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La Organización Marítima Internacional le exigió a Irán información clara sobre los criterios para el paso de buques en Ormuz

El secretario general expresó además la preocupación del ente sobre la posibilidad de recurrir a las escoltas armadas en medio de las amenazas del régimen

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El secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez (EFE/ Raúl Bobé)
El secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez (EFE/ Raúl Bobé)

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha afirmado que el organismo no tiene información “clara” sobre los “criterios específicos” que deben cumplir los buques para el paso “seguro” por el estrecho de Ormuz, según las normas de seguridad establecidas por Irán.

“A la fecha, yo todavía estoy conversando con ellos porque no tengo información específica o clara de cuáles son esos criterios y es una de las principales preguntas que les he elevado”, ha señalado en una entrevista con Europa Press en la que explica que Irán comunicó a todos los miembros de la OMI su decisión de permitir el tránsito de buques por Ormuz solo si cumplen ciertas normas.

Domínguez ha indicado así que las embarcaciones que pasan por el estrecho lo hacen en virtud del mecanismo establecido por Irán dentro de sus aguas territoriales y no utilizando “el mecanismo de separación de tráfico” establecido por la OMI. “Por eso es difícil corroborar exactamente el número de buques que están transitando diariamente, pero sigue siendo una gran minoría”, ha dicho.

Mientras que en un día normalmente el promedio de buques que atravesaba el estrecho de Ormuz estaba en los 130, ahora el tránsito ha caído de golpe por la guerra en Irán. “Puede ser que un día pasen dos buques, puede ser que no pasen. Los reportes que nosotros hemos recibido en los últimos días han sido de un número de buques que se pueden contar con una mano”, ha precisado.

En la entrevista con Europa Press, Domínguez se ha referido también al anuncio de Irán de que no permitirá el paso por la zona de aquellos buques considerados por Teherán como “hostiles” ante su presunta relación con Estados Unidos o Israel y que participen o apoyen “actos de agresión” en su contra.

“La posición de la OMI siempre va a ser que se respete el derecho de libertad de la navegación y el paso libre de los buques y que todos sean tratados de la misma forma”, ha afirmado, recordando la reciente declaración del Consejo de la OMI que insta a llevar a cabo negociaciones para reabrir el estrecho y a establecer un mecanismo de evacuación de los marineros varados en la zona.

Un barco contenedor navegando hacia su destino. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Un barco contenedor navegando hacia su destino. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

En este sentido, ha indicado que el estrecho de Ormuz, “jurídicamente y de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, no puede ser cerrado por un país”. “No es seguro, desde el punto de vista de la organización, transitar a través del estrecho”, ha dicho.

20.000 marineros atrapados por Ormuz

Según datos facilitados por la OMI, alrededor de 20.000 marineros están atrapados al oeste del estrecho de Ormuz dentro del golfo Pérsico en cerca de 2.000 buques. Organizaciones como la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), o la Cámara Marítima Internacional, supervisan el estado de salud de los trabajadores.

Muchos países han establecido centros de asistencia diaria para contactar con los marineros, principalmente para atender cuestiones de salud mental, mientras que otros países litorales del estrecho --con ciertas “limitaciones”-- también han ofrecido asistencia médica y provisiones para que puedan tener agua y alimentación.

“El cambio de tripulación es bastante difícil, principalmente porque es un área de combate (...) En estos momentos va a ser muy difícil encontrar a gente de mar que voluntariamente quieran ir a reemplazar a otras tripulaciones en estos buques cuando están en medio de un conflicto armado”, ha detallado.

Domínguez también ha explicado que hay restricciones en el espacio aéreo, incluyendo para que los buques lleguen a puerto. “Algo que es necesario subrayar es que los buques no pueden ser dejados sin tripulación a bordo porque inmediatamente se convierte en un peligro a la navegación y a otros buques”, ha subrayado.

El secretario general de la OMI ha instado así a no utilizar el transporte marítimo como “medida colateral”, recordando que esta situación ya se dio hace menos de dos años con los ataques de los rebeldes hutíes a los barcos que navegaban por aguas del mar Rojo.

Dudas sobre la efectividad de las escoltas

“Se ha hablado también de escoltas armadas. Yo sigo diciendo que esto no es una solución sostenible y a largo plazo. Al mismo tiempo, no elimina en un 100% la posibilidad de un buque mercante pueda ser atacado y de que tengamos a gente de mar que pueda ser herida o aún peor que pueda fallecer por este tipo de incidentes”, ha apuntado.

De esta forma, el secretario general de la OMI ha hecho un llamamiento a “abordar las causas raíces” del conflicto, a la desescalada y a permitir que el transporte marítimo vuelva a funcionar y operar “de forma normal”.

El régimen de Irán atacó un petrolero en el estrecho de Ormuz
El régimen de Irán atacó un petrolero en el estrecho de Ormuz (archivo)

Con respecto a la presunta existencia de minas en el estrecho de Ormuz, Domínguez ha recalcado que no está confirmado y que desde la organización condenan “cualquier acto de cualquier país que tenga un efecto negativo sobre la gente de mar, sobre el transporte marítimo y sobre los buques”.

“En estos momentos, a pesar de que se ha sido mencionado, nosotros aquí en la OMI no tenemos algo oficialmente que nos confirme que, por ejemplo, el sistema de separación de tráfico se encuentre minado y que no puede ser utilizado en estos momentos”, ha zanjado.

(Con información de Europa Press)

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