Efecto blanqueo: por la suba de depósitos, los bancos tienen más dólares que el Banco Central en la reservas

El aumento de los depósitos en dólares, por encima de las expectativas iniciales producto del primer tramo del blanqueo para evitar el pago de la multa por hasta USD 100.000 en efectivo, tuvo un efecto particular: en el sistema financiero hay más dólares que en las reservas del Banco Central.

Eso a pesar de que el mayor volumen de fondos en los bancos contribuye a alimentar vía encajes el nivel de reservas brutas. Se trata de una relación pocas veces vista o, mejor dicho, no vista hace muchos años. Específicamente, hace más de 20 años, en los años de la convertibilidad, cuando los encajes de los depósitos eran, precisamente, una gran porción de las reservas y el monto total de los depósitos de privados era casi 50% más alto.

La diferencia no es, al menos por ahora, tan amplia pero lo cierto es que las reservas vienen corriendo de atrás.

El Banco Central informó este miércoles reservas por USD 29.100, tras haber recuperado la caída de USD 2.000 millones el 30 de septiembre, esencialmente por los típicos movimientos de fin de mes. Para esa fecha, los depósitos ya estaban por encima de ese nivel, superando incluso los USD 30.000 millones. Esto a pesar de que, tras el pico de ingreso de dólares a los bancos a principios de la semana pasada, por USD 1700 millones en un sólo día para desacelerar a menos de la mitad el viernes pasado, tras el anuncio de prórroga de las distintas etapas del blanqueo.

“El stock de depósitos privados en dólares volvió a desacelerar por segundo día consecutivo, el ritmo de incremento diario cayó a USD 890 millones y el incremento acumulado desde el 14 de agosto pasado quedó en USD 12.270 millones, a un día de la fecha de vencimiento original (lunes 30)”, destacó en su informe diario Outlier.

Con esas cifras, los depósitos en dólares de privados no sólo se acercan al máximo de agosto de 2019, cuando totalizaban USD 32.400 millones sino que llevan la delantera en lo que, de todos modos, por ahora es casi un “empate técnico”.

Depósitos y reservas

Lo cierto es que la foto puede variar a partir de los datos que se conozcan desde este jueves, cuando la variación de los depósitos en dólares empezará a dar cuenta de la eventual salida de parte de los fondos ingresados por los ahorristas. Ese movimiento, al menos durante octubre si es que no se extiende aún más el plazo de cada instancia del blanqueo, sería compensado por el ingreso de nuevos depósitos.

Al respecto, la consultora financiera destacó que se vio el martes un incremento del volumen de transferencias de dólares billetes entre los bancos y el BCRA, por USD 225 millones dato cuya interpretación queda sujeta a la estadística sobre la evolución del stock de colocaciones.

”Dado que los bancos están bastante líquidos en moneda extranjera producto del blanqueo, parecerían haber girado poco de ello al BCRA a juzgar por la evolución de los encajes. Inicialmente no interpretamos el dato como un requerimiento de liquidez de los bancos al BCRA. Pero, como se trata del primer día en que los blanqueadores de efectivo podían retirar y no tenemos el dato de stock de depósitos aún, no podemos ser concluyentes al respecto”, apuntó.

En cualquier caso, estimaciones de expertos en materia tributaria, anticipan un alto nivel de retiro de la nueva masa de depósitos, que podría alcanzar hasta 40% de las nuevas colocaciones. De confirmarse una cifra de esas características, el sistema de todos modos crecería más de USD 10.000 millones respecto de fines del año pasado, lo que impactaría finalmente en las reservas brutas.