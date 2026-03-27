Panamá

Asamblea en Panamá aprueba ley para convertir en permanente el programa de armas por comida

El proyecto fija reglas claras para la recepción de armas, define su ejecución institucional y plantea continuidad más allá de los cambios de gobierno.

Guardar
Las jornadas de entrega de armas deberán realizarse al menos cada tres meses en distintas provincias del país. Tomada del Ministerio de Seguridad
Las jornadas de entrega de armas deberán realizarse al menos cada tres meses en distintas provincias del país. Tomada del Ministerio de Seguridad

El Proyecto de Ley No. 230, que establece el programa de intercambio voluntario de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados por alimentos, medicamentos o útiles escolares, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.

La iniciativa busca convertir en ley un mecanismo que hasta ahora ha operado como programa temporal, con el objetivo de garantizar su continuidad en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno y reforzar su alcance como herramienta de seguridad pública.

La propuesta legislativa establece de forma expresa que el canje no será en efectivo, sino mediante una transferencia monetaria acreditada en la cédula de identidad personal, la cual solo podrá utilizarse en comercios autorizados para la compra de alimentos, medicamentos o útiles escolares.

Este punto es clave, ya que busca evitar el uso indebido del incentivo económico y asegurar que el beneficio tenga un impacto social directo en los hogares que participan en el programa.

Más de 41 mil armas han sido destruidas en Panamá en los últimos años bajo programas similares. Tomada del Ministerio de Seguridad
Más de 41 mil armas han sido destruidas en Panamá en los últimos años bajo programas similares. Tomada del Ministerio de Seguridad

El texto aprobado también define el mecanismo operativo del programa, señalando que las jornadas de recepción de armas deberán realizarse al menos de forma trimestral, organizadas por el Ministerio de gobierno en coordinación con las gobernaciones provinciales, con participación del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.

Estas jornadas serán anunciadas previamente, incluyendo fecha, hora y lugar, lo que introduce un esquema estructurado y periódico, distinto a operativos aislados del pasado.

De acuerdo con el contenido del proyecto, la finalidad principal es reducir la cantidad de armas en circulación que puedan ser utilizadas con fines delictivos, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El propio informe legislativo señala que esta medida forma parte de un enfoque preventivo, orientado a disminuir la delincuencia en los corregimientos mediante la retirada voluntaria de armas, municiones y explosivos de las calles.

El proponente de la iniciativa, el diputado José Pérez Barboni, ha sostenido que uno de los problemas del esquema actual es su carácter temporal, lo que impide darle continuidad y medir su impacto a largo plazo.

El programa prohíbe el pago en efectivo y limita el incentivo a compras en comercios autorizados. Tomada de la PN
El programa prohíbe el pago en efectivo y limita el incentivo a compras en comercios autorizados. Tomada de la PN

Por ello, la propuesta busca elevar el programa a rango de ley, garantizando que no dependa de decisiones administrativas de cada gobierno y que se mantenga como una política pública permanente contra la violencia y el crimen organizado.

Las cifras incluidas en la exposición de motivos respaldan el alcance del programa. Entre 2019 y 2024, las autoridades lograron destruir 41,145 armas de fuego, 562,959 municiones, 9,910 proveedores, 608 accesorios y 5,536 artefactos explosivos, lo que evidencia una capacidad operativa relevante en la ejecución de este tipo de iniciativas.

A nivel más reciente, también se registran jornadas en las que se han retirado cientos de armas y miles de municiones mediante incentivos económicos.

El proyecto también incorpora ajustes y modificaciones realizadas durante su discusión en comisión, incluyendo cambios a varios artículos y la incorporación de nuevas disposiciones, con el fin de fortalecer su aplicabilidad y alcance operativo.

Estas modificaciones apuntan a mejorar la coordinación institucional y asegurar que el programa funcione como una medida complementaria dentro de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana.

La iniciativa busca retirar armas de circulación como medida preventiva frente a la delincuencia. Tomada del Ministerio de Seguridad
La iniciativa busca retirar armas de circulación como medida preventiva frente a la delincuencia. Tomada del Ministerio de Seguridad

Más allá del enfoque social del canje, el proyecto se enmarca en una lógica de política pública que combina incentivos económicos con objetivos de desarme, una estrategia que ha sido aplicada en otros países con distintos niveles de éxito.

