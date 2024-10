El Banco Mundial proyecta que la minería generará divisas por USD 183.000 millones en la próxima década

Desde el Banco Mundial consideran que la minería tiene un alto potencial de crecimiento pero deben darse algunas condiciones para que ello ocurra, como por ejemplo que haya inversión en infraestructura

Desde Jujuy - En un escenario en el que el mundo está demandando los minerales que abundan en Argentina, y ante la plena vigencia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el Banco Mundial (BM) estimó en los próximos 10 años podrían ingresar al país divisas por USD 183.000 millones a partir de la minería. Pero para que ello suceda -creen en el organismo- deben darse una serie de condiciones, entre ellas, la mejora en infraestructura.

Así lo aseguró Verónica Raffo, líder del programa de infraestructura para el Cono Sur del Banco Mundial, en el marco del 13° Seminario internacional de litio en Sudamérica, organizado en Jujuy por Panorama Minero. “Entendemos, como condición sine qua non, que para que crezca el avance de los proyectos de inversión en minería se requiere no solo del potencial geológico sino de otras condiciones: la rentabilidad potencial de las operaciones; coherencia de la política minera y fiscal; disponibilidad de infraestructura y una sólida gestión regulatoria e institucional”, señaló.

Raffo explicó que “el hecho que el mundo esté demandando los minerales críticos que tiene el país es una oportunidad única para el desarrollo social y económico del pueblo argentino” y “con los proyectos que hoy están aprobados y en construcción o en planificación, se estima un ingreso de divisas a la Argentina por USD 183.000 millones hacia 2033, pero para que esto suceda, es necesario mejorar las condiciones de gobernanza”. “Estamos acompañando al sector de la minería para asegurar que ese crecimiento sea sostenible e inclusivo”, manifestó la directiva del BM.

Y sostuvo que es fundamental la generación de herramientas de financiación innovadoras para desarrollar la infraestructura que necesita el sector. En este sentido, Raffo consideró que se debe conjugar el capital público y privado para acelerar la inversión.

Según la Cámara de Empresas Mineras (CAEM), solo los 6 proyectos más avanzados de cobre necesitan inversiones por al menos USD 20.000 millones

Similarmente, Daniel Jerez, consultor del organismo, afirmó: “Hay que pensar que se puede dar un crecimiento sinérgico entre el desarrollo de la infraestructura y la minería, porque ambos se necesitan. Se puede pensar en todo tipo de asociaciones, ya sea inversión estatal, iniciativas público-privadas u obras por impuesto, es decir, que las empresas mineras financien infraestructura y que sean de uso público, considerándose como un pago a cuenta de determinados tributos”.

Al respecto, la ex secretaria de Energía y actual secretaria ejecutiva de la Mesa del litio, Flavia Royón, precisó, en diálogo con Infobae, que en Argentina falta infraestructura vial, ferroviaria, con urgencia, y energética, como líneas de alta tensión y gasoductos.

Por otro lado, aseguró que “la caída de precios internacionales del litio es un golpe a la industria minera y sobretodo, a los proyectos de exploración, aquellos que están en manos de juniors. De alguna manera, el RIGI va a compensar y generar que se siga avanzando en la construcción de proyectos grandes y que se aumente la capacidad de producción, pero el segmento de exploración está debilitado”.

Flavia Royón, ex secretaria de Energía y actual secretaria ejecutiva de la Mesa del litio

Consultada por la competencia con la minería chilena, la ex funcionaria dijo: “Las exportaciones mineras de Chile están marcadas fuertemente por el cobre, que es justamente lo que le falta a la Argentina. Tenemos como materia pendiente el desarrollo de más cobre y de más oro, que es realmente lo que nos va a permitir dar un salto en las ventas al exterior”. Añadió que para invertir en este segmento las empresas siempre pidieron condiciones similares a las de RIGI y que compañías como First Quantum y Lundin están estudiando seriamente la construcción de grandes proyectos. No obstante, cree que todavía falta la salida del cepo y la estabilización macroeconómica.

Cabe destacar que, según la Cámara de Empresas Mineras (CAEM), solo los 6 proyectos más avanzados de cobre necesitan inversiones por al menos USD 20.000 millones. Como resultado de la transición energética, su demanda se intensificará y plantea hipótesis de escasez en todos los escenarios.

“El crecimiento se verá impulsado por el reemplazo de vehículos a combustión interna por versiones eléctricas, que requieren cinco veces más cobre”, indicó la entidad y detalló que para 2035, el faltante puede llegar a casi 10 millones de toneladas (equivalentes a unos 50 proyectos de clase mundial)”.