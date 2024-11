El Banco Central no intervino en un mercado de cambios limitado por el feriado en EEUU

El BCRA conserva un amplio saldo comprador por su intervención cambiaria de noviembre.

El monto operado en el segmento de contado fue este lunes de solo USD 174 millones, prácticamente la mitad del volumen del viernes, lo que dejó sin margen de compras al Banco Central, que finalizó su intervención mayorista con saldo neutro. De esta forma, la entidad interrumpió una serie de 18 jornadas seguidas con saldo comprador.

“El feriado de hoy en los EEUU impactó en el volumen negociado en el mercado local”, explicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. La conmemoración del Día de los Veteranos en el país norteamericano recortó los negocios para operaciones de comercio exterior y también para aquellas que involucran activos bursátiles.

En noviembre el saldo a favor por la intervención cambiaria oficial se mantiene en 476 millones de dólares. Por otra parte, las reservas internacionales brutas subieron en USD 20 millones, a 29.859 millones de dólares.

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 19.777 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcan un ascenso de USD 8.651 millones o un 40,8%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.

“Con compras del BCRA que se siguen acumulando, y señales sobre el proceso de desinflación que resultan amigables, es que los dólares financieros vienen reanudando el gradual descenso camino a una unificación cambiara, toda vez que la ‘brecha’ se viene evaporando”, recordó el economista Gustavo Ber.

“En Argentina, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de octubre mostró un ajuste a la baja sobre las proyecciones de inflación y del tipo de cambio. Además, algunos indicadores anticipados de actividad mostraron una expansión mensual en septiembre. En la semana, se conocerá el dato de inflación de octubre, el cual se espera en torno al +3% mensual. A su vez, se informará sobre la utilización de la capacidad instalada en la industria en septiembre”, comentaron los expertos de Puente.

“El mercado local parece haber ponderado de forma significativa el alineamiento político entre Milei y Trump. Principalmente teniendo en cuenta que Argentina se encuentra en un programa con el FMI y que posiblemente busque un nuevo acuerdo, tanto para diferir los compromisos como para obtener fondos frescos. Por lo pronto, Argentina todavía no necesitó renegociar con el FMI. ¿Las razones? El éxito inicial del programa económico permitió hacer frente a las obligaciones en dólares de corto plazo y los controles cambiarios se mantuvieron más tiempo de lo que se creía inicialmente”, explicó un informe de GMA Capital.

“Pero lo cierto es que el modelo actual encontraría un alivio ante un ingreso significativo de divisas. El eslabón más débil de la cadena es el externo: el déficit de cuenta corriente cambiaria ascendió a USD 3.860 millones en los últimos cuatro meses, los vencimientos del Tesoro en moneda extranjera suman USD 11.700 millones en 2025 entre títulos públicos y FMI, y las reservas netas son negativas por USD 5.581 millones (metodología FMI). Para colmo, aunque el levantamiento de controles estaría en el horizonte, no hay una fecha cierta. Con todo, la posibilidad de un nuevo acuerdo es bienvenida. No obstante, la victoria de Trump no significa solamente un aliado poderoso del presidente argentino”, subrayó GMA Capital.

Tras alcanzar un nuevo máximo desde la salida de la Convertibilidad (USD 34.578 millones el 31 de octubre), los depósitos en dólares de sector privado en efectivo ceden unos USD 560 millones en el inicio del mes, a USD 34.018 millones el martes 5 de noviembre, último dato provisto por el Banco Central. Con el impulso del blanqueo de capitales -cuya primera etapa correspondiente a dinero en efectivo cerró este viernes 8- estas colocaciones aumentaron a lo largo de octubre en USD 3.185 millones (+10,1%), mientras que el aumento en el bimestre septiembre-octubre fue de USD 15.238 millones o 78,8 por ciento.

Desde que Javier Milei asumió el Gobierno, los depósitos en dólares anotan un crecimiento de USD 19.892 millones o un 140,8% desde los USD 14.126 millones del jueves 7 de diciembre de 2023.