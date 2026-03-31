Acusaron por homicidio involuntario al capitán de la barcaza que provocó la muerte de la nieta de Cris Morena en Miami

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes que el capitán de la barcaza que impactó contra el velero en el que viajaba Mila Yankelevich en la Bahía de Biscayne, causando las muertes de la nieta de Cris Morena y otras dos niñas, fue acusado por homicidio involuntario, por lo que podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión. Según se indicó, el imputado operaba con visibilidad reducida y sin un vigía adecuado.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, indicó además que el acusado utilizaba su teléfono celular en el momento del impacto.

“Esta información alega una pérdida de vidas que pudo haberse evitado en nuestras vías navegables, incluyendo el incumplimiento de las normas básicas de seguridad marítima y el uso de teléfonos celulares durante el tránsito en el momento de la colisión o en sus inmediaciones. Presentaremos las pruebas ante el tribunal con cuidado y profesionalismo. Como en todo caso, el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, más allá de toda duda razonable”, expuso el funcionario judicial estadounidense.

Y subrayó: “Nuestros corazones están con las familias de los niños que perdieron la vida en esta tragedia”.

Los registros judiciales establecen que Yusiel López Insúa, de 46 años y residente en Miami, pilotaba un remolcador que empujaba una barcaza cargada de escombros de construcción a través de la Bahía de Biscayne el 28 de julio de 2025. La visibilidad hacia adelante de la embarcación estaba obstruida por una caseta de cubierta y una grúa, y no había nadie a bordo haciendo de vigía.

Mila Yankelevich junto a Tomás, su padre, y Cris Morena, su abuela

Fue en esas circunstancias que Insúa no logró observar que un velero perteneciente a un campamento infantil, con cinco niños a bordo, perdió viento y quedó varado delante de la embarcación de mayor tamaño. El resultado fue trágico, ya que perdieron la vida Mila Yankelevich -nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich-, de 7 años; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13, y Arielle Mazi Buchman, de 10 y con familiares argentinos.

El comunicado del Departamento de Justicia resalta que un análisis forense del teléfono celular del acusado reveló actividad en el dispositivo no solo durante el trayecto de su embarcación, sino también incluso en el momento del choque o en los instantes inmediatamente previos o posteriores.

Además de las tres víctimas fatales, en el velero viajaban un monitor y otros dos niños, quienes lograron salvarse de “milagro”, según el relato de la madre de una pequeña sobreviviente de 7 años.

Oficiales de la Guardia Costera estadounidense confirmaron que todos los niños llevaban chalecos salvavidas al momento de la colisión.

La acusación de “homicidio involuntario de marinero” que pesa sobre Insúa le puede valer, en caso de ser hallado culpable, una pena de hasta 10 años en una prisión federal.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal Reding Quiñones; el agente especial a cargo Edward L. Songer, del Servicio de Investigación de la Guardia Costera de los Estados Unidos (CGIS), Región Sureste; y el capitán Frank J. Florio III, de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), Sector Miami.

La investigación es llevada a cabo por la CGIS, Región Sureste; la Guardia Costera de Estados Unidos, Sector Miami; y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC). El fiscal federal Reding Quiñones elogió a su vez los trabajos de rescate de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, el Departamento de Policía de Miami y el Departamento de Policía de Miami Beach.

Los fiscales federales adjuntos Michael Gilfarb y Daniel Rosenfeld, junto con el fiscal federal adjunto especial Tanner Stiehl, están a cargo del proceso judicial.