Sociedad

Acusaron por homicidio involuntario al capitán de la barcaza que provocó la muerte de la nieta de Cris Morena en Miami

Yusiel López Insúa, de 46 años, podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión. Se estableció que usó el teléfono celular en el momento en que colisionó contra el velero, causando los fallecimientos de Mila Yankelevich y otras dos niñas

Guardar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes que el capitán de la barcaza que impactó contra el velero en el que viajaba Mila Yankelevich en la Bahía de Biscayne, causando las muertes de la nieta de Cris Morena y otras dos niñas, fue acusado por homicidio involuntario, por lo que podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión. Según se indicó, el imputado operaba con visibilidad reducida y sin un vigía adecuado.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, indicó además que el acusado utilizaba su teléfono celular en el momento del impacto.

“Esta información alega una pérdida de vidas que pudo haberse evitado en nuestras vías navegables, incluyendo el incumplimiento de las normas básicas de seguridad marítima y el uso de teléfonos celulares durante el tránsito en el momento de la colisión o en sus inmediaciones. Presentaremos las pruebas ante el tribunal con cuidado y profesionalismo. Como en todo caso, el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, más allá de toda duda razonable”, expuso el funcionario judicial estadounidense.

Y subrayó: “Nuestros corazones están con las familias de los niños que perdieron la vida en esta tragedia”.

Los registros judiciales establecen que Yusiel López Insúa, de 46 años y residente en Miami, pilotaba un remolcador que empujaba una barcaza cargada de escombros de construcción a través de la Bahía de Biscayne el 28 de julio de 2025. La visibilidad hacia adelante de la embarcación estaba obstruida por una caseta de cubierta y una grúa, y no había nadie a bordo haciendo de vigía.

Mila Yankelevich
Mila Yankelevich junto a Tomás, su padre, y Cris Morena, su abuela

Fue en esas circunstancias que Insúa no logró observar que un velero perteneciente a un campamento infantil, con cinco niños a bordo, perdió viento y quedó varado delante de la embarcación de mayor tamaño. El resultado fue trágico, ya que perdieron la vida Mila Yankelevich -nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich-, de 7 años; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13, y Arielle Mazi Buchman, de 10 y con familiares argentinos.

El comunicado del Departamento de Justicia resalta que un análisis forense del teléfono celular del acusado reveló actividad en el dispositivo no solo durante el trayecto de su embarcación, sino también incluso en el momento del choque o en los instantes inmediatamente previos o posteriores.

Además de las tres víctimas fatales, en el velero viajaban un monitor y otros dos niños, quienes lograron salvarse de “milagro”, según el relato de la madre de una pequeña sobreviviente de 7 años.

Imagen YJUQUTWULZAI7H4MXQ3JGQRHTQ

Oficiales de la Guardia Costera estadounidense confirmaron que todos los niños llevaban chalecos salvavidas al momento de la colisión.

La acusación de “homicidio involuntario de marinero” que pesa sobre Insúa le puede valer, en caso de ser hallado culpable, una pena de hasta 10 años en una prisión federal.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal Reding Quiñones; el agente especial a cargo Edward L. Songer, del Servicio de Investigación de la Guardia Costera de los Estados Unidos (CGIS), Región Sureste; y el capitán Frank J. Florio III, de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), Sector Miami.

La investigación es llevada a cabo por la CGIS, Región Sureste; la Guardia Costera de Estados Unidos, Sector Miami; y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC). El fiscal federal Reding Quiñones elogió a su vez los trabajos de rescate de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, el Departamento de Policía de Miami y el Departamento de Policía de Miami Beach.

Los fiscales federales adjuntos Michael Gilfarb y Daniel Rosenfeld, junto con el fiscal federal adjunto especial Tanner Stiehl, están a cargo del proceso judicial.

Temas Relacionados

Mila YankelevichMiamiTragedia en MiamiÚltimas noticias

Últimas Noticias

La UBA realizará una actividad para promover la inscripción de donantes de médula ósea

Será en la Facultad de Medicina. La iniciativa busca aumentar las personas en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas

La UBA realizará una actividad para promover la inscripción de donantes de médula ósea

Pichón Laginestra y el camión fantasma: la mente detrás de los escapes más audaces de la historia criminal argentina

En su columna en Infobae al Regreso, Paulo Kablan reconstruyó la historia de Juan José Ernesto Laginestra —alias “Pichón”—, el ladrón que asombró a la policía argentina en los años 60 y 70 con su camión cisterna adaptado como búnker móvil y su método inédito para escapar tras cada golpe

Pichón Laginestra y el camión fantasma: la mente detrás de los escapes más audaces de la historia criminal argentina

Murió un trabajador minero de 27 años en Jujuy en un trágico choque dentro de un yacimiento de plata

Ocurrió en Mina El Aguilar. La víctima, identificada como Leonel Darío Farfán, sufrió fracturas y la amputación de una pierna. Finalmente falleció por un paro cardiorespiratorio

Murió un trabajador minero de 27 años en Jujuy en un trágico choque dentro de un yacimiento de plata

Condenaron a perpetua a la cuchillera de González Catán que mató a su novio porque una mujer lo saludó

Se trata de Natacha Araceli Palavecino, que fue hallada culpable del homicidio agravado por el vínculo de Mariano Grinspun. La imputada se había defendido con el argumento de que fue “víctima de violencia de género”

Condenaron a perpetua a la cuchillera de González Catán que mató a su novio porque una mujer lo saludó

La sonrisa del sicario: tiene 19 años y lo buscaban por cuatro homicidios

A Thiago Navarro lo capturaron en la Villa Curita, cuando festejaba su cumpleaños en la casa de su pareja. Se lo acusa de haber matado a quien fuera el novio de la chica con la que ahora sale y a una policía de la Federal en un intento de robo

La sonrisa del sicario: tiene 19 años y lo buscaban por cuatro homicidios
DEPORTES
Con asistencia de Messi, Argentina vence a Zambia en el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Con asistencia de Messi, Argentina vence a Zambia en el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Los cuatro cambios de Bielsa sobre el final del empate de Uruguay que abrieron el debate: su ida y vuelta con un periodista

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

La impactante imagen de Gennaro Gattuso tras no poder clasificar a Italia al Mundial: “Si hoy alguien me pincha, no sale sangre”

Sampaoli habló del fracaso de Argentina en el Mundial 2018: por qué cree que quedó en el foco de las críticas

TELESHOW
La arriesgada estrategia de Sofía Gonet para acercarse a dos de sus ídolas: “Mentí para conocerlas”

La arriesgada estrategia de Sofía Gonet para acercarse a dos de sus ídolas: “Mentí para conocerlas”

Piñón Fijo relató la insólita acusación que le hizo un taxista sin haberlo reconocido: “Dijo que me robé un PBI”

José Chatruc habló de su relación con Sabrina Rojas: “No me esperaba tanta repercusión”

India Ortega habló acerca de la depresión que sufrió su madre, Ana Paula Dutil: “Me decía cosas dolorosas”

Apareció un pendrive que la Tota Santillán dejó antes de morir: “Podría haber información importante”

INFOBAE AMÉRICA

El agua que desaparece: mapas satelitales revelan el retroceso de lagos y embalses en todo el mundo

El agua que desaparece: mapas satelitales revelan el retroceso de lagos y embalses en todo el mundo

Panamá acumula 5 muertes y 184 hospitalizados por dengue

Chery arrasa en los premios J.D. Power y se consolida como líder global en calidad automotriz

Ecuador: desapareció en altamar un barco con al menos 20 tripulantes

El FMI y Ecuador alcanzan un preacuerdo técnico que abre la puerta a 394 millones de dólares en nuevos fondos