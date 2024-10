Las consultoras se enfocaron en el cepo cambiario y la baja de tasas, que puede cambiar la orientación de los inversores

(Christian Heit)

Comienza una semana donde persisten las dudas. Los empresarios en el Coloquio de IDEA de Mar del Plata, enviaron toda clase de mensajes desde el pedido de levantamiento del cepo hasta su opinión desfavorable sobre nombramientos en la Justicia. Por supuesto, el Gobierno contestó con frases económicas: “no me pidan que baje impuestos, sino que recorte el gasto”, dijo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La evidencia más clara de lo que desean los empresarios fue la presentación del presidente de Paraguay, Santiago Peña, en un almuerzo organizado por Valo. Juan Nápoli, el CEO del banco de inversión, recordó que en el anterior coloquio invitaron a Javier Milei cuando era candidato y cuando presentó a Peña como “un referente para la región en términos de crecimiento y sostenibilidad económica”.

Peña administra un país que estaba entre los más rezagados de la región y hoy tiene un riesgo país de 150 puntos básicos, una inflación de 3% anual y una economía sin controles con solo dos impuestos: el IVA (10%) y Ganancias. Valo, que lanzó hace dos semanas el fideicomiso de River Plate, va a instalar en Paraguay su primera sucursal en el extranjero.

La semana se inicia con la mirada en una circular del Banco Central que empezará a regir en noviembre

A todo esto, comenzaron a verse algunos cambios en la economía local. Los temores de los inversores de que el Gobierno se esté acostumbrando a convivir con el Cepo se agudizaron cuando Milei habló de dolarización y cierre del Banco Central, temas que fueron eje de su campaña. La semana se inicia con la mirada en una circular del BCRA que a partir de noviembre permitirá a los Bancos realizar operaciones de caución bursátil colocadora en pesos (toma acciones o bonos como garantía para préstamos de corto plazo) y, por otro, sube los encajes aplicables a cauciones tomadoras y depósitos a la vista de fondos de money markets de 15 a 20 por ciento.

Estos fondos son una especie de cuenta corriente remunerada porque se puede retirar el dinero en el momento y se le computan intereses por el tiempo que estuvo inmovilizado en la cuenta. Al aumentar el dinero que tienen que inmovilizar en el Central, deberán bajar las tasas que pagan a los clientes de fondos de Money Market.

Tasa más baja

También comenzará a operarse con una tasa más baja para los inversores porque las Lecap, que son el título del Tesoro de referencia, subieron de precio y en el tramo corto y medio rinden 3,4% efectivo mensual y en el largo entre 3,5% y 3,6% que equivalen a una tasa de 51% efectivo anual. Esto impactó en los bonos CER, que subieron 0,5% promedio, porque al bajar las tasas de Lecap dieron aire a los títulos más retrasados, que rinden una sobretasa de 12% anual por sobre la inflación (alrededor de 47% anual). La inflación de octubre, la consultora Equilibra la estima en 3,2 por ciento.

Milei con Santiago Peña. Juan Nápoli, de Valo, que en 2023 había acompañado al hoy presidente argentino en una "contracumbre", esta vez presentó al presidente paraguayo como "referente para la región"

La consultora F2 de Andrés Reschini indica “los bonos emergentes no tuvieron una semana destacada, pero recuperaron algo del terreno perdido a comienzo del mes. Los rendimientos de bonos del tesoro estadounidense lucen reticentes a caer y el dólar a nivel internacional siguió fortaleciéndose”.

Para la consultora “lo más destacado fue la baja en los rendimientos largos de Lecap y Boncap que terminaron en torno al 3,4% mensual para títulos que vencen a partir de fin de abril de 2025. Esto fue producto de mejores expectativas de inflación que cayeron en la semana desde el 3% al 2,7% mensual promedio para finales de abril de 2025. Los futuros indican que el mercado no espera un salto cambiario y probablemente tampoco un levantamiento total de las restricciones cambiarias en el corto plazo. Este escenario sigue alimentando una brecha que no ayuda a que el Riesgo País vuelva a la zona que habilite volver a colocar deuda en mercados internacionales. Es difícil que esto suceda sin levantar el cepo, algo poco probable porque el Gobierno mantiene la prioridad de bajar la inflación”.

Para FMyA, la consultora de Fernando Marull, “continúa el buen clima en los mercados mundiales. En Estados Unidos los datos de actividad siguen alejando el temor a un enfriamiento de la economía americana y el mercado sigue esperando dos recortes de tasas en lo que queda del año; mientras, la Bolsa sigue marcando nuevos máximos. En Europa, el Banco Central Europeo volvió a recortar sus tasas de referencia por tercera vez desde junio. Y, en Asia, la atención sigue puesta sobre China, que no está logrando crecer al ritmo de 5% anual que pretenden las autoridades (en el 3 trimestre el PBI se expandió 4,7%)”.

Datos mixtos

FMyA indica que “el Gobierno informó que en setiembre volvió a tener superávit fiscal (1,7% PBI en 9 meses). Los datos de actividad de septiembre siguen saliendo mixtos, posiblemente por salarios reales que estuvieron más estables (vienen al 4% mensual). La inflación de octubre bajaría a 3,1%. El Banco Central siguió comprando reservas (+USD 765 millones), gracias a buenas liquidaciones del agro y a los dólares del blanqueo, que están financiando préstamos bancarios en dólares.

El mercado sigue en modo optimista. Empezó a creer en el Plan Caputo y cree que podrá conseguir financiamiento hasta las elecciones de 2025, y las fuentes de financiamiento serían: eliminación del blend (por el que hoy se filtran unos USD 17.000 millones anuales); nuevo financiamiento privado (por dólares del blanqueo hay nueva liquidez por USD12 mil millones)”.

Sobre las tasas de interés la consultora de Marull señala que el mercado “empieza a especular con que el Tesoro puede bajar tasas de Lecap en las próximas licitaciones. Hoy los bancos tienen menos liquidez (54% de depósitos, antes 80%), pueden usar LEFI (Letra Fiscal de Liquidez que solo pueden utilizar los bancos y revendérselas al Central si necesitan efectivo) o no renovar Lecap si el crédito sigue volando”.

El mercado cree que Caputo podrá conseguir financiamiento hasta las elecciones de 2025

Definiciones

La consultora EconViews se refirió a las Jornadas Monetarias y Financieras del Central. “Después de escuchar a funcionarios, economistas y hasta al propio Milei, quedó la sensación de que no hay apuro en salir del cepo, aunque pueden flexibilizar algunas regulaciones para favorecer las importaciones. En cuanto a ese tema hubo sorpresas, y ambas las trajo el Presidente. La primera es que la salida sería a un tipo de cambio flotante. Es una definición importante que implica que está dispuesto a aceptar que haya volatilidad del tipo de cambio en una economía bimonetaria, algo que a más de un economista le parece riesgoso por sus posibles efectos en la inflación. De hecho, una de las razones por las que el Central no saca el cepo es por temor a la volatilidad. En teoría, es correcto que un esquema de flotación libre no necesitaría reservas, pero en la práctica, será crucial contar con un cierto poder de intervención para evitar movimientos bruscos”.

La consultora señala que la segunda sensación es que controlar la tasa de interés “es una aberración, lo cual suena raro, porque es uno de los pocos instrumentos que tiene un Banco Central para afectar el tipo de cambio”.

E momento para salir del cepo será cuando la inflación observada converja con la inducida (2,5% mensual) dado que, en ese punto, según Milei, no habrá un exceso de oferta de pesos (Econviews)

EconViews agrega: “la tercera definición es que el momento indicado para salir del cepo va a ser cuando la inflación observada converja con la inflación inducida (que es de 2,5% mensual), dado que, en ese punto, según Milei, no habrá un exceso de oferta de pesos. La inflación podría converger al 2,5% mensual del que habla el presidente, y seguiría habiendo un exceso de pesos, que no sería de dinero M1 (efectivo en poder del público + dinero en cuentas corriente), sino de bonos que las empresas tienen justamente para protegerse hasta que se levante el cepo. El cepo no se puso para bajar la inflación, se puso para evitar que se dispare el tipo de cambio y que suba la tasa de interés. El exceso de pesos es un stock que, si se saca el cepo, se puede ir de la noche a la mañana y el hecho de que la inflación baje al 2,5% no lo pararía”.

Sobre la baja de tasas EconViews expuso sus dudas. “El Banco Central aumentó los encajes sobre depósitos a la vista que constituyen fondos Money Market y cauciones tomadoras del 15% al 20% y permitió a los bancos colocar cauciones. Estas medida buscan bajar el rendimiento de los Money Market e inducir a que los inversores compren bonos del Tesoro a plazos más largos (¿Para que sea más fácil sacar el cepo?). Sin embargo, existe el riesgo de que esta baja en las tasas incentive una suba en la brecha cambiaria, por lo que será interesante ver cómo evoluciona esta situación en los próximos días”.

En síntesis, cepo y tasas son el centro de las dudas de los inversores que se reflejarán en las cotizaciones de los dólares financieros. Lo que suceda en el mercado marcará el destino de bonos y acciones.