Tregua por los pagos QR: Mercado Pago levantó el bloqueo a Modo, la billetera de los bancos

Los usuarios de Modo y algunos bancos que la integran (en la imagen, Santander, BBVA y Galicia) habían recibido un mensaje para explicar por qué no pueden pagar con Visa

Tras acusaciones cruzadas, un bloqueo para los pagos y duros mensajes enviados a los usuarios, Mercado Pago y los bancos nucleados en la billetera Modo sellaron una tregua, lo que no implica que el conflicto esté solucionado. Según pudo saber Infobae, se acordó seguir negociando sobre las medidas de seguridad necesarias para reducir la cantidad de contracargos por fraudes y desconocimiento de operaciones, pero con el sistema en funcionamiento.

Por ese motivo, luego de una jornada con duras negociaciones, a última hora de ayer Mercado Pago levantó el bloqueo para que los usuarios de Modo puedan hacer pagos QR con tarjeta Visa en los comercios que cobran con el lector de QR de la empresa de Marcos Galperín.

El nudo del problema reside en que según Mercado Pago la app bancaria no cumple con el requisito de encriptación de credenciales o tokenización exigido por Visa. Desde la vereda de enfrente, los bancos replican que esas son excusas de Mercado Pago para abusar de las ventajas que le da su doble rol, de ser dueño de la red de adquirencia y de la billetera al mismo tiempo.

Para poner una tregua en la enésima pelea entre los dos sectores, hubo dos mediaciones clave: por un lado, el BCRA, obligado a hacer cumplir su normativa de interoperabilidad, es decir, que todos los lectores QR acepten pagos con tarjeta sin importar en qué billetera está cargada. Antes de esa norma, los lectores de Mercado Pago solo lo hacían con su propia billetera.

El otro actor influyente fue Visa, que quería una solución para que sus usuarios no tengan inconvenientes a la hora de elegir cómo pagar. Si bien el conflicto no lo tenía como parte directamente involucrada, sus clientes no podían usar la tarjeta cargada en Modo si el comercio tenía un QR de Mercado Pago. Cabe recordar que las tarjetas Mastercard cargadas en Modo funcionaban con normalidad.

El viernes 1° comenzó el bloqueo y la respuesta de los bancos fue alertar a los usuarios. “Por decisión unilateral de Mercado Pago, los pagos con tarjeta de crédito Visa están deshabilitados en QRs de Mercado Pago. Informaremos las novedades”. Una pantalla con ese mensaje fue lo primero que vieron los usuarios de Modo durante el fin de semana. Con alguna diferencia mínima en las palabras elegidas, la mayoría de los bancos privados colocó una leyenda similar en sus apps.

Esa fue la reacción de las entidades que integran Modo (todos los grandes bancos del sistema, a excepción del Provincia) para subir el tono de la pelea con Mercado Pago ante el bloqueo. De esa forma, los bancos responsabilizaron a la empresa de Marcos Galperín por el conflicto que derivó en que no se pueda cumplir a pleno la interoperabilidad dispuesta por las normas del BCRA.

En Modo explicaban además que sus usuarios podían pagar con Visa en los comercios que tenían otros adquirentes, como Payway o Fiserv. El único problema lo encontraban si el comercio cobraba con el QR de Mercado Pago.

El argumento de Mercado Pago es que hay riesgos en el sistema y que no son su responsabilidad: “Los pagos con tarjetas realizados en QR de Mercado Pago desde las apps de diferentes bancos presentan un nivel muy alto de desconocimientos o fraudes, por encima del límite fijado en el acuerdo”.

Con respecto al alto nivel de “desconocimientos de cargos”, en Modo señalan que tiene su origen en “una manera confusa y poco transparente” de informar los gastos con tarjeta, “lo cual motiva los desconocimientos de transacciones por parte de los usuarios al revisar el resumen de sus consumos”. Al no poder identificar el gasto realizado, el usuario tiende a desconocer ese gasto.

En un banco explican que es frecuente que “una persona que compró con Modo (u otra billetera) y pagó con la tarjeta VISA emitida por un banco, vea en el resumen *MercadoPagoCarniceria, y piensa genuinamente que no compró con Mercado Pago en esa fecha y desconoce el cargo. ¿Quién se hace cargo de esa compra desconocida? Modo, o la billetera que se haya usado, y no Mercado Pago o el proveedor del QR”.

Además de la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta, puesta en marcha con dificultades este año tras una larga negociación, Mercado Pago y los bancos tienen otras cuestiones sin resolver. Una de ellas reside en la apertura del sistema SUBE en los subtes porteños, que se prevé en funcionamiento para el 1° de diciembre. Para esa fecha, habrá 600 máquinas validadoras instaladas para recibir pagos con tarjeta de crédito, de débito, celulares con NFC y QR interoperable. En este último punto está la controversia ya que Emova, la concesionaria del subte, otorgó la concesión de la adquirencia a Mercado Pago que por supuesto, es dueña de la billetera virtual líder. Otra vez, el doble rol despertó quejas y suspicacias: el Mercado Pago adquirente debe “abrir” su sistema para los competidores de Mercado Pago billetera. Y eso hasta ahora está lejos de ocurrir.

Fuentes oficiales señalaron que avanza una mesa de trabajo guiada por el Gobierno, con la participación de la Secretaría de Transporte de la Nación, el Banco Central y todos los representantes del sector privado. Allí se desarrollará un estándar tecnológico que, se espera, deje conformes a todas las partes y evapore las sospechas de que la posición de Mercado Pago le dará ventajas sobre sus competidores.