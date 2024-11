El avance de la tecnología y flexibilidad ante los cambios: un debate entre CEOs sobre cómo seducir hoy al consumidor

Pablo Di Si, Presidente & CEO Volkswagen Group of America, Claudia Boeri, Presidente SAP Latín América South y Horacio Barbeito, Presidente & CEO de Old Navy

El impacto de la tecnología en la adaptación y flexibilidad de las compañías fue el tema principal de debate entre tres CEOs de importantes empresas que participaron esta mañana del 14° Foro de la consultora Abeceb, que se está desarrollando en el hotel Faena. Uno de los puntos críticos señalados fue la necesaria capacidad de las empresas para adaptar su producción a las nuevas preferencias de los consumidores.

Pablo Di Si, presidente y CEO de Volkswagen Group of America, resaltó que la industria está atravesando “por una fuerte transformación, tal vez la más violenta” y que se “vienen 5 o 10 años difíciles”. “El cambio hacia el vehículo eléctrico, que posee entre 40 y 50% menos piezas que uno de combustión interna, fue identificado como un shock al sistema, reflejando la magnitud de los cambios a enfrentar. Pero la tecnología trabaja en favor del consumidor”, sostuvo el directivo.

Por su parte, Horacio Barbeito, presidente y CEO de la firma de indumentaria norteamericana Old Navy, enfatizó la importancia de tener estrategias organizacionales flexibles para enfrentar cambios que considera más significativos que los del pasado. “Creo en las estrategias flexibles”, afirmó. Además, destacó la transición en las tendencias de mercado hacia ciclos más cortos y personalizados, impulsados por la inteligencia artificial. El ejecutivo explicó: “De los programas de fidelización se pasó a programas de personalización”, un cambio que evidencia la rápida evolución en las expectativas del consumidor contemporáneo.

También participó del panel Claudia Boeri, presidenta de SAP Latinoamérica Sur, quien señaló la crucial necesidad de transformaciones tecnológicas en las empresas para mantenerse competitivas. Resaltó que “los cambios tecnológicos obligan a las firmas a hacer transformaciones” y subrayó que las prioridades actuales de los clientes giran en torno a la agilidad empresarial y la sostenibilidad. Boeri añadió que la correcta articulación entre visión y misión es esencial para la supervivencia empresarial en este entorno dinámico.

Claudia Boeri, Presidente SAP Latín América South

Asimismo, los ejecutivos discutieron el rol de la geopolítica en los negocios actuales. Di Si mencionó que, a diferencia de hace veinte años, la industria debe ser ahora rápida y flexible. “Hace 20 años éramos una industria pesada de escala y hoy tenés que tener flexibilidad y rapidez”, subrayó Di Si, evidenciando cómo los factores externos afectan cada vez más decisiones corporativas estratégicas.

Cómo captar talentos

Un aspecto destacado por Boeri fue el componente humano en esta era tecnológica. “El talento sigue siendo relevante y crucial”, dijo, al enfatizar la necesidad de una fuerza laboral autosuficiente, que se capacite de manera continua tanto en nuevas tecnologías como en habilidades blandas.

Barbeito, por su parte, reflexionó sobre la presencialidad en el entorno laboral: “Todavía no está del todo resuelto el tema presencialidad”, y reconoció el valor de poder acceder a talento global, lo que ofrece nuevas oportunidades para las empresas que buscan robustecer su cultura organizacional. El CEO de Old Navy puso el reciente ejemplo de Amazon, que obligó a todos sus trabajadores a volver a las oficinas los cinco días de la semana, pero consideró que las empresas, a su juicio, no deben ser tan rígidas porque se pueden perder la posibilidad de tener al mejor talento, que puede trabajar de manera remota. “El debate está en cómo hacemos para no perder el contacto social, pero sin desperdiciar lo otro. Y armar una cultura organizacional de la mejor manera que se pueda”, señaló el empresario.

Pablo Di Si, Presidente & CEO Volkswagen Group of America

La coincidencia entre los líderes empresariales fue clara: la transformación tecnológica es inevitable y requerirá de estrategias innovadoras para no solo sobrevivir, sino prosperar. Este contexto impone desafíos significativos, no solo tecnológicos sino también culturales, pues “el ritmo de los cambios lo setean los consumidores”, remarcó Barbeito, reflejando la naturaleza disruptiva de este cambio y la necesidad de arraigar a las empresas en principios sólidos ante un futuro incierto.