En el caso panameño, el diseño plantea que cada arma retirada representa una reducción potencial del riesgo delictivo, bajo la premisa de que disminuir la disponibilidad de armas contribuye a contener la violencia.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o lo devuelve a la Asamblea.

Su eventual entrada en vigencia marcaría el paso de un programa administrativo a una política de Estado formalizada, con reglas claras, periodicidad definida y un esquema institucional establecido para su ejecución en todo el país.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeArmasDelincuenciaAsamblea NacionalIntercambio de armas por comidaPrograma social

Últimas Noticias

Recuento de los cuatro años del régimen de excepción en El Salvador en fotografías

Una selección de fotografías revela el impacto del régimen de excepción en El Salvador durante los últimos cuatro años, mostrando escenas cotidianas bajo una de las medidas más controvertidas del país

Recuento de los cuatro años del régimen de excepción en El Salvador en fotografías

Cuatro años del régimen de excepción en El Salvador: balance de una era de cambios legales y sociales

La respuesta estatal a la ola de homicidios en 2022 marcó el inicio de un periodo de cambios legales y operativos, cuyo impacto redefine el equilibrio entre seguridad pública, derechos fundamentales y confianza ciudadana

Cuatro años del régimen de excepción en El Salvador: balance de una era de cambios legales y sociales

Magistrado Wagner Vallecillo asume como presidente del poder judicial en Honduras

La decisión, adoptada en una sesión oficial celebrada por el pleno de magistrados, tiene el objetivo de asegurar la operatividad del Poder Judicial y garantizar el respeto al Estado de derecho, de acuerdo con lo informado por el magistrado.

Magistrado Wagner Vallecillo asume como presidente del poder judicial en Honduras

La presidenta electa de Costa Rica anuncia adaptación parcial del modelo de seguridad de El Salvador

El gobierno aseguró que aplicará algunas estrategias utilizadas en el país centroamericano para enfrentar el crimen organizado, pero aclaró que mantendrá la protección de las garantías legales y los derechos humanos de la población

La presidenta electa de Costa Rica anuncia adaptación parcial del modelo de seguridad de El Salvador

Conmoción en Honduras: niña de cuatro años fue enviada sedada dentro de una caja hacia La Mosquitia

Según informaron medios locales, las autoridades trabajan para identificar responsabilidades y responder a la demanda urgente de familiares y defensores de la niñez, que exigen el retorno inmediato de la menor a un entorno seguro y la sanción de los autores del traslado, calificado por sus allegados como “cruel e inhumano”.

Conmoción en Honduras: niña de cuatro años fue enviada sedada dentro de una caja hacia La Mosquitia

TECNO

La IA ya crea webs falsas “perfectas”: cómo detectar el nuevo phishing que engaña hasta a los expertos

La IA ya crea webs falsas “perfectas”: cómo detectar el nuevo phishing que engaña hasta a los expertos

Playlists en Spotify o Apple Music: cómo la música puede potenciar tu vida sexual

Así comienzan las estafas en Facebook: perfiles y comentarios que parecen reales

Cuál es el precio de bitcoin, dogecoin y otras criptomonedas este día

Internet en pleno vuelo: cómo Starlink busca transformar la conectividad aérea

ENTRETENIMIENTO

A los 90 años, la madre de Bruce Willis es el motor solidario de una comisaría en Los Ángeles

A los 90 años, la madre de Bruce Willis es el motor solidario de una comisaría en Los Ángeles

Prime Video pone fecha al esperado estreno mundial de “La casa de los espíritus” con Isabel Allende y Eva Longoria como productoras

La quinta temporada de Hacks ya tiene fecha y será el gran final de la serie en HBO Max

El renacer creativo de Antonio Banderas tras dejar atrás Hollywood y apostar por el teatro: “Nunca he sido tan feliz”

Dominic Monaghan sobre la amistad tras El Señor de los Anillos: “Los 4 hobbits somos hermanos, con todo lo que eso implica”

MUNDO

La utilización de iglesias como bases por Hezbollah agrava la amenaza a la población cristiana en Líbano

La utilización de iglesias como bases por Hezbollah agrava la amenaza a la población cristiana en Líbano

La Organización Marítima Internacional le exigió a Irán información clara sobre los criterios para el paso de buques en Ormuz

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz: la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber interceptado tres buques

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre defensa aérea ante la amenaza de los drones iraníes al petróleo

La Justicia italiana aprobó la extradición de la ex diputada brasileña Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro y condenada