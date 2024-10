Todos los dólares ya cotizan por debajo de los $1.200 y el riesgo país se acerca a un nuevo mínimo en la era Milei

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

La tendencia a la baja del dólar de las últimas semanas se acentuó en las últimas horas con lo que todas las cotizaciones del billete quedaron por debajo de los $1200. Ya en la rueda de ayer, el dólar libre y el MEP habían perforado ese piso pero se sumó hoy el contado con liquidación (CCL), cuyo precio promediaba los $1.195 ya sobre el filo del cierre de la rueda. El dólar Bolsa, en tanto, profundiza su caída por debajo de los $1.150 ya que cotizaba en torno a los $1146 hacia la media tarde. Desde hace cinco meses que todas las cotizaciones del dólar se alineaban por debajo de los $1.200.

Con esos precios, la brecha cambiaria que hace apenas algunos meses había amagado con llegar al 60%, volvió a ubicarse por debajo del 20 por ciento.

Esa dinámica se complementa, además, con la caída del riesgo país, que también mantuvo la tendencia a la baja de los últimos días y logró ubicarse a apenas 8 puntos por encima del mínimo de abril, en 1156 puntos básicos.

Esa performance se verifica en el mercado del fuerte ingreso de dólares al sistema financiero por el blanqueo de capitales que, de manera indirecta, también alimenta la oferta de divisas en el mercado de cambios oficial y estimula el alza de los bonos y acciones argentinas, activos en los que terminan invertidos los fondos blanqueados.

Así, los bonos mejoraron otro 2% en esta rueda, por lo que el riesgo país encadena su octava caída consecutiva y queda a las puertas de marcar un nuevo piso de la era Milei, inferior a los 1.148 puntos básicos del 22 de abril pasado.

En esta rueda los bonos argentinos en dólares treparon hasta 2,6%, AL41 por ejemplo, mientras que AL30, el título más negociado subió 1,75% lo que indica un alza de 60% para el promedio de los títulos soberanos desde que empezó el año.

Pero no sólo el blanqueo estimula el buen clima del mercado: también la política -a la que los inversores no le quitan el ojo- aportó durante la jornada una buena noticia para el mercado. La ratificación del veto a la ley de financiamiento universitario, aunque no comprometía seriamente el equilibrio fiscal, es interpretado en clave del firme compromiso del Gobierno de no apartarse del déficit cero pero, sobre todo, es percibido en el mercado como un éxito político que da cuenta de la capacidad de gestión y “gobernabilidad” por parte de Milei.

Además de la suba de los bonos, también las acciones tuvieron un buen desempeño. En la Bolsa de Nueva York, los ADR (los papeles de acciones argentinas que cotizan en Wall Street) suben hasta 8%, con los mejores resultados para Transportadora Gas del Sur e YPF con 8,3% y 8,2%, respectivamente. También suben fuerte Edenor (5,4%), Grupa Galicia (4,7%) y Pampa Energía (4,3%). Estas últimas viene de lograr en los últimos días fondearse en el mercado de capitales en dólares a una tasa de un dígito que da cuenta de un riesgo país corporativo mucho más bajo que el soberano, al que todavía le falta caer al menos 200 puntos básicos más como para que el Gobierno pudiera evaluar la posibilidad de refinanciar la deuda en el mercado de capitales.

De hecho, gran parte de la mejora en la cotización de los bonos se atribuye al giro al Banco de Nueva York de los dólares para pagar el próximo vencimiento de enero.