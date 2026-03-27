Slavoj Žižek, filósofo esloveno: “Nuestros deseos no son nuestros; pertenecen a la ideología” (Foto: David Levene)

¿Somos lo que pensamos, lo que deseamos, lo que amamos, lo que despreciamos? Uno podría pensar que sí, que eso es efectivamente lo que nos hace ser quienes somos, pero para el célebre filósofo Slavoj Žižek ahí radica la gran ilusión social. Le llama ideología.

En El sublime objeto de la ideología, libro publicado en 1989 y considerado por muchos su obra maestra, usa la noción kantiana de lo sublime para pensar a la ideología como lo que va más allá de toda percepción e inteligibilidad objetiva.

Žižek se apoya en Marx pero también en Freud al mostrar como ambos pensados descubrieron el “núcleo” del significado oculto dentro de las “formas” de la mercancía, para el primero, y de los sueños, para el segundo. De allí se desprende una de las frases más agudas del libro: “Nuestros deseos no son nuestros; pertenecen a la ideología”.

"El sublime objeto de la ideología", libro publicado en 1989 y considerado por muchos su obra maestra

El argumento que desarrollará en estas páginas es que la ideología no es solo una creencia impuesta, sino la estructura misma que organiza cómo deseamos y percibimos la realidad. La ideología, potenciada por el capitalismo, gestiona nuestras carencias y dicta qué perseguir, convirtiendo el deseo en un mecanismo de consumo y control inconsciente.

Su propuesta no es pensar a la ideología como una “falsa conciencia”. Su línea argumental es la siguiente: no es que no sepamos la verdad (consciencia), sino que actuamos como si no la supiéramos (inconsciente). Es una estructura que nos domina incluso cuando creemos ser libres y críticos.

Quién es Slavoj Žižek

Nacido el 21 de marzo de 1949 en Liubliana, Eslovenia, Slavoj Žižek es filósofo, psicoanalista, sociólogo y teórico cultural, considerado uno de los pensadores más influyentes y polémicos de la actualidad. Se le conoce frecuentemente como el “filósofo estrella” o “filósofo viral” debido a su estilo provocador y su presencia constante en medios de comunicación y redes sociales.

¿Qué opera detrás de lo que pensamos, amamos y despreciamos? Este pensador contemporáneo sostiene que hay una fuerza que nos controla, incluso cuando creemos ser libres

Los pilares de su pensamiento son la filosofía hegeliana (utiliza la dialéctica de Hegel para analizar las contradicciones de la sociedad moderna), el psicoanálisis lacaniano (aplica los conceptos de Jacques Lacan para explicar cómo funciona el deseo y la cultura popular) y la teoría marxista (mantiene una postura crítica frente al capitalismo global y se identifica como comunista o marxista, aunque a menudo critica las fallas de la izquierda tradicional).

Publicó más de cuarenta libros, algunos de ellos son El sublime objeto de la ideología, ¡Goza tu síntoma!: Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood, Bienvenidos al desierto de lo real, Sobre la violencia: Seis reflexiones marginales, Primero como tragedia, luego como farsa, La permanencia en lo negativo y Contra la tentación populista.