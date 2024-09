Nicolás Pino fue reelecto al frente de la Sociedad Rural y por primera vez una mujer será vicepresidenta de la entidad

Nicolás Pino, tras designarse su reelección al frente de la Sociedad Rural. Junto a él, Eloísa Frederking y las demás autoridades de la nueva Comisión Directiva

Nicolás Pino fue reelecto como presidente de la Sociedad Rural Argentina esta tarde luego de realizada la 160° Asamblea General Ordinaria de Socios de la entidad agraria.

En el encuentro, que por primera vez contó con votación electrónica, se trataron y aprobaron todos los puntos del Orden del Día, entre ellos la elección de autoridades. La nueva Comisión Directiva encabezada por Pino estará al frente de la entidad por dos años.

“Esta Asamblea fue histórica, después de casi 160 años utilizamos por primera vez el voto electrónico. Un sistema que aumentó la participación de los electores, generando más institucionalidad para la SRA”, dijo Pino. Esa modalidad de voto permitió incrementar la participación de socios de todo el país que así pudieron expresar su voluntad.

Refiriéndose al futuro de la gestión, expresó que “va a basarse en el fortalecimiento del accionar gremial, y la relación con instituciones rurales de todo el país, a través del Consejo Federal”.

Una mujer en la Comisión Directiva

Otra de las novedades de la jornada electoral en la SRA fue que Eloisa Frederking fue elegida como vicepresidenta segunda y es la primera vez en la historia de la SRA que una mujer ocupa ese cargo.

Frederking es productora agropecuaria y cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional y dirigencial, vinculados estrechamente con el sector. Desde ahora coordinará la Comisión de Acción Legislativa de la entidad ruralista. Desde el año 2021 ocupaba el cargo de secretaria de la Comisión Directiva y representa a la entidad en la Organización Mundial de Agricultores (OMA), formando parte de su Consejo Directivo desde 2024.

La dirigente comenzó su camino gremial en sociedades rurales locales y CREA. A lo largo de los años fue destacándose con un rol fundamental de acercamiento con otras asociaciones de productores. Nació en Buenos Aires en 1972, es hija y nieta de productores agropecuarios y realiza actividades agricultura y ganadería en explotaciones en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

La trayectoria de Nicolás Pino

Pino tiene 58 años, es productor agropecuario y comercializador de carnes. Nació en Buenos Aires y proviene de una familia con un largo historial en la producción agropecuaria. Estudió Producción Agropecuaria en la Universidad Católica Argentina (UCA). Es el titular de la SRA desde junio de 2021.

Desde muy joven, ocupó diferentes cargos en la Sociedad Rural como delegado y director. También integró y dirigió ámbitos técnicos de trabajo, como el Comité de Carnes y el de Exposiciones, participó de la Comisión Directiva con los cargos de secretario y vicepresidente, fue secretario del Comisariato General y Comisario General de la Exposición Rural y Vicepresidente de La Rural Sociedad Anónima.

Las autoridades de la Sociedad Rural

Otra de sus etapas que más se recuerda en lo relacionado a la vida institucional de la entidad fue su participación en la Fundación Sociedad Rural Argentina como responsable productivo del Colegio Agropecuario de Realicó (La Pampa).

Con más de 30 años de trayectoria profesional e institucional ha ocupado toda clase de cargos dentro de la entidad. También cumplió un rol fundamental en la conformación de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias.

Hace unos 20 días, Pino fue víctima de un ataque, cuando un caja con un explosivo llegó a la presidencia de la SRA. El hecho aún se encuentra bajo investigación judicial.

Al día siguiente, el dirigente empresario dijo que “lo único que puedo decir con certeza es que he transcurrido mi vida cosechando amigos y tengo la suerte de no haber cosechado enemigos. Certeza no tenemos ninguna. Son episodios que no tienen que ocurrir en la Argentina de hoy”, explicó y destacó que recibió llamadas del presidente Javier Milei, de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros.

“Hipótesis no tenemos. No tenemos conjeturas, no tenemos idea. Son situaciones que traen a la memoria épocas pasadas. Después de haber transcurrido muchos años de experiencia seguramente no algo que quiera volver a repetir la Argentina”, destacó Pino.