Este es el precio al que se pacta el dólar a diciembre en el mercado de futuros: qué expectativas incorpora

Billetes de dólares estadounidenses, una de las monedas más importantes en el comercio y las finanzas internacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dólar mayorista cotiza en el mercado oficial a $988, pero las expectativas para el cierre de diciembre en el mercado de futuros del Matba-Rofex sitúan el tipo de cambio en $1.053, un aumento de 6,6% desde los niveles actuales. De cumplirse esta expectativa, la devaluación para el cierre del año alcanzaría el 30% en 2024, un ritmo de ajuste cambiario muy inferior a la inflación proyectada en torno al 120% y en línea con la inamovible pauta del 2% de crawling peg delineada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las proyecciones en el mercado de futuros contrastan con el consenso de los analistas, quienes a inicios de octubre, según el FocusEconomics, proyectaban un tipo de cambio mayorista de $1.135 para diciembre. Además, los contratos de futuros en el Matba-Rofex muestran que se espera que el tipo de cambio mayorista alcance $1.149 para fines de marzo de 2025. Esto refleja una devaluación más controlada de la que preveía el mercado en semanas anteriores y sugiere, al menos para algunos inversores, que la actual política cambiaria podría mantenerse sin grandes sobresaltos hasta las elecciones del próximo año.

Con todo, el mercado de futuros en la Argentina permite lecturas bastante limitadas. Sólo los tres primeros vencimientos, contratos hasta tres meses de plazo, alcanzan volumen suficiente como para ser significativos. Con lo cual, miradas de más largo plazo no tendrían lugar más allá de que se pacten precios. Pero, por otro lado, la curva de futuros como mínimo muestra que los inversores no tienen incorporada una salida agitada del cepo ni de la pauta de crawling peg del 2% mensual en el futuro cercano.

“El mercado ya se convenció casi por completo de la capacidad del gobierno para sostener el esquema actual hasta las elecciones de 2025″, comentaron desde Outlier, subrayando que el sostenimiento del ancla fiscal fue clave en este proceso. Este marco de previsibilidad mejoró el apetito por activos en pesos y ayudó a reducir las tensiones en el tipo de cambio, que también recibe el impulso de nuevas fuentes de financiamiento.

Desde Outlier apuntan que los desembolsos de organismos internacionales y la instrumentación de repos con bancos permitieron asegurar fondos frescos para el pago de bonos soberanos en enero de 2025, logrando despejar una parte de las necesidades de divisas en el próximo año. Esto abre la posibilidad de que el gobierno no precise cerrar un nuevo acuerdo con el FMI en el corto plazo. “Esto hace más factible el escenario de no necesitar cumplir con exigencias del organismo, en particular, salir del cepo con una corrección del tipo de cambio oficial”, explica el análisis de Outlier, refiriéndose a la posibilidad de evitar un ajuste cambiario más drástico en el futuro inmediato.

El contexto positivo también abarca las operaciones diarias del Banco Central en el mercado cambiario oficial, con un aumento significativo en la acumulación de reservas en dólares. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el Banco Central (BCRA) alcanzó 19 jornadas consecutivas de compras de divisas, acumulando USD 1.244 millones en lo que va de esta racha y USD 1.619 millones desde mediados de septiembre. Las reservas netas mejoraron en USD 1.153 millones, con una estimación actual de -USD 6.807 millones, frente a los -USD 7.961 millones de mediados de septiembre. Este cambio fue impulsado por varios factores, incluyendo un mayor ingreso de depósitos en dólares del sector privado. “Los depósitos en dólares del sector privado treparon USD 186 millones este martes, la mayor entrada desde el 01/10″, indica PPI, lo que sugiere que la primera etapa del blanqueo de dólares en el sistema bancario argentino, que termina el 31 de octubre, habría incrementado la confianza de los depositantes y reforzado la posición del Banco Central.

Además, las reservas brutas del BCRA registraron un incremento de USD 530 millones en un solo día, alcanzando los USD 29.045 millones. Este aumento se explica por varias entradas puntuales: USD 17 millones provenientes de un swap con China, USD 39 millones por la revalorización de la tenencia de oro, y USD 40 millones por compras de dólares en el mercado oficial. Un residual de USD 434 millones, que PPI atribuye a la suba de encajes, completó la variación positiva. La consultora detalla que, debido al rezago en el encaje de los depósitos en dólares producto del blanqueo, los bancos mantuvieron inicialmente estos fondos en efectivo en sus sucursales, pero ahora parte de ese efectivo fue enviado al BCRA para el proceso de encaje. En cuanto a los depósitos en dólares, PPI señaló que los depósitos subieron USD 12.509 millones desde mediados de agosto, acercándose al récord de la gestión anterior.

Este escenario de mayor estabilidad también se refleja en los bonos en dólares y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Desde el mercado local, Gustavo Ber señala que “los activos domésticos vuelven a presentarse muy firmes a partir de renovadas apuestas hacia los ADRs y los bonos en dólares”. Esto se debe, en gran medida, a las operaciones de financiamiento externo y a las iniciativas locales, como el blanqueo y la emisión de Obligaciones Negociables, que no sólo permiten sumar reservas sino que también aportan liquidez a la actividad económica. En este sentido, Ber destaca que se mejora la posición financiera y las perspectivas económicas, promoviendo un círculo virtuoso en el que aumentan la confianza y el interés de los inversores. “Los dólares financieros continúan planchados, a modo de descanso tras el fuerte descenso de los últimos meses que llevó a la brecha por debajo del 20%”, apunta Ber, lo que sugiere que la estabilización actual en el mercado cambiario podría mantenerse de continuar los progresos macroeconómicos.

En cuanto a la evolución de los futuros del dólar en el Matba-Rofex, la perspectiva para septiembre del próximo año prevé un tipo de cambio mayorista de $1.327. Esto implicaría un ritmo de devaluación controlado, de mantenerse la previsibilidad cambiaria actual. La estabilidad de los dólares financieros también se observa en los instrumentos de deuda en pesos, donde los inversores están apostando por Lecaps y Boncaps a medida que se consolidan las expectativas sobre la política económica en los próximos meses.