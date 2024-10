La nueva fase del blanqueo: tras la escalada en los depósitos, desde hoy se podrán retirar los dólares ya declarados

Con esta resolución, la AFIP se asegura de que tanto importadores como exportadores puedan registrar las destinaciones aduaneras con mayor flexibilidad, mejorando así la gestión de los envíos y permitiendo una mayor agilidad en las cadenas de suministro (Foto: Shutterstock)

El blanqueo ingresó este martes en una segunda fase más allá de la extensión hasta noviembre de la ventana para declarar tenencias de efectivo ante la AFIP. El aluvión de depósitos en dólares en el sistema bancario por el volumen de exteriorización de moneda extranjera, que tuvo un impacto en las reservas del Banco Central, desde hoy podría empezar a verse compensado con salidas de parte de esas divisas, si los contribuyentes que adhirieron decidieran retirarlos.

En el mercado hay cautela sobre qué cantidad de dólares podrían, desde hoy, salir del sistema. Los números que acumuló el registro de depósitos en dólares en el último mes y medio reflejan una escalada muy marcada (USD 11.300 millones en seis semanas), con perspectivas de que perforen los USD 32.500 millones que fue el récord nominal que tuvo lugar en agosto de 2019.

La extensión por un mes de la primera etapa del blanqueo, que es la única que permite a los contribuyentes declarar y exteriorizar ante el fisco de pesos o dinero en moneda extranjera en efectivo, incluye una cláusula por la cual, quienes pueden sacar el efectivo no podrán volver a blanquear otros bienes o activos.

El impacto en el número de depósitos en moneda extranjera se notó de manera más rápida que otros como en reservas brutas o netas, que quedarán más de manifiesto en las próximas semanas, en la medida en que los bancos constituyan encajes o se incremente la cantidad de préstamos en dólares, respectivamente.

Los números que acumuló el registro de depósitos en dólares en el último mes y medio reflejan una escalada muy marcada (USD 11.300 millones en seis semanas)

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, aseguró que “esta semana el foco principal estará en si aquellos que blanquearon dólares durante las semanas previas, que impulsaron una fenomenal suba de depósitos privados en dólares, retiraran o no parte de lo blanqueado. Recordamos que, durante este fuerte aumento de depósitos en dólares, los encajes en dólares que los bancos depositan en el BCRA subieron, pero en una magnitud mucho menor”.

Ese fenómeno se dio, según especulan en el mercado, con que los bancos prefierieron quedarse con la mayor parte de los dólares en efectivo a la espera de que se abriera esta compuerta de posibilidad de retiro del dinero blanqueado. De esa forma, contarían rápidamente en sus tesorerías con los billetes para abastecer esa demanda eventual.

Franco continuó: “Esta dinámica será clave para poder evaluar qué tanto podrán subir las reservas brutas producto del blanqueo. Siguiendo con lo cambiario, a nuestro entender el principal foco de atención, también seguiremos de cerca la dinámica del saldo neto del BCRA en el MULC ante esquemas de pagos de importaciones que se solapan y podrían implicar mayor demanda de dólares durante estas semanas”, concluyó el economista del Grupo SBS.

Por su parte, Aurum Valores estimó que “si se quedaran todos los depósitos del blanqueo en el sistema y los bancos decidieran volver a tener prestado el 37% de los depósitos del sector privado, la ‘capacidad prestable’ adicional fruto del blanqueo del sistema financiero local sería de más de USD 3.000 millones”, planteó en un informe a clientes este martes.

“Esta semana el foco principal estará en si aquellos que blanquearon dólares durante las semanas previas, que impulsaron una fenomenal suba de depósitos privados en dólares, retiraran o no parte de lo blanqueado” (Franco)

Sin tener previsión sobre cuál sería la proporción de los nuevos depósitos de las últimas semanas podrían ser desarmados, un efecto esperable en la etapa nueva que se abre desde hoy es que el ritmo de crecimiento podría desacelerar. Es una las conclusiones de Portfolio Personal Inversiones.

“Prorrogada la fecha límite y sumado a que a partir del próximo martes puede retirar parcial o totalmente sus depósitos quienes hayan blanqueado antes del 30/9, consideramos que podríamos ver una disminución en el ritmo de crecimiento”, plantearon. “Igualmente, esto no quita que los depósitos en dólares del sector privado (...) se perfilan a superar su máximo histórico de USD 32.411 millones alcanzado en la víspera a las PASO 2019″, continuaron.

El avance del blanqueo se dejó ver mucho más en las variables de tenencias de dólares en las cuentas especiales que en el aspecto recaudatorio. El cobro de multas (desde 5 a 15 por ciento según de qué fase del blanqueo se trate) podría aportar dólares al Tesoro, ya que el impuesto especial se paga directamente en moneda extranjera. Otras medidas que se implementaron junto con el blanqueo sí implicaron un refuerzo para las arcas del fisco.

Principalmente, por la recaudación de Bienes Personales por el esquema de anticipo aprobado en la Ley de Bases y que permite adelantar el pago de cinco años con una alícuota reducida. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) anticipó ese efecto a través de los números de giros automáticos de Nación a las provincias.

En términos generales, aseguró, esas partidas habrían caído un 2% real interanual, “gracias al muy buen desempeño de los ingresos coparticipables de leyes complementarias provenientes del impuesto a Bienes Personales”. “En efecto, los ingresos provenientes de dicho impuesto fueron equivalentes al 95% de lo recibido por esa vía en el acumulado a agosto del año, en moneda constante. Es decir, el impuesto a bienes personales recaudó en un mes lo mismo que en los primeros 8 meses del año”, aseguró.

En términos nominales, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó un crecimiento de la recaudación de Bienes Personales de 1538% en comparación con el mismo mes del año pasado. En términos reales, agregando el efecto de la inflación, implicaría un aumento real de 429,4%, calculó Politikón Chaco.

En un informe plantearon que “se puede observar que los recursos distribuidos por coparticipación federal vieron una fuerte caída, en línea con los desempeños de los meses previos. Sin embargo, el muy fuerte de los componentes de las Leyes Especiales (sobre todo Bienes Personales) engrosaron notablemente la distribución de fondos y permitió recortar la caída en el consolidado de las jurisdicciones subnacionales al nivel más bajo del año”, concluyeron desde esa consultora especializada en finanzas provinciales.

Información que llega desde EEUU

En el contexto del blanqueo, la AFIP ya recibió la primera tanda de datos sobre cuentas financieras de contribuyentes argentinos en los Estados Unidos, “como resultado del acuerdo suscripto con el ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet, en diciembre de 2016, durante la gestión del ex titular de la AFIP, Alberto Abad y el ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, entonces presidencia del Ing. Mauricio Macri”, señaló el organismo en un comunicado, en el que confirmó que además ya envió como contrapartida los datos de ciudadanos estadounidenses con cuentas financieras en la Argentina.

“Cabe destacar que dicha reciprocidad de información se produce únicamente cuando los Estados participantes cumplen con todas las condiciones de seguridad e infraestructura necesarias para garantizar la confidencialidad de la información. Este hito es conclusión de una política pública iniciada durante el mandato presidencial 2015-2019, y evidencia que la gestión de la autoridad tributaria a cargo de la Dra. Florencia Misrahi ha conseguido generar confianza ante estándares internacionales”, concluyó la AFIP.