La versión del Renault 4 con motor eléctrico podría llegar al mercado argentino

Renault R4 E-Tech 100% electrico fue una de las grandes presentaciones del Salón de París. Por su exitosa historia, esperan poder traerlo en el futuro al mercado argentino. REUTERS/Benoit Tessier

Un Salón Internacional del Automóvil es, en esencia, la mejor forma de conocer en poco tiempo y espacio, las últimas novedades y las tendencias de la industria automotriz mundial. El “Mondial de l’auto 2024″ en París, tuvo muchas más marcas participantes que en su edición previa de 2022, amplificando el contenido en esa misma proporción.

Pero el otro plus que tienen estas ferias mundiales es que se puede acceder a personajes del mundo del auto que normalmente no están disponibles para entrevistas personales o conjuntas de mesa redonda con la prensa. La variada delegación de periodistas de México, Colombia, Brasil y Argentina tuvo encuentros con dos importantes ejecutivos de Renault como son Bruno Vanel, vicepresidente de Renault, pero también del departamento de Expansión de Mercados Internacionales en Groupe Renault, y Luiz Fernando Pedrucci, CEO Renault Latin America.

En ambos casos, la temática combinó permanentemente la situación global de la industria con novedades que llegarán a los mercados de la región en el corto y mediano plazo.

Bruno Vanel, VP de Renault Brand, y Luiz Fernando Pedrucci, CEO de Renault Latam, en el Salón de París 2024

“Hoy develamos nuevos productos de uno de nuestros brazos, el de los autos eléctricos. El otro es el de los motores de combustión interna (ICE), los tradicionales. En los eléctricos ya teníamos Mégane y Scenic, este fin de semana empezamos a comercializar el nuevo R5, ahora presentamos R4 y después vendrá el Renault Twingo”, comenzó explicando Vanel.

“Para el mercado de Latinoamérica ya hemos lanzado el Mégane E-Tech, Kangoo y Master eléctricos, y evaluaremos llevar algunos de estos modelos en el futuro, aunque tomando la historia del Renault 4 en la región, veremos cómo y cuándo podemos introducir este modelo. No puedo dar una fecha en esta etapa, pero sí decir que estamos trabajando muy fuerte para hacerlo”, dijo.

Pero ni el R4 ni el R5 podrían tener una versión con motor de combustión interna, cuando lleguen, si es que ambos se comercializan en la región, lo harán necesariamente en propulsión eléctrica como se venden en Europa.

“No es posible, porque no sería el mismo auto. El piso no sería el mismo, el frente debería ser 10 centímetros más largo para acomodar el motor térmico y las ruedas tendrían que ser más pequeñas. No podría hacerse el mismo auto. Este es eléctrico y tenemos previsto que ambos modelos tengan una larga vida, hasta 2030 o 2035, porque son verdaderos íconos”, respondió el ejecutivo francés.

El Renault Arkana llegará este verano a Argentina. Es un C-SUV con motorización Mild-Hybrid

Las novedades para Latinoamérica

El paralelismo es inevitable, y mientras Europa lanza modelos eléctricos y los complementa con una línea de híbridos que son necesarios para mantener la cuota de emisiones dentro de los límites permitidos por la legislación, la estrategia de la marca en Latinoamérica está dirigida a lanzar nuevos modelos de identidad pura de la marca Renault, con un fuerte compromiso de modelos con motores de combustión interna de bajas emisiones y el lanzamiento de productos híbridos también, como entrada al mundo de la movilidad sustentable adaptada a las necesidades del mercado. Esa estrategia tiene nombre y apellido: se trata del Renault International Game Plan 2027, que fue presentado el año pasado en Río de Janeiro dentro del lanzamiento del Renault Kardian, el primero de ocho modelos que se lanzarán fuera de Europa en los próximos cuatro años, y del cual también forma parte la pick-up de media tonelada que se producirá en Córdoba desde 2025.

“Seguimos trabajando en el camino de la ‘Renaulution’. Ya lanzamos Kardian y hace algunas semanas también el Grand Koleos en Corea, como parte de la renovación de nuestro lineup de productos con ICE. Queremos cubrir todos los segmentos en los que no estábamos presentes”, relató Vanel.

“El orden de los próximos lanzamientos es Kwid en Colombia, que se producirá en paralelo con Brasil pero para abastecer el mercado propio y del norte de América Latina, después vendrá el nuevo C-SUV que fabricaremos en Brasil y a continuación llegará la pick-up de media tonelada que anunciamos para Santa Isabel, Argentina”, detalló Luiz Fernando Pedrucci en su rol de líder de la marca en la región.

El Grand Koleos fue recientemente lanzado en Corea del Sur y llegará a Argentina con una versión híbrida

“En Latinoamérica tendremos modelos híbridos. Está el Renault Arkana, que es Mild-Hybrid, ya está en algunos países y llegará a otros en breve, y tenemos otros proyectos híbridos, que como explicamos cuando mostramos el Niágara Concept en Río el año pasado, podemos hacerlo porque nuestra nueva plataforma contempla varios tipos de propulsiones como los híbridos de 48 volts. Puede recibir todas las motorizaciones excepto eléctricas puras”, dijo Vanel.

Aunque una de las novedades de París en tecnología híbrida es el Rafale, un SUV-D que incluye una versión híbrida enchufable de tracción integral, ese modelo no llegaría a estas latitudes. Así lo comentó el Vanel al decir que “habría que verlo, pero nosotros ya estamos hablando de llevar el nuevo Grand Koleos, que tiene una propuesta fuerte en hibrido fabricada en Corea, con un motor 1,5 litros de 245 CV de potencia, es full hybrid y tiene cuatro versiones, así que creemos que es una buena oportunidad para ese modelo en Latinoamérica”.

El proyecto Niágara Concept

Sin embargo, el modelo que más interés despierta en Argentina es la pick-up monocasco presentada como Niágara Concept, que se producirá en Santa Isabel, Córdoba, y que implicó una inversión de 350 millones de dólares en la planta más antigua de Renault en todo el mundo fuera de Francia.

“Como ya dijimos en el anuncio de este proyecto, estamos hablando con el gobierno argentino respecto al RIGI, el beneficio para las innovaciones en esta tecnología lanzado recientemente. Estamos trabajando con ellos. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en Twitter que este proyecto estaba incluido en el RIGI, nosotros confiamos en él. Pero todavía tenemos que avanzar en la aplicación y los procesos para llegar a la etapa final”, explicó Pedrucci.

El Niágara Concept es la primera imagen de la pick-up que se fabricará en Córdoba y que Renault pretende que sea Top 3 de ventas en Argentina

El brasileño reafirmó lo que había anticipado Infobae en la presentación realizada en el hipódromo de Palermo al decir que “tenemos grandes ambiciones para la pick-up de media tonelada. Esperamos que pueda estar en el top 3 absoluto de ventas. Hay una pick-up en el top 3 actualmente, ¿por qué no ser nosotros entonces? Tenemos motivos para creer que es posible, porque la plataforma de una pick-up compacta es la de un SUV y en nuestro diseño le dimos una vital importancia a que el vehículo mantenga el confort, la tecnología y la habitabilidad de un SUV, adicionándole la versatilidad que da una caja de carga”.

Si bien aún no hay detalles al respecto, luego del lanzamiento inicial de este producto con motor térmico, la motorización híbrida que se incorporaría en una segunda etapa sería toda una innovación para el mercado. La pick-up, que por ahora se llama Niágara Concept pero podría adoptar un nombre más ligado al mercado Latinoamericano, está pensada inicialmente para exportar a otros países, pero dentro de la región.

“Todavía no tenemos fecha para develar el diseño, pero no falta mucho. No tenemos dar una fecha por el momento. En principio será un vehículo que está pensado para exportar a la región. A Europa sería muy difícil por las exigencias de emisiones que rigen aquí”, dijo Vanel.

Pedrucci complementó la respuesta señalando que “Hay que estudiar los mercados, porque queremos exportar un auto y no exportar impuestos. Es una ecuación complicada salir de Latinoamérica, pero hay un interés alto en otros mercados para ese producto. Hay que encontrar el balance adecuado, porque no podemos lanzar un auto y terminar perdiendo dinero, entonces hay que encontrar el precio apropiado para los consumidores”.

El Kardian es el primer modelo de ocho autos que se lanzarán fuera de Europa hasta 2027. Es el primer paso para recuperar la identidad de la mrca Renault a nivel global

¿Reconquistar o reconectarse?

Probablemente, el otro gran desafío que tiene Renault en Latinoamérica es reconquistar a una parte de los usuarios que, después de años de fidelidad, se vieron defraudados por una generación completa de autos de origen Dacia y no Renault como los que siempre hubo en países como Argentina.

“Tuvimos una primera etapa que nos permitió tener una base de clientes. Hemos conseguido estar presentes en muchos países, incluido Brasil, donde no existíamos. Así que ese fue el primer paso. Ahora tenemos que dar el segundo paso, que Renault sea totalmente Renault, Renault global, diría, en todo el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. El primer paso es Kardian, pero el segundo paso está por llegar con el SUV que fabricaremos en Brasil y la pick-up en Santa Isabel. Así es como nos estamos volviendo a conectar con la marca Renault, y es importante para nosotros que sea una única marca Renault global para todo el mundo”, respondió Vanel.

Un Torino en la cima de todos los autos que Renault incluyó en el comercial de lanzamiento del nuevo R5 eléctrico

En estos días, hubo un detalle que muestra la importancia que Renault le da a Argentina, y por la cual se decidió la inversión en Santa Isabel, que confirma lo que viene diciendo Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina desde hace al menos un año al mencionar la transformación de la planta de Córdoba en una fábrica de vehículos utilitarios con neto perfil exportador. En el comercial de TV con el que se lanzó el nuevo Renault R5 en todo Europa, se hace mención a que “La Revolución es cosa de Francia” como slogan para presentar la reinterpretación eléctrica de este clásico modelo francés hubo un reconocimiento al auto argentino más famoso: el Torino.

“En Argentina tenemos una gran historia y larga tradición con nuestros productos europeos, y tuvimos un vehículo muy especial, el Torino. Fue un auto maravilloso y emblemático para nosotros. Por eso lo incluimos en nuestro comercial del nuevo R5 eléctrico, y lo pusimos en la cima. Es un vehículo que creemos que merece ese reconocimiento”, concluyó Bruno Vanel.