanto al empleo, el 50,28% de los encuestados dijo que va a mantener su planta de empleados y el 39,39% la aumentará. No obstante, el 61,7% de los encuestados consideró difícil contratar, gestionar o retener empleados por temas como cargas laborales, la competencia por los salarios y la escasez de talento.

Por otra parte, para 2025 los emprendedores son optimistas: el 56,36% de los encuestados dijo que sus ventas aumentarán, mientras que el 19,49% considera que se mantendrán sin cambios.

Pero exportar continúa siendo un desafío. Sucede que el 73,31% lo considera difícil o muy difícil. De aquellos encuestados que dijeron ya haber realizado su primera venta, sólo el 9,8% declaró realizar ventas al exterior. El 31,85% dijo que actualmente no exporta pero planea hacerlo, mientras que el restante 58,35% informó que no realiza ni lo planea.

El 59,34% de los emprendedores consideró difícil o realizar trámites con el Estado (Imagen ilustrativa Infobae)

La burocracia es otro factor que incide en el día a día: el 59,34% de los encuestados consideró difícil o realizar trámites con el Estado, aunque luego de la implementación de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), hoy solo el 10,9% mencionó que es una dificultad registrar la empresa.

A la hora de vincularse con potenciales socios, inversores o clientes, los emprendedores destacaron que la principal dificultad que enfrentan es no tener un mentor que le abriera contactos y vínculos (18,72%), seguida por no encontrar instituciones de apoyo emprendedor en su zona (18,10%), no poder identificar potenciales proveedores, consumidores o inversores (13,7%), y pocos eventos de emprendedores en mi zona/región (13,2%).

Las demandas de los emprendedores

La encuesta también consultó a los emprendedores sobre qué políticas consideran deben ser prioritarias para los diferentes gobiernos. A nivel nacional, las tres principales demandas son:

Implementar una política impositiva para emprendedores, con menor presión en los primeros años de vida de una empresa Bajar costos y cargas sociales y resolver la problemática de los despidos y la industria del juicio Promover el acceso al financiamiento en todos los estadíos del ciclo vital de una empresa y tipos de empresa

Los emprendedores también mencionaron otras inquietudes como simplificar trámites y desburocratizar la administración pública o promover una educación con foco en el entrenamiento de competencias digitales y emprendedoras.

“Los resultados de esta encuesta no solo muestran los desafíos que enfrentan los emprendedores, sino también su determinación para seguir creciendo e impulsando el desarrollo del país. Desde ASEA, queremos que esta información sea el punto de partida para generar más acciones concretas que fortalezcan al ecosistema emprendedor y potencien su impacto en la economía. Argentina sale adelante con más empresas y con más emprendedores”, finalizó Ezequiel Calcarami, emprendedor y CEO de Grupo Simpli & Co-fundador de ASEA